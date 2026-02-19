México quiere romper 3 récords Guinness rumbo al Mundial 2026 para impulsar turismo

Chihuahua, México ofrece turismo de aventura, bellezas naturales, historia, cultura, y gastronomía. Foto: Cortesía Visita Chihuahua

Con la cuenta regresiva en marcha para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el planeta vuelve su mirada hacia uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo. Entre los países anfitriones, México no solo se alista para recibir a miles de aficionados, sino que busca aprovechar el impulso global para proyectarse como una potencia turística y cultural.

Y es que, más allá de los estadios y los goles, el país ha anunciado su intención de romper tres récords Guinness en escenarios tan diversos como Chiapas, Ciudad de México y Baja California Sur. Estas iniciativas, integradas en el programa gubernamental Mundial Social 2026, pretenden dejar una huella que trascienda el fútbol y convertir al Mundial en una vitrina internacional capaz de atraer visitantes y consolidar a México como un destino de alcance global.

¿De qué tratan estos récords?

El primero de los desafíos se realizará el 27 de febrero en el estadio Víctor Manuel Rey, en Chiapas, donde más de 4.000 personas intentarán formar la imagen humana de una camiseta de fútbol. La meta es superar la marca vigente, que se consiguió en 2018 en el estadio Alfonso López aquí en Colombia, en Bucaramanga, cuando 2.891 aficionados —en su mayoría seguidores del Atlético Bucaramanga— crearon desde las graderías una gran figura amarilla que fue registrada desde el aire.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que este será uno de los tres Récords Guinness proyectados como parte del llamado “Mundial Social”, una iniciativa que busca que el evento trascienda lo deportivo. Según señaló, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es impulsar acciones que conviertan el Mundial en una plataforma de promoción turística, fortalecimiento de la identidad nacional y cohesión social.

Por su parte, el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, destacó que el evento proyectará al estado ante una audiencia global sin precedentes. Subrayó que Chiapas atraviesa un momento relevante en materia turística, con más de 4,5 millones de visitantes en 2025, especialmente atraídos por el turismo de naturaleza y el ecoturismo, y adelantó que se trabaja para concretar el primer vuelo internacional directo hacia la entidad, lo que fortalecerá su conectividad de cara al Mundial.

“No solo esperamos más visitantes durante el Mundial; existen estudios que muestran que muchos regresan al año siguiente a los lugares que descubrieron. Por eso esta es una gran ventana de oportunidad para todo México”, enfatizó.

El segundo récord tendrá lugar el 14 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se buscará romper el récord de “la clase de fútbol más grande del mundo”. Actualmente, la marca pertenece a Seattle, Estados Unidos, con 1.038 participantes. La apuesta mexicana es congregar a una multitud superior en una sesión masiva que simbolice inclusión y acceso al deporte.

El último reto está programado para el 30 de mayo en Baja California Sur, donde se elaborará un mural futbolero de 600 metros cuadrados. Esta iniciativa se complementará con la creación de más de 10.600 murales adicionales y la rehabilitación de más de 4.000 espacios públicos en todo el país.

El turismo en México para 2026

México se prepara para un 2026 histórico en materia turística gracias a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras los resultados positivos alcanzados al cierre de 2025, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que el país llegará al año mundialista con un sector fortalecido, competitivo y listo para recibir a millones de visitantes.

Las estimaciones oficiales apuntan a la llegada de aproximadamente 5,5 millones de visitantes internacionales durante el torneo, lo que representaría un incremento cercano al 44 % en el flujo turístico respecto a años anteriores.

Sin embargo, este crecimiento también plantea un desafío logístico de gran escala, especialmente en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En la capital del país, por ejemplo, existen cerca de 77.000 habitaciones en operación y se proyecta una ocupación de hasta el 85 % durante los partidos, lo que obliga a acelerar estrategias para ampliar la capacidad instalada. El principal reto será fortalecer la oferta hotelera y optimizar la infraestructura turística mediante alianzas público-privadas que permitan atender la alta demanda sin afectar la calidad del servicio.

No es un escenario que pueda tomarse a la ligera. Según la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), la Copa del Mundo generaría alrededor de 3.000 millones de dólares en ingresos para el país. De ese monto, cerca de 1.000 millones impactarían directamente al sector turístico —hoteles, restaurantes y agencias de viajes—, además de propiciar la creación de aproximadamente 24.000 empleos asociados al dinamismo económico que traerá el torneo.

Más que un evento deportivo, el Mundial se proyecta como un potente motor de crecimiento para la economía nacional. Precisamente por ello, México deberá responder de manera articulada en todas sus áreas —infraestructura, movilidad, seguridad, servicios y atención al visitante— para estar a la altura de la demanda y convertir esta coyuntura en una oportunidad de desarrollo sostenible a largo plazo.

Más allá del impacto económico inmediato, el llamado “Mundial Social 2026”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla actividades deportivas, culturales y gastronómicas que buscan extender los beneficios del torneo a todo el país. La apuesta del Gobierno es que el Mundial no solo deje ingresos durante el verano de 2026, sino que fortalezca el posicionamiento internacional de México como uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo en los años posteriores.

