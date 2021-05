Negocios por US$46,7 millones para reactivar el sector turístico de Colombia

152 compañías colombianas generaron oportunidades de negocios con 288 compradores internacionales en Colombia Travel Mart. Estados Unidos, México, Perú, India y Ecuador fueron los países que más hicieron negocios.

La demanda por la oferta turística colombiana sigue en aumento y esto quedó demostrado en la última versión de Colombia Travel Mart (CTM), evento que reunió a 152 compañías colombianas de 17 departamentos, las cuales mostraron su oferta en turismo vacacional y de la industria de reuniones a 288 empresarios provenientes de 34 países generando oportunidades de negocios por US$46,7 millones, con el 65 % de las citas analizadas.

“Fueron días muy productivos para todos los empresarios quienes tuvieron 3.935 citas, es decir, cerca de 4 mil oportunidades de nuevos negocios para la reactivación segura de la industria del turismo. Además, de los US$46,7 millones en expectativas de negocios, US$25,3 millones corresponden al segmento de turismo vacacional y US$21,5 millones a la industria de reuniones”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

La entidad en esta oportunidad presentó a los empresarios internacionales las nuevas estrategias de promoción que está adelantando como la socialización de las seis macrorregiones el Gran Caribe; el Pacífico; los Andes Occidentales; los Andes Orientales; el Macizo; y la Amazonía-Orinoquía. Además, los compradores tuvieron la oportunidad de conocer el nuevo Manifiesto y las razones de por qué Colombia es el país más acogedor del mundo.

Empresas como Enjoy the World, de Ecuador, resaltaron los destinos novedosos que tiene el país para ofrecer. De acuerdo con Edison Macías, gerente de la empresa mayorista: “La rueda de negocios fue muy satisfactoria para nosotros, pues tuvimos la oportunidad de conocer nuevos destinos en Colombia como el Macizo colombiano, La Guajira y Cauca. Esto nos ayuda a potenciar con nuestras agencias nuevos destinos”.

Ecuador fue uno de los países que más hicieron negocios en CTM registrando US$3,3 millones. El primero fue Estados Unidos con US$11,8 millones, es decir el 25 % del total de las citas analizadas. Por su parte, México alcanzó US$9,3 millones y Perú US$6,5 millones. Es de resaltar que India registró US$2 millones, siendo el quinto mercado con más negocios, lo cual pasa por primera vez en esta rueda empresarial.

Del país asiático participaron empresas como Grand Travel Planners, una agencia de viajes creada en 1983 que opera desde Chandigarh, una ciudad ubicada en el norte del país asiático. Su negocio se enfoca en organizar viajes de lujo en el segmento vacacional en nichos como cultura, naturaleza, turismo comunitario, sol y playa, náutico y bienestar. Además, tiene una oferta para la industria de reuniones enfocado en eventos, incentivos y bodas.

Por parte de las compañías regionales, Guajira Tours Colombia fue una de las asistentes. Esta fue creada en 1983 y se especializa en ofrecer turismo vacacional enfocado en mostrar la riqueza cultural y natural de La Guajira. Una de las experiencias que tiene es visitar el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos Rosados y, además, tiene servicios para hacer eventos y convenciones. Por otro lado, el departamento generó expectativas de negocios por más de 500 mil dólares.

A lo anterior, se suma que las regiones con más registros de negocios fueron Cundinamarca con US$15,2 millones, Bolívar con US$10,1 millones, Antioquia con US$4,5 millones, Quindío con US$3,3 millones y Valle del Cauca con US$2,7 millones.

“La verdad es que estoy encantada con las citas que he tenido porque se ajustan a lo que buscan mis viajeros. Es el ejemplo del Hotel Boutique San Rafael en Mompox, Birding Tours localizada en Pijao o la Hacienda Venecia en Manizales. Esta última me encantó por sus actividades como los cursos de cocina que tienen. No conocía a estos proveedores y estoy realmente feliz”, aseguró Sylvia Avalos, creadora de la empresa francesa Anapia Voyages.

Asimismo, dentro de la Vitrina Turística de Anato (evento del 16 al 18 de junio de forma presencial y del 23 al 25 de junio de forma virtual), los viajes de familiarización por varias regiones del país organizados para los compradores internacionales asistentes a CTM, los cuales se harán del 17 al 22 de junio.

Día para hacer negocios entre colombianos

El 28 de abril se organizó la cuarta versión de la Rueda de Encadenamiento de Colombia Travel Mart, cuyo objetivo es propiciar sinergias entre empresarios y proveedores colombianos para que fortalezcan su oferta y, de esta manera, atraigan a viajeros de todo el mundo a que conozcan le potencial del país en la industria de reuniones y en turismo vacacional.

En esta oportunidad participaron 130 proveedores, de los cuales 26 eran empresarios de bienes y servicios del eje de exportaciones. Durante el encuentro, se realizaron 714 citas de negocios registrando más de 936 millones de pesos en expectativa de negocios.