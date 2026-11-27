Santuario de Monserrate iluminado para navidad. Foto: Monserrate

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Si hay un lugar en Bogotá que se convierte en protagonista durante la Navidad, ese es Monserrate. Subir al cerro para contemplar la ciudad desde las alturas ya es un plan atractivo, pero hacerlo entre luces, escenarios temáticos y paisajes iluminados le añade un encanto especial a la temporada.

Este año, el tradicional alumbrado regresa con una propuesta que invita a recorrer la cordillera de los Andes, una de las formaciones montañosas más importantes de Suramérica y cuyo territorio se extiende por siete países, entre ellos Colombia, que alberga una parte significativa de esta cadena montañosa. Se trata de "Navidad Andina", una experiencia que reúne naturaleza, biodiversidad y tradiciones de seis países de la región.

¿Qué podrá ver en el evento?

Bajo el lema "Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une", Monserrate propone un recorrido navideño por algunos de los paisajes más representativos de Suramérica. Hasta el 11 de enero de 2027, bogotanos y turistas podrán encontrar instalaciones de luz inspiradas en escenarios naturales de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, como la Montaña de los Siete Colores, el Salar de Uyuni, el volcán Cotopaxi, el Parque Nacional Natural Los Nevados, las Torres del Paine, el glaciar Perito Moreno y el desierto de Atacama.

La experiencia también contará con un árbol navideño de 12 metros de altura, un pesebre giratorio de siete metros y una estructura monumental inspirada en el cóndor de los Andes, uno de los símbolos de la cordillera.

El recorrido comenzará en la Casona, donde se encuentran la taquilla y el jardín de la Cruz. Desde este punto, los visitantes podrán apreciar una propuesta de iluminación que busca resaltar la geografía y la identidad de los países andinos.

Quienes asciendan por el funicular encontrarán el túnel iluminado con luces policromáticas. Al llegar a la cima, los recibirá un mural andino y un árbol de 12 metros de altura que se moverá al ritmo de música navideña de la región, en sincronía con el castillo.

Por su parte, quienes elijan el teleférico encontrarán la torre iluminada con los colores de Colombia y una estación ambientada con un escenario inspirado en Machu Picchu.

El recorrido por el Viacrucis reunirá varias representaciones de la geografía suramericana. Allí estarán la Montaña de los Siete Colores, el Salar de Uyuni, el volcán Cotopaxi y el Parque Nacional Natural Los Nevados, cuya instalación incorporará elementos característicos de los páramos colombianos, como los frailejones y el oso de anteojos.

La travesía continuará en el sector del Pozo de los Deseos, con una representación de las Torres del Paine. Más adelante, la zona de restaurantes estará ambientada con el glaciar Perito Moreno, mientras que el recorrido finalizará junto al Santuario, donde los visitantes encontrarán una instalación inspirada en el desierto de Atacama.

En la parte superior del cerro, la fachada del Santuario también hará parte de la experiencia, con una instalación de bombillos programables y la proyección de un mural con imágenes de la cordillera de los Andes. Allí estará el pesebre giratorio de siete metros de altura, acompañado por un arco monumental que representa al cóndor andino.

¿Cuál es la programación de Navidad Andina?

La temporada navideña contará con más de 25 actividades culturales y artísticas para complementar la visita al cerro. Entre las actividades culturales se encuentran los espectáculos "Navidad por los Andes" y "Navidad a la colombiana", dos propuestas de danza que llevarán al cerro algunas de las expresiones artísticas y tradiciones de los países andinos. Las funciones se realizarán los días 5, 12 y 19 de diciembre de 2026, y el 9 de enero de 2027.

La programación también incluirá comparsas navideñas, que recorrerán diferentes espacios de Monserrate durante la temporada. Estas intervenciones buscan acompañar el recorrido de los visitantes con expresiones festivas y personajes propios de las celebraciones de fin de año. Las presentaciones están previstas para el 29 de noviembre; los días 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29 de diciembre de 2026; y el 3, 7 y 10 de enero de 2027.

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A estas actividades se sumarán los personajes luminosos, que harán parte de la ambientación del cerro en fechas específicas. Su presencia complementará los escenarios iluminados y permitirá que los asistentes encuentren diferentes intervenciones artísticas mientras avanzan por el recorrido. Podrán verse el 9, 16, 23 y 26 de diciembre de 2026, y el 2 de enero de 2027.

La inauguración del alumbrado será el 27 de noviembre de 2026, con una presentación del Coro Filarmónico Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Johanna Molano. El concierto se realizará a las 5:30 p. m. en la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate.

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Ese mismo día también se presentará el espectáculo "Navidad por los Andes", en la Basílica de Monserrate, con dos funciones programadas: la primera a las 6:30 p. m. y la segunda a las 8:30 p. m.

¿Cómo ir a Monserrate? Precios, horarios y recomendaciones

Para visitar el alumbrado navideño de Monserrate, los asistentes pueden subir al cerro en teleférico o funicular. Las tarifas de los tiquetes de ida y vuelta varían según el día de la visita y, los domingos, según la hora de ingreso.

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De lunes a sábado y los días festivos, el pasaje de ida y vuelta tiene un costo de COP 35.000 por persona. Los adultos mayores pueden acceder a una tarifa de COP 29.500, presentando un documento de identidad válido.

Los domingos hay dos tarifas para el recorrido de ida y vuelta. Quienes ingresen antes de las 5:30 p. m. pagarán COP 21.000, mientras que después de esa hora el valor será de COP 35.000. Para los adultos mayores, las tarifas son de COP 16.500 antes de las 5:30 p. m. y COP 29.500 después de ese horario, también con la presentación del documento de identidad.

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El servicio Fast Pass, que permite acceder a una fila preferencial, tiene un costo de COP 96.500.

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