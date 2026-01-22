¿Qué son los destinos “dupe” y cuáles están de moda en 2026?

Budapest es un destino "dupe", ya que tiene una belleza arquitectónica similar a la de ciudades como París, pero a un menor costo. Foto: EFE - ROBERT HEGEDUS

Una de las principales prioridades de las nuevas generaciones de turistas es viajar y conocer más lugares del mundo, pero sin que el presupuesto se convierta en un obstáculo. En ese contexto han ganado protagonismo los destinos “dupe”, también conocidos como destinos gemelos.

El término hace referencia a lugares que ofrecen experiencias, paisajes, ambientes y sensaciones muy similares a las de destinos altamente demandados, pero con precios más accesibles y una menor afluencia de turistas.

El término “dupe” proviene del inglés “duplicate” (duplicado) y comenzó a popularizarse en redes sociales para referirse a productos de moda o belleza que imitan a otros de lujo. En el turismo, el concepto se trasladó a países, regiones, ciudades, pueblos o playas que evocan paisajes, arquitectura o estilos de vida de destinos famosos, sin el alto costo que estos suelen implicar. Según el informe Tendencias de Viajes 2024 de Skyscanner, esta forma de viajar es una elección consciente y cada vez más frecuente.

La preferencia por alternativas menos conocidas también ha sido respaldada por plataformas como la agencia de viajes en línea eDreams, que identificó en los últimos años un aumento en la demanda de destinos secundarios en España. A esto se suma el informe elaborado por Marriott Bonvoy y The Future Laboratory, que señalaba que los viajeros seguirían desplazándose, pero optando por “destinos sustitutivos”.

Desde Holidayguru, portal especializado en viajes económicos, explican que los destinos “dupe” representan una doble ventaja, ya que permiten ahorrar y, al mismo tiempo, descubrir lugares que aún no han sido absorbidos por el turismo masivo. Para 2026, la plataforma ha identificado varias combinaciones que ilustran esta tendencia.

Uno de los ejemplos más claros es el cambio de Maldivas por la costa de Albania, conocida como la Riviera Albanesa. Este destino, ubicado en el sudeste de Europa, ofrece aguas turquesas, playas de guijarros y pueblos pintorescos, pero a precios mucho más accesibles que los lujosos resorts sobre el agua de Maldivas.

En el ámbito urbano, según Holidayguru, una buena opción es la ciudad de Budapest, que ha sido catalogada como “dupe” de París. La capital húngara combina arquitectura, puentes icónicos y una intensa vida cultural, pero con un costo de vida considerablemente menor. Pasear junto al río Danubio o visitar sus históricos balnearios permite vivir una experiencia sofisticada y romántica sin el presupuesto de la capital francesa.

Otra sustitución destacada es la de Croacia por Montenegro. Mientras el primer país ha visto aumentar sus precios debido a la alta demanda de turistas, Montenegro conserva paisajes costeros atractivos y ciudades medievales como Kotor, con un ambiente mediterráneo y vuelos directos desde varios puntos de Europa.

Skyscanner también propone alternativas en Europa como Liverpool en lugar de Londres o Bolonia en vez de Roma. Estas ciudades comparten historia, oferta cultural y gastronomía, pero a un costo más asequible.

