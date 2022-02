Miami y sus nuevas formas de descubrirla

Miami se reinventa para ofrecer otras caras y lugares tan espectaculares como sus playas. Foto: Getty Images y Cortesía

Miami puede ser muchas cosas. El lugar más al norte de América Latina, un destino ideal para la playa y la fiesta, un sitio de oportunidades y trabajo, y, por supuesto, la cuna de comunidades latinas que han hecho de esta ciudad un lugar multicultural, lleno de gastronomía, colores, idiomas y acentos. Si bien pensar en Miami es pensar en playa, estas son algunas alternativas desde urbanismo, pasando por alta cocina y un recorrido que evoca las raíces de una ciudad que abraza a la gente sin importar su origen. Miami es tan universal, que quienes llegan algo encuentran de casa.

Es innegable que hoy una buena parte de los turistas viajan no solo con la idea de pasarla bien, sino también lo hacen para tomarse fotos increíbles que queden no solo en sus recuerdos, sino en sus cuentas de Instagram. Tan es así, que Miami ha ganado espacio en este sentido gracias a Wynwood Walls, un puñado de calles que se ha sabido ganar el nombre de una galería de arte callejero al aire libre.

Todos los años, artistas callejeros ilustran estos muros que, con sus colores y texturas, son el fondo perfecto para una foto. Un plan ideal para conocer otras facetas de Miami como ciudad y su apuesta de arte.

Las diásporas transforman todo, y ese es el caso de Little Havana, un espacio que con su icónica Calle 8, que va desde South West hasta el Dowtown, transporta a locales y turistas a disfrutar de lo mejor de Cuba. La mejor forma de recorrerla es a pie, escuchando la guía de un acento isleño, pero hacerlo desde la comida, por un costo de 65 dólares, y disfrutando cosas tan cubanas como la elaboración de un habano.

Dentro del tour culinario que se hace en Little Havana está la visita a una de las tiendas más icónicas en la creación de este tipo de habanos.

El tour culinario, distinguido entre las 10 mejores experiencias culturales del mundo por Tripadvisor, sirve como excusa para deleitarse de un tradicional mojito, un sándwich cubano, su tradicional empanada, guarapo y, por supuesto, el infaltable cortadito, que no es más que un expreso endulzado, pero lleno de firmeza que sirve para despertar las ganas de caminar estas calles.

Reconocer a tiempo las transformaciones que sufren las grandes ciudades son la oportunidad perfecta para crear proyectos como The Underline, un parque lineal que ya completa la primera, de diez millas y que lo que busca es darle vitalidad a todo el espacio que está debajo de las líneas del MetroTrail de Miami al dotarlo de ciclorrutas, senderos, gimnasios al aire libre, canchas de baloncesto y fútbol, y hasta plazoletas para practicar yoga y recibir conciertos.

Como todo en Miami, en muros, paredes y pisos está plasmado el arte en grafitis, y de acuerdo con Miami-Date County, encargados del proyecto, The Underline busca conectar la ciudad a través de una alternativa sostenible.

El urbanismo, el arte y su gente son razones suficientes para descubrir otras facetas de Miami, una ciudad abierta a todos y que ahora se preocupa por mostrar al turismo del mundo otros distritos, tan increíbles como el tradicional South Beach.

¿Dónde quedarse?

Si busca algo clásico

No hay mejor lugar para contemplar South Beach que The Gabriel Hotel, Curio Collection by Hilton, ubicado en la icónica Ocean Drive, que conserva no solo en su fachada, sino en sus interiores lo mejor del ArtDeco característico y tradicional de Miami Beach.

Las habitaciones en The Gabriel Hotel y su rooftop enaltecen todo el glamour de los años 30.

Una nueva experiencia

Con una nueva apuesta de brindar confort y cultura, ubicado sobre Washington Avenue, el hotel Moxy South Beach brinda 202 habitaciones, de un tamaño menor, pero de primer nivel, y está pensado para que el turista disfrute de sus dos piscinas, la vista de la azotea y sus dos restaurantes. Eso sí, a tan solo dos cuadras del mar.

