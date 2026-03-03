Aumenta 19 % el turismo colombiano hacia Argentina: razones detrás del crecimiento

Situada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, la localidad de Ampimpa, en el norte argentino, es un pintoresco pueblo tucumano distinguido por la extraordinaria nitidez de sus cielos. Foto: Cortesía Gobierno de la Provincia de Tucumán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sector turístico argentino vive un momento de transformación al priorizar el turismo interno y posicionar destinos emergentes. En diálogo con El Espectador, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó que el país sudamericano experimenta un nuevo equilibrio que se traduce en más visitantes internacionales y más argentinos recorriendo su propio territorio, en un contexto de estabilidad que está dando sus frutos.

Y uno de los mercados que más brilla en este nuevo escenario es el colombiano. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones citados por Scioli, las visitas desde Colombia aumentaron un 19 % interanual, posicionando al país cafetero entre los 10 principales emisores hacia Argentina.

El secretario puntualizó en que este crecimiento no es casualidad, sino que responde al aumento de la capacidad aérea internacional desde mercados latinoamericanos clave, lo que impulsa una mayor conectividad interregional que beneficia directamente el intercambio turístico bilateral.

Frente a esto, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, celebró el impacto del vuelo directo Córdoba-Bogotá operado por Avianca. Por su parte, Inés Frías Silva, vicepresidente del Ente de Turismo de Tucumán, explicó con entusiasmo las ventajas de su región, ahora más accesible gracias a un vuelo directo vía Copa Airlines que conecta a los colombianos con la provincia a través de Panamá.

“Trabajamos en este plan de desarrollo de la Argentina que está teniendo avances muy significativos y vemos un interés creciente para visitar nuestro país por parte de ciudadanos de distintas nacionalidades. Esto se da por un contexto de estabilidad en nuestro país, de seguridad jurídica, de atracción que generan estas transformaciones que está llevando adelante el presidente Milei”, recalcó el secretario Scioli.

Un destino diverso y de calidad

Consultado sobre los destinos que están ganando protagonismo más allá de los tradicionales Buenos Aires y Bariloche, Scioli fue enfático en mostrar la variedad geográfica argentina: “Iguazú, el centro, Mendoza, los viñedos, toda la Patagonia, no solamente Bariloche, y los glaciares, El Calafate, la maravilla del mundo, escenarios únicos de calidad. La gastronomía argentina está en un nivel de excelencia, las inversiones de la hotelería han puesto al país a la vanguardia del servicio. Hoy Argentina es, para los turistas más exigentes, hospitalidad, calidad y experiencias únicas”.

Sobre las ventajas competitivas frente a otros países de la región, Scioli recordó los beneficios fiscales para los visitantes: “Tenemos toda la parte privada con empresas y en muchos comercios, como la hotelería, la devolución de las tasas de IVA para el turista”.

El secretario celebró además los resultados obtenidos tras la participación argentina en la Vitrina Turística de Anato 2026, realizada en Bogotá, donde la delegación de 23 empresas, 30 empresarios y ocho destinos nacionales concretaron 1.280 citas de negocios con operadores y agentes de viajes.

Tucumán: la puerta del norte que conquista con diversidad

Una provincia del norte argentino emerge con fuerza en la oferta turística nacional. Tucumán, está redefiniendo su posicionamiento con una propuesta integral que combina historia, naturaleza, enoturismo de altura y experiencias comunitarias.

Esta provincia que es la más chica y a la vez la más densamente poblada se caracteriza porque en pocos kilómetros logra ofrecer lo mejor del país austral. La oferta tucumana se despliega en cinco circuitos que abarcan desde las yungas —la selva tucumana— hasta los imponentes Valles Calchaquíes. Allí, los visitantes pueden recorrer senderos en bicicleta de montaña, practicar kayak o trekking, y descubrir una ruta del vino de altura única en su tipo.

“Nuestra ruta del vino se da entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un vino que tiene una característica muy particular porque al tener días de mucho sol la uva absorbe de más y tiene un buen color, un muy buen sabor, y mucha azúcar. Además, a la noche, como baja mucho la temperatura, la uva descansa. Esa amplitud térmica permite tener un excelente vino de calidad”.

El legado histórico también tiene su espacio en la oferta tucumana. Allí, el Camino de los Jesuitas y el turismo de estancias permiten al visitante sumergirse en la historia productiva de la región. Por ejemplo, en Tafí del Valle, las estancias abiertas al público mantienen viva la tradición, “como la del queso que introducen los jesuitas allá en el año 1700 y que en la actualidad se sigue elaborando”, detalla Frías.

En Tucumán también persiste la primera bodega comunitaria de América Latina, en la Comuna de Amaicha del Valle, y manejada directamente por la comunidad de Los Amaichas, esta bodega reúne a toda la localidad para que cada familia aporte su uva para elaborar el vino. A esta tradición se suma la geografía de los valles tucumanos que ofrecen un privilegio adicional con sus cielos limpios y libres de contaminación lumínica, lo que convierte a la región en un destino de excelencia para el astroturismo.

Es así como, en un contexto de estabilidad económica y apertura al mundo, el país sudamericano está logrando diversificar su oferta más allá de los centros tradicionales, presentándose ante el viajero colombiano como un territorio de contrastes donde lo moderno y lo ancestral conviven en armonía. En este escenario, provincias como Córdoba y Tucumán emergen como protagonistas de una nueva narrativa turística centrada en la diversidad y calidad de experiencias.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.