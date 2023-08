Mirabel y Bruno, entre los protagonistas de la celebración latinoamericana en Disney

Bruno hará su debut el 15 de septiembre como parte de la Cabalgata de Amigos de Disney Adventure, en Magic Kingdom. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

El Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana está en camino a Walt Disney World Resort en Florida (EE.UU.). Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2023, los visitantes podrán descubrir nuevos personajes, actuaciones musicales y deliciosos platos gastronómicos en todo el complejo de 103 kilómetros cuadrados.

Y aunque Walt Disney World honra las culturas latinoamericanas durante todo el año con numerosas interacciones inmersivas y experiencias gastronómicas, durante este mes de festividades fantasiosas, apropiadamente llamado “Juntos somos Magia”, los visitantes descubrirán aún más con experiencias exclusivas para toda la familia.

Viva la magia de “Encanto” con nuevos personajes que llegan a Magic Kingdom

Entre tanto, cuantos más amigos, mejor será la fiesta, por lo tanto, el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana comenzará con la mágica familia Madrigal de “Encanto” de Walt Disney Animation Studios. Mirabel dará la bienvenida a los visitantes a su casita a partir del 15 de septiembre. Los fanáticos podrán saludar a este encantador personaje durante todo el año en el parque temático.

Pero Mirabel no es el único miembro de la Familia Madrigal que pronto se podrá ver en Magic Kingdom, pues su tío Bruno también hará su debut el 15 de septiembre como parte de la Cabalgata de Amigos de Disney Adventure que recorre el parque varias veces al día. Bruno se unirá a otros personajes como la princesa Elena de Avalor, José Carioca de Los Tres Caballeros y Miguel de “Coco”.

La música, su lenguaje

‘Together We Are Magia’ también traerá a los mejores artistas musicales al Epcot International Food & Wine Festival presented by Corkcicle. Los invitados pueden bailar los ritmos del Caribe y América Latina durante la serie de conciertos Eat to the Beat del festival presentado por Florida Blue Medicare.

Tres nuevas presentaciones están programadas para hacer su debut en el festival. El dúo colombiano Monsieur Periné subirá al escenario del America Gardens Theatre el 15 de septiembre, mientras que las estrellas del merengue de República Dominicana Raúl Acosta y Oro Sólido interpretarán sus principales éxitos el 16 y 17 de septiembre. La banda internacional Bacilos completará el trío de recién llegados con actuaciones el 18 de septiembre.

Los Amigos Invisibles de Venezuela también regresarán para presentaciones del 22 al 24 de septiembre. Todas las presentaciones tendrán lugar a las 5:30 p.m., 6:45 p.m. y 8 p.m.

Disfrute de un sabroso festín

Una fiesta nunca está completa sin sabrosos dulces, por lo tanto, en el Epcot International Food & Wine International Festival que se llevará a cabo hasta el 18 de noviembre, más de 25 mercados globales ofrecerán cocinas de una amplia gama de países como México, Brasil y España.

Los visitantes también pueden disfrutar de delicias en Walt Disney World Parks & Resorts. La guía gastronómica completa del Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana estará disponible el 7 de septiembre.

Experimente el arte y la cultura de América Latina

Las culturas hispanas y latinoamericanas están llenas de arte de todo tipo: pinturas, cerámica, gráficos, películas y más. Cada país tiene sus propias formas de arte que se entrelazan para formar un tapiz de diversidad. Estas son algunas de las formas en que Walt Disney World celebrará estas ricas tradiciones:

La pareja cubana TRATOS, con sede en Miami, creará un nuevo mural en el Disney Springs Art Walk.

Un animador hispano impartirá lecciones de arte en Animation Experience en el parque temático Disney’s Animal Kingdom.

Películas bajo las estrellas con temas hispanos como “Coco” y “Encanto” en hoteles selectos de Walt Disney World.

Celebración en todo Walt Disney World Resort

Nuevos productos llegarán a tiempo para las festividades con artículos de películas como “Coco” y “Encanto”.

La Epcot International Food & Wine Disney Encanto Collection 2023 presenta productos divertidos, que incluyen un colorido plato y un delantal en colores vibrantes.

Disney Skyliner decorará góndolas con la Familia Madrigal de “ Encanto” y los autobuses de transporte de Walt Disney World estarán adornados con personajes queridos de “Coco”.

La aplicación Play Disney Parks pondrá a prueba el conocimiento de los visitantes sobre personajes como Miguel y Mirabel en los parques temáticos. Esta experiencia interactiva está hecha para que toda la familia disfrute al hacer fila en las atracciones. Se puede encontrar en Google Play y App Store.

Tenga en cuenta que para experimentar cualquier oferta en el parque, los visitantes deben tener una entrada válida al parque temático y pueden necesitar una reserva para el parque que están visitando en la misma fecha.

