Mujeres y turismo: la fuerza que impulsa una industria global

El turismo suele asociarse con descanso, ocio y descubrimiento cultural. Sin embargo, detrás de cada viaje hay una industria que mueve millones de empleos y que, cada vez con mayor claridad, tiene rostro de mujer. En Colombia y en el mundo, el sector turístico se consolida como uno de los espacios donde la participación femenina es decisiva, tanto desde el consumo —como viajeras— como desde la generación de valor económico, ya sea como trabajadoras, emprendedoras o líderes.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) destacó que la industria continúa siendo una fuente clave de empleo y oportunidades para millones de mujeres en todo el planeta.

Según el más reciente estudio del área de investigación ambiental y social (ESR) del organismo, en 2024 el sector empleó directamente a 52 millones de mujeres y generó 126 millones de puestos de trabajo femeninos en total, al considerar los impactos directos, indirectos e inducidos. En otras palabras, cerca del 9,3 % del empleo femenino mundial está vinculado al turismo.

Actualmente, las mujeres representan casi el 40 % de la fuerza laboral del sector, una proporción similar a la observada en el conjunto de la economía global. En algunos segmentos, como la hospitalidad y los servicios turísticos, su presencia es incluso mayor, lo que refleja su papel central en el funcionamiento cotidiano de esta industria.

Una participación que crece por regiones

La participación femenina en el turismo varía según la región, aunque en muchas de ellas supera el promedio de inclusión laboral de las mujeres en la economía general.

En el Caribe, por ejemplo, las mujeres representan el 50,3 % del empleo turístico, mientras que en la Unión Europea alcanzan el 48,5 %. En el caso de América Central y del Sur, la participación llega al 47,7 %, por encima del 42,3 % registrado en el conjunto de la economía regional.

Estos datos muestran que el turismo puede convertirse en un espacio especialmente dinámico para la inclusión laboral femenina, en particular en territorios donde otras oportunidades económicas son más limitadas.

Además, dentro del sector de la hospitalidad —uno de los pilares de la industria— la participación de las mujeres alcanza el 49 %, reflejando su protagonismo en hoteles, agencias de viaje, plataformas de experiencias y servicios turísticos.

Para Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, el impacto del sector va más allá de las cifras económicas.

“El sector de viajes y turismo es uno de los mayores motores de oportunidades para las mujeres a nivel global. Hoy más de 126 millones de mujeres forman parte de esta industria, contribuyendo no solo al crecimiento económico, sino también al desarrollo de comunidades en todo el mundo”, afirmó.

Sin embargo, la directiva también advierte que todavía existen retos. “Debemos seguir trabajando juntos —gobiernos y sector privado— para eliminar barreras y garantizar que más mujeres accedan a puestos de liderazgo y a mayores oportunidades económicas dentro de nuestra industria”.

Las brechas que aún persisten

Aunque el turismo abre puertas laborales para millones de mujeres, la participación femenina no es igual en todas las economías.

En el empleo directo del sector, las mujeres representan:

49 % en economías de ingreso medio-alto

45 % en economías de ingreso alto

40 % en economías de ingreso bajo

27 % en economías de ingreso medio-bajo

Esto sugiere que, en países con menores niveles de ingreso, aún existen barreras estructurales que limitan la plena participación de las mujeres en el sector turístico.

Aun así, el turismo se mantiene como una actividad con fuerte potencial para impulsar el desarrollo social y económico. Su crecimiento contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, entre ellos la igualdad de género (ODS 5), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y la reducción de las desigualdades (ODS 10).

Liderazgo femenino en la industria turística

Más allá del empleo, el liderazgo femenino también gana terreno en la transformación del sector, especialmente en el ámbito digital.

Una de las voces que destaca esta tendencia es Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis. Desde su experiencia, el turismo es una industria donde la presencia femenina resulta cada vez más visible en áreas estratégicas.

“El turismo, en general, es muy femenino”, señala. Bajo su dirección, muchas de las áreas clave dentro de la estructura B2B de la compañía están lideradas por mujeres, desde posiciones como Gerente de Producto y B2B Marketing hasta Operaciones de Ventas e Ingresos.

Además, la coordinación de agencias en mercados estratégicos como Italia, Brasil y América del Sur también está en manos de mujeres.

Romper el techo de cristal

A pesar de este protagonismo, el acceso a los niveles más altos de liderazgo sigue siendo uno de los grandes desafíos del sector. De acuerdo con datos de ONU Turismo, las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral turística, pero su presencia en cargos directivos dentro del sector tecnológico de viajes sigue siendo limitada.

Para De Íscar, el cambio ya está en marcha, impulsado por nuevas generaciones de profesionales.

“Cada vez veo más mujeres en puestos ejecutivos, especialmente en perfiles menores de 45 años”, afirma. Aunque reconoce que la conciliación entre la vida familiar y profesional continúa siendo uno de los principales retos.

Sin embargo, en un sector que conecta economías, territorios y culturas, el talento femenino se perfila como una fuerza clave para su evolución.

Para Verónica de Íscar, el turismo no solo depende de infraestructura o tecnología, sino de las personas que hacen posibles las experiencias de viaje.

“El alma de los viajes —esas experiencias y recuerdos que se crean en el destino— está impulsada por el talento femenino”, concluye.

En ese camino, el futuro de la industria apunta a ser cada vez más digital, colaborativo y diverso, pero también —y cada vez más— liderado por mujeres.

