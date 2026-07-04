Búsquedas de vuelos a Vancouver aumentan más del 500 % tras la clasificación de Colombia

El próximo reto de la selección de Colombia en Canadá despierta el interés de los aficionados, que buscan acompañar al equipo desde las tribunas. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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El paso de la selección de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 no solo desató la celebración de los aficionados, sino también una nueva ola de viajeros que quieren apoyar al equipo desde las tribunas. A pocos días del partido frente a Suiza, programado para este martes 7 de julio en Vancouver, Canadá, las búsquedas de vuelos hacia esa ciudad crecieron más del 500 %, según cifras de Viajes Falabella.

La agencia de viajes aseguró que el interés por Vancouver comenzó incluso antes de que Colombia asegurara su clasificación, impulsado por la expectativa de que el equipo avanzara en el torneo.

“El torneo ha evidenciado una gran participación de colombianos y, a medida que la Selección avanza en las diferentes fases, el entusiasmo de los viajeros se intensifica. No solo se refleja en el color amarillo de los estadios, sino también en el crecimiento de destinos como Kansas City, donde las búsquedas aumentaron más del 1.000 %. Ahora Vancouver registra un repunte superior al 500 %, principalmente en servicios de vuelos, incluso desde antes de conocerse el resultado del partido que aseguró la clasificación”, afirmó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

El directivo agregó que la actual cotización del dólar ha favorecido el interés de los colombianos por viajar y estimó que esta tendencia podría mantenerse hasta la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en Nueva York.

¿Cuánto cuesta viajar a Vancouver para ver a Colombia?

Para quienes aún desean acompañar a la Selección en el partido frente a Suiza, la agencia informó que todavía hay disponibilidad de paquetes turísticos desde Bogotá para viajar entre el 5 y el 9 de julio.

Las opciones parten desde COP 4.997.096 por persona e incluyen vuelos de ida y regreso con Alaska Airlines, alojamiento en el Sheraton Vancouver Wall Centre, equipaje, impuestos, tasas y cargos.

Quienes prefieran organizar el viaje por separado pueden encontrar vuelos ida y regreso desde COP 4.958.549, mientras que el alojamiento en el Pinnacle Hotel Harbourfront, ubicado a cerca de tres kilómetros del estadio, tiene tarifas desde COP 3.329.004 para las mismas fechas.

Según Viajes Falabella, el incremento en la demanda confirma el impacto que tiene el Mundial sobre las decisiones de viaje de los aficionados, que han seguido a la Selección en las diferentes sedes del torneo.

Antes de planear el viaje, los ciudadanos colombianos deben tener en cuenta que para ingresar a Canadá se requiere una visa vigente, por lo que conviene verificar este requisito antes de comprar los tiquetes.

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