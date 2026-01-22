Miércoles de ceniza 2026: cuándo es en Colombia y qué otros países lo celebran

El Miércoles de Ceniza y la Semana Santa no tienen una fecha fija porque dependen del Domingo de Resurrección, que se calcula según el calendario lunar. Foto: EFE - Orlando Barría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Probablemente usted esté revisando el calendario de 2026 y preguntándose en qué fecha comienza la Semana Santa. Es una duda frecuente, no solo por razones religiosas o de fe, sino porque estos días suelen servir como referencia para organizar viajes, descansos y otras actividades.

Este año, la Semana Santa se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Pero su preparación comienza antes, con un periodo conocido como la Cuaresma, y el pie lo da el Miércoles de ceniza.

Explicado gráficamente:

¿Cuándo es Miércoles de ceniza en Colombia?

Este año, este evento tiene lugar el 18 de febrero. Ese día se da inicio a la rememoración de los cuarenta días previos a la Semana Santa, que en la tradición cristiana y católica recuerdan el tiempo que Jesús pasó en el desierto. La Cuaresma va hasta el Jueves Santo y sirve como “antesala” de la Semana Santa.

Es cierto que la cantidad de días sigue siendo la misma, pero las fechas de celebración varían. ¿Sabe por qué sucede? Como lo explica la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) de Barcelona, “puede variar anualmente según el momento en que se celebre la Pascua, que debe coincidir con el primer domingo después de la primera luna llena de primavera”. A partir de ahí se acomodan las demás fechas. Por eso en 2025 el Miércoles de Ceniza fue el 5 de marzo.

¿Qué pasa el Miércoles de ceniza? ¿Por qué se celebra?

Durante esta jornada se realiza la imposición de la cruz de ceniza en la frente de quienes asisten a las iglesias. La ceniza utilizada proviene de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior, que luego son quemadas como parte de este rito.

Pero la imposición de la ceniza no es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica ni algo exclusivo para los creyentes. La verdad es que puede recibirla cualquier persona, sin importar su edad, religión o relación con la institución.

Entonces, en 2026, el recorrido queda así: el 18 de febrero inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza; el 29 de marzo comienza la Semana Santa; y el 5 de abril se celebra el Domingo de Resurrección.

Recordemos que este no es un rito exclusivo de Colombia. También tiene lugar en otros países como México, Perú, Brasil, Argentina y Chile —casi toda Latinoamérica, de hecho— así como España, Italia, Portugal, Francia o Alemania, Estados Unidos y Canadá.

Se conmemora, realmente, en lugares con presencia de comunidades católicas, cristianas o anglicanas marcadas por el pensamiento occidental. Esto no impide, de cualquier forma, que existan distintas celebraciones y tradiciones, bien sean paganas o de otra religión.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.