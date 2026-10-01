Esto es todo lo que debe saber si planea subir a Monserrate durante BTS Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Monserrate estrena estilo de BTS y nuevo precio para fans: así puede asistir Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Si usted es fan de BTS, hay un lugar de Bogotá que no puede dejar por fuera de su recorrido: Monserrate. El cerro, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, se suma a la celebración por la llegada del grupo surcoreano a Colombia y prepara una experiencia especial para sus seguidores.

Durante estos días, el morado de BTS también llegará a las alturas de Bogotá, en una invitación para que todas las fans del mund conozcan la ciudad desde uno de sus puntos más reconocidos. Y no solo eso, este no es el único lugar de la ciudad que se ha unido a la celebración: museos, espacios culturales y otros sitios emblemáticos también prepararon actividades y experiencias inspiradas en BTS y Corea.

Publicidad

Aquí le contamos todo lo que debe saber.

¿Cómo ir a Monserrate y que incluye?

Si usted es una fan del grupo musical coreano y quiere conocer Monserrate durante la visita de BTS a Bogotá, hay una tarifa especial para estos días. Del 1 al 5 de octubre de 2026, podrá acceder al viaje de ida y vuelta en funicular o teleférico por $29.500, desde las 5:30 p. m. hasta el cierre de la operación.

Para obtener esta tarifa, deberá presentar en taquilla al menos uno de estos elementos:

La aplicación oficial Weverse instalada.

Una prenda de color morado.

Una photocard oficial de BTS.

Merchandising oficial de BTS o productos BT21.

La promoción no aplica el domingo 4 de octubre.

¿Qué podrá ver en Monserrate?

Durante estos días, el cerro se iluminará de morado como parte de la bienvenida al grupo surcoreano, creando un escenario especial para quienes lleguen hasta la cima. Desde allí también podrá contemplar la ciudad desde lo alto y, si el clima lo permite, disfrutar de una vista amplia de Bogotá mientras recorre el lugar.

En la cima podrá visitar la Basílica Santuario de Monserrate, donde se encuentra la imagen del Señor Caído de Monserrate y otras piezas de origen colonial. Además, podrá recorrer la plaza de artesanías, ubicada detrás del santuario, donde encontrará recuerdos, productos locales y diferentes piezas elaboradas por artesanos.

Y, para completar la visita, podrá probar algunos sabores tradicionales de Bogotá en los restaurantes y establecimientos de la zona, con opciones como chocolate caliente con tamal y pan, caldo de costilla, changua y ajiaco.

También puede subir caminando

Para quienes prefieran llegar a pie, el sendero peatonal de Monserrate es de acceso libre y gratuito y no requiere inscripción previa. El ingreso está sujeto a control de aforo.

El sendero está habilitado de miércoles a lunes, de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. para ascender, y hasta las 4:00 p. m. para descender. Los martes permanece cerrado por mantenimiento.

Hay otros planes en Bogotá que se unen a la experiencia army

Monserrate no es el único lugar de Bogotá que se suma a la bienvenida de BTS. Durante estos días, distintos espacios culturales y lugares emblemáticos de la ciudad prepararon descuentos, actividades especiales e iluminaciones para los seguidores del grupo surcoreano.

Si quiere armar su propia ruta por Bogotá, estos son algunos de los planes que encontrará:

MAMBO: 15 % de descuento

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) se suma a la celebración con un 15 % de descuento en la entrada para quienes presenten en taquilla la pantalla de la comunidad oficial de BTS en Weverse.

La promoción estará disponible del 1 al 4 de octubre.

Torre Colpatria: Bogotá desde las alturas

La Torre Colpatria también tendrá una tarifa especial: los visitantes podrán acceder a un 15 % de descuento en la entrada al mirador entre el 1 y el 4 de octubre.

Además, el edificio se iluminará durante dos noches:

2 de octubre: de 6:00 a 10:00 p. m.

de 6:00 a 10:00 p. m. 3 de octubre: de 8:00 a 10:00 p. m.

Museo del Oro: cree su propia photocard

En el Museo del Oro podrá crear y personalizar una photocard inspirada en una pieza de su colección, como parte de la actividad “Photocards: una mirada coleccionable al Museo del Oro”.

Publicidad

La actividad estará disponible:

3 de octubre: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 4 de octubre: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

El sábado aplicará la tarifa de entrada vigente y el domingo el ingreso será gratuito.

Biblioteca Luis Ángel Arango: un acercamiento a Corea

Si quiere conocer más sobre Corea, durante octubre podrá visitar el Centro de Interés sobre Corea de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicado en el segundo piso de la Sala General.

Publicidad

La entrada es libre y podrá consultar materiales seleccionados de las colecciones de la biblioteca.

Horario:

Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingos: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Palacio de Liévano: Bogotá se ilumina de morado

El Palacio de Liévano, ubicado frente a la Plaza de Bolívar, también se suma a la celebración y se iluminará de morado del 1 al 4 de octubre, entre las 7:30 y las 9:00 p. m.

Publicidad

Una parada para quienes quieran recorrer el centro de Bogotá y encontrar otro de los lugares emblemáticos de la ciudad vestido con los colores de BTS.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.