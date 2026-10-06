Nattivo Collection Hotel consolida su tercer año de hospitalidad y lujo en San Andrés

Nattivo Collection Hotel cuenta con 99 habitaciones, distribuidas en cinco categorías de alojamiento Foto: UR VISUAL

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En un destino reconocido internacionalmente por sus playas y su mar de siete colores, Nattivo Collection Hotel celebra tres años de operación con una propuesta de hospitalidad de lujo que busca ampliar la mirada sobre San Andrés y conectar a los viajeros con otros aspectos de la identidad de la isla: su cultura, gastronomía, biodiversidad, historias y comunidad.

Desde su creación, Nattivo nació con el propósito de ser más que un lugar de alojamiento. Bajo el concepto de ‘lujo natural’, el hotel busca que sus huéspedes conozcan la esencia del territorio a través de una experiencia que integra diseño, gastronomía, entretenimiento y diferentes actividades alrededor de la isla.

“Queremos hacer visible lo invisible y convertirnos en embajadores de San Andrés, mostrando que la isla es mucho más que sus playas. Es también su cultura, su gastronomía, su gente, sus manglares y todas esas historias que hacen único al territorio”, señala el equipo de Nattivo Collection Hotel. Una propuesta construida alrededor del territorio La identidad de Nattivo está presente desde su arquitectura y diseño interior.

La fachada del hotel está inspirada en el traje típico de la mujer raizal, mientras que sus diferentes espacios incorporan elementos relacionados con la tierra, el mar y la cultura de San Andrés. Los siete niveles del hotel representan diferentes tonalidades del mar de la isla y el séptimo piso rinde homenaje al agua, completando el concepto “Somos pobladores de mar y tierra”.

Esta conexión con el territorio también se refleja en el trabajo con artesanos colombianos y en la intención de incorporar elementos de la cultura local dentro de la experiencia de los visitantes. Actualmente, Nattivo Collection Hotel cuenta con 99 habitaciones, distribuidas en cinco categorías de alojamiento, desde habitaciones estándar hasta una Máster Suite con espacios independientes, además de servicios como room service, gimnasio y una propuesta de bienestar que próximamente incorporará el spa Siel.

Gastronomía como puerta de entrada a la isla

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de la experiencia Nattivo. El hotel cuenta actualmente con cuatro restaurantes abiertos tanto a huéspedes como al público general: Wata, Casa Bonita, Bésame Morenita y Muo, cada uno con una propuesta gastronómica diferente. Wata, ubicado en el séptimo piso, es el restaurante insignia y ofrece desayuno buffet, almuerzos y cenas a la carta, además de una carta de cócteles de autor y vistas sobre la isla.

Bésame Morenita propone una experiencia informal que combina México con influencias del Pacífico; Casa Bonita presenta una propuesta italiana inspirada en la cocina de casa; y Muo, próximo a abrir, estará dedicado a la gastronomía marina y a los sabores locales con un toque isleño. De esta manera, la propuesta gastronómica busca convertirse también en una forma de acercar a visitantes y residentes a diferentes sabores y experiencias dentro del hotel.

Turismo que conecta con la comunidad

Uno de los principales componentes de la propuesta de Nattivo es su relación con la comunidad local. Más del 90 % del personal contratado directamente por el hotel es isleño y raizal, mientras que su operación ha generado más de 100 empleos directos y oportunidades asociadas a empleos indirectos. El hotel también trabaja con proveedores locales y promueve experiencias desarrolladas en alianza con empresarios y prestadores de servicios de San Andrés.

El hotel también trabaja con proveedores locales y promueve experiencias desarrolladas en alianza con empresarios y prestadores de servicios de San Andrés Foto: UR VISUAL

Entre ellas se encuentran actividades de buceo, snorkeling, alquiler de embarcaciones y vehículos, paddle board, amaneceres en velero, parasailing y experiencias gastronómicas relacionadas con la cocina raizal. El objetivo es que la estadía no se limite solamente al hotel, sino que incentive a los viajeros a recorrer la isla y conocer su oferta de servicios, gastronomía, cultura y naturaleza.

Una operación con enfoque ambiental

La apuesta por el territorio también contempla acciones relacionadas con la sostenibilidad. El hotel cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sistemas orientados al uso eficiente de recursos y un mecanismo que aprovecha la energía calórica generada por los sistemas de aire acondicionado para calentar agua. El hotel también ha participado en actividades ambientales en la isla, incluyendo limpiezas de playa, siembra de corales y acciones de apoyo a la comunidad.

San Andrés, cada vez más conectado

En materia de conectividad, LATAM Airlines tiene a San Andrés como uno de los destinos importantes de su red doméstica en Colombia. Actualmente conecta directamente la isla con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, ampliando las alternativas de llegada para viajeros nacionales. La aerolínea cuenta con más de 70 frecuencias semanales hacia y desde San Andrés, una operación que evidencia la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo turístico de la isla. Para Nattivo Collection Hotel, esta conectividad representa una oportunidad para continuar atrayendo viajeros interesados no solo en conocer el Caribe colombiano, sino también en descubrir una versión más amplia y auténtica de San Andrés.

Tres años mirando hacia el futuro

A tres años de su apertura, Nattivo Collection Hotel plantea como siguiente etapa continuar fortaleciendo sus experiencias gastronómicas, sus alianzas con proveedores locales y la generación de empleo para la comunidad isleña. La visión de sus socios es consolidar una marca de hospitalidad de lujo que pueda crecer sin perder la conexión con los territorios donde está presente. “Hacemos visible lo invisible. Honramos el territorio. Somos pobladores de mar y tierra. El verdadero lujo es la naturaleza”, es la filosofía que resume la propuesta de Nattivo Collection Hotel.