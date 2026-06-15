Miami registra récord turístico y Colombia lidera entre los visitantes extranjeros

Colombia, Brasil, Reino Unido, Canadá, México, Argentina, España, Italia, Alemania y Francia lideraron la llegada de visitantes internacionales. Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

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Miami sigue fortaleciendo su posición como uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos. Según las cifras presentadas por el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), Colombia volvió a ubicarse en 2025 como el principal mercado emisor internacional hacia Miami, con 409.000 visitantes, superando a países como Brasil y Reino Unido.

Los datos fueron revelados durante el evento anual State of the Travel & Tourism Industry, realizado en el histórico Biltmore Hotel de Coral Gables, donde líderes del sector turístico destacaron los resultados récord alcanzados por el destino durante el último año.

En total, Miami recibió 28,3 millones de visitantes en 2025 y generó un impacto económico de 32.200 millones de dólares, cifras que ratifican la importancia del turismo como uno de los pilares de la economía local.

Detrás de Colombia se ubicaron Brasil, con 354.000 visitantes, y Reino Unido, con 274.000 viajeros, mercado que además registró un crecimiento del 11 % frente a 2024. El listado de los principales países emisores se completó con Canadá, México, Argentina, España, Italia, Alemania y Francia.

Un motor económico para Miami-Dade

La actividad turística tuvo un impacto significativo en la economía del condado de Miami-Dade durante 2025. Los visitantes gastaron cerca de 22.700 millones de dólares en alojamiento, gastronomía, compras, transporte y entretenimiento, lo que representó un incremento del 4,1 % respecto al año anterior.

Además, la industria sostuvo más de 216.000 empleos, equivalentes al 10 % del empleo total del condado, y generó más de 12.000 millones de dólares en salarios dentro del sector de la hospitalidad.

La presidenta de la Junta Directiva del GMCVB, Julissa Kepner, destacó que el crecimiento del turismo se traduce en beneficios directos para los residentes.

“El turismo es mucho más que una industria para nosotros: es un motor fundamental de nuestra reputación global, nuestra fortaleza económica y la calidad de vida de nuestros residentes”, afirmó.

Según el informe, el turismo aportó cerca del 8 % del Producto Interno Bruto de Miami-Dade y generó más de 5.300 millones de dólares en ingresos tributarios federales, estatales y locales.

Viajeros internacionales, clave para el crecimiento

Uno de los aspectos destacados del reporte es el papel de los turistas internacionales en la economía local. De acuerdo con el GMCVB, estos visitantes gastaron en promedio más de 1.150 dólares por persona durante cada viaje, impulsando especialmente los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

El alojamiento fue el segmento con mayor participación, al representar 10.400 millones de dólares en gasto turístico, casi la mitad del total registrado durante el año.

Un 2026 marcado por grandes eventos

Las perspectivas para 2026 también son positivas. Miami inició el año liderando los 25 principales mercados hoteleros de Estados Unidos en ocupación, tarifa diaria promedio e ingreso por habitación disponible durante los primeros cuatro meses.

La ciudad, además, recibe eventos de alcance global como la Copa Mundial de la FIFA 2026, el NASCAR Championship Weekend en Homestead-Miami Speedway y la Cumbre del G20 en Doral, encuentros que se espera impulsen aún más la llegada de visitantes y la actividad económica.

A esto se suma el reconocimiento obtenido por la gastronomía local en la edición 2026 de la Guía Michelin, que destacó a Greater Miami y Miami Beach por la diversidad y calidad de su oferta culinaria.

Para David Whitaker, presidente y director ejecutivo del GMCVB, la consolidación del turismo seguirá generando beneficios que van más allá de la industria de viajes.

“El éxito de nuestra economía turística genera empleo, fortalece a los negocios locales, produce importantes ingresos fiscales y contribuye a financiar la infraestructura, las instituciones culturales y las experiencias comunitarias de las que dependen los residentes cada día”, señaló.

Con estos resultados, Colombia reafirma su relevancia estratégica para Miami, en un contexto en el que los viajes internacionales continúan siendo un factor determinante para el crecimiento y la competitividad global del destino.

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