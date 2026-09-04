Más viajes al exterior y menos turismo receptivo en Colombia: ¿efecto del dólar?

Miami, Aruba y Curazao, entre los destinos preferidos. Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

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La salida de colombianos al exterior creció 12,6 % entre enero y mayo, mientras la llegada de visitantes no residentes cayó 1,6 %. El comportamiento del dólar y los precios de vuelos y hoteles favorecen el turismo emisivo.

El turismo emisivo mantiene así un mayor dinamismo que el receptivo. En los primeros cinco meses del año, la llegada de visitantes no residentes se redujo en 100.000 personas frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 2,5 millones a 2,4 millones.

La composición de los visitantes también muestra señales de desaceleración. Los extranjeros, que representan cerca de ocho de cada diez visitantes no residentes, crecieron apenas 0,5 %, mientras que los colombianos residentes en el exterior disminuyeron 9,1 % y los pasajeros de cruceros internacionales, 8,2 %.

El escenario ocurre en medio de una apreciación del peso frente al dólar que puede favorecer los viajes internacionales de los colombianos. Aunque el dólar registró un leve repunte en los últimos días, interrumpiendo temporalmente la tendencia a la baja de las semanas anteriores, la tasa de cambio continúa siendo un factor relevante para quienes planean viajar al exterior.

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Para la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el escenario genera un doble efecto sobre el turismo: mientras una moneda estadounidense más baja puede hacer más asequibles los viajes internacionales para los colombianos, también representa un reto para el turismo receptivo, al reducir el atractivo económico del país frente a otros destinos de la región.

Destinos que concentran las búsquedas

Los datos de Kayak muestran que Miami registró el mayor crecimiento en las búsquedas de vuelos entre los destinos analizados, con un aumento de 36 % frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, los precios promedio de los vuelos bajaron 8 %, hasta COP 1.410.574, y los hoteles disminuyeron 16 %.

Aruba también registró una reducción de 17 % en el precio promedio de los vuelos, hasta COP 1.222.621, mientras que Curazao tuvo una caída de 7 %, con una tarifa promedio de COP 1.488.758. En hoteles, Orlando bajó 16 %, Nueva York 15 %, y Cancún y Ciudad de Panamá, 11 % y 10 %, respectivamente.

Según el metabuscador, entre los destinos más económicos para viajar de aquí a octubre de 2026, Ciudad de Panamá ocupa el primer lugar, con un precio promedio de COP 923.941 para vuelos de ida y vuelta. Le siguen Ciudad de Guatemala, Santo Domingo (República Dominicana), Oranjestad (Aruba) y Lima (Perú).

La tendencia también aparece en los registros de Viajes Falabella, que reporta un aumento de 56,45 % en los viajes de colombianos al exterior durante 2026 frente a 2025. La compañía señala que, además de los tradicionales circuitos por Europa, han ganado espacio nuevas opciones en Suramérica y México.

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Por su parte, HotelDO identifica a República Dominicana, México y Florida (EE. UU.) entre los destinos de mayor interés para las agencias de viajes colombianas durante el segundo semestre. El análisis también muestra una mayor búsqueda de experiencias relacionadas con naturaleza, cultura, entretenimiento, gastronomía y tradiciones locales.

En República Dominicana, el interés se extiende más allá de Punta Cana hacia destinos como Samaná y Puerto Plata. En México, las experiencias culturales relacionadas con el Día de Muertos cobran protagonismo, mientras Florida mantiene su atractivo para los viajes familiares, el entretenimiento y las compras.

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