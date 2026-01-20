Nueva montaña rusa: Fast & Furious: Hollywood Drift llegará a Universal Orlando Resort

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Universal Orlando Resort confirmó la llegada de una nueva atracción de alto impacto a Universal Studios Florida: Fast & Furious: Hollywood Drift, una montaña rusa al aire libre de gran potencia que abrirá al público en 2027.
La nueva experiencia sustituirá a la emblemática Hollywood Rip Ride Rockit y sumergirá a los visitantes en el universo lleno de adrenalina de la exitosa franquicia Rápidos y Furiosos, de Universal Pictures. De acuerdo con el anuncio oficial, la atracción ofrecerá una sensación inédita de “drift” de 360 grados a gran velocidad, con maniobras extremas que incluyen una subida repentina de 52 metros —equivalente a casi 17 pisos— que permitirá vistas panorámicas de Universal CityWalk.
Fast & Furious: Hollywood Drift se integrará a la oferta de experiencias galardonadas de Universal Orlando Resort y refuerza la estrategia de crecimiento e innovación de Universal Destinations & Experiences. Cabe destacar que Universal Studios Hollywood inaugurará su propia versión de esta montaña rusa a lo largo de este año.
Como parte de esta renovación, Universal informó que la atracción Fast & Furious – Supercharged cerrará de manera definitiva en 2027, dando paso a la nueva propuesta enfocada en la velocidad, la tecnología y la inmersión total.
👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.