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Nueva alternativa para acumular puntos y convertir las compras en viajes

Las compras cotidianas ahora también pueden convertirse en Puntos Pasaporte para redimir en vuelos, hoteles, paquetes, vehículos y experiencias turísticas.

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Redacción Turismo
15 de septiembre de 2026 – 04:49 p. m.
Turquía se puede visitar varias veces en diferentes temporadas a un precio asequible y siempre tendrá algo atractivo por descubrir.
El viajero colombiano está dando cada vez más importancia a las actividades y experiencias que puede disfrutar en el destino.
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El interés de los colombianos por viajar no solo se mantiene, sino que está cambiando la forma en que se planean y se consumen las experiencias turísticas. Durante el primer semestre de 2026, las búsquedas relacionadas con viajes aumentaron cerca de 10 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que la demanda de paquetes turísticos creció 60 %, de acuerdo con un informe de tendencias presentado por Despegar.

En este contexto, Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzaron una nueva tarjeta de crédito que permite acumular Puntos Pasaporte con las compras realizadas en cualquier comercio. Los puntos pueden utilizarse posteriormente en la plataforma de Despegar para pagar vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de vehículos, experiencias y otros servicios turísticos.

La propuesta llega en momentos en que el viajero colombiano también está dando mayor importancia a lo que hace en el destino. La demanda de actividades aumentó 61 % en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, impulsada principalmente por las experiencias internacionales, que crecieron 80 %. Las actividades nacionales, por su parte, registraron un incremento de 32 %.

El comportamiento del viajero tampoco responde a un único patrón. Mientras 28 % de la demanda se concreta con menos de siete días de anticipación, 23 % de los viajeros planifica sus experiencias entre 61 y 180 días antes y 20 % lo hace entre 31 y 60 días. Esto muestra una combinación entre decisiones de último momento y viajes organizados con varios meses de anticipación.

La nueva tarjeta está disponible en las categorías Clásica, Gold, Platinum y Black, según el perfil crediticio del cliente. Todas permiten acumular puntos con las compras y contemplan un bono de bienvenida de entre 2.000 y 6.500 Puntos Pasaporte, además de seis meses de exoneración de la cuota de manejo desde la activación.

Los aeropuertos se enfrentan a un cambio hacia viajeros más jóvenes y menos ricos.
Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzaron un producto que permite acumular Puntos Pasaporte con las compras cotidianas y redimirlos en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias.
Foto: Getty Images

A diferencia de los programas de recompensa asociados exclusivamente a aerolíneas, los Puntos Pasaporte podrán utilizarse en diferentes componentes del viaje. El producto también incluye descuentos en hoteles y experiencias, seguro de asistencias y beneficios de Mastercard. Las categorías Platinum y Black cuentan, además, con cinco y diez accesos a salas VIP de aeropuertos, respectivamente.

El informe de Despegar muestra, además, que viajar sigue siendo principalmente una actividad compartida: 51 % de la demanda corresponde a experiencias en pareja y 36 % a viajes en grupo, mientras que cerca de 14 % corresponde a viajeros solos. En cuanto a la duración, 53 % de las experiencias son de menos de cuatro días y 47 % supera ese periodo.

Los interesados podrán solicitar la tarjeta a través de los canales del Banco de Bogotá y de Despegar. La aprobación y la categoría dependerán del estudio de crédito realizado por la entidad financiera.

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Por Redacción Turismo

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