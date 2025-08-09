No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Turismo
Messi, Milei y el Mundial disparan la ola de turistas argentinos en EE.UU.

Más de 413.000 argentinos visitaron EE.UU. en los primeros seis meses del año, un aumento de casi 23% con respecto al mismo periodo de 2024.

Augusta Saraiva y Ignacio Olivera Doll - Bloomberg
09 de agosto de 2025 - 02:30 a. m.
En junio, un número casi récord de argentinos viajó a ver a los dos clubes más importantes del país —River Plate y Boca Juniors— disputar el Mundial de Clubes.
Foto: EFE - Ángel Colmenares

Francisco González Galé no esperaba sentirse como en casa cuando cumplió el deseo de sus hijos a principios de este año y viajó desde Buenos Aires a Walt Disney World, en Orlando. Este abogado argentino de 46 años solía visitar Estados Unidos una vez cada dos años, pero en 2025 ya ha estado dos veces.

“Fui a Disney cinco o seis veces desde los noventa hasta hoy. Pero nunca vi tantos argentinos”, dijo González Galé. “Eran todos argentinos”.

Sus compatriotas están viajando en masa a EE.UU. este año, contrarrestando una tendencia general de...

Por Augusta Saraiva y Ignacio Olivera Doll - Bloomberg

