Tendencias de viajes 2026: escapadas cortas, experiencias auténticas y viajes en solitario

Las tendencias de viaje para este año apuntan a un cambio profundo en la forma en que los colombianos y latinoamericanos exploran los destinos. Escapadas breves, experiencias inmersivas y una fuerte influencia de la generación Z están transformando la manera de viajar, priorizando la intensidad, la autenticidad y el aprovechamiento máximo del tiempo fuera de casa.

Según las predicciones que guiarán la aventura en 2026 de Airbnb, la generación Z se consolida como uno de los principales motores del cambio en la industria turística. Inspirados por los contenidos de redes sociales y formatos, como “Un día en…”, los viajeros jóvenes están optando por viajes internacionales de uno a dos días, enfocados en vivir experiencias concentradas, pero significativas.

Este cambio se refleja también en Colombia, donde los viajes internacionales cortos han aumentado en más del 50 %. En el ámbito nacional, según Airbnb, ciudades como Medellín, Santa Marta y Bogotá se posicionan como destinos ideales para este tipo de escapadas, gracias a su oferta cultural, gastronómica y artística.

Conectar con el destino, más allá del turismo tradicional

El 2026 también marca una evolución hacia un turismo más experiencial. La empresa turística asegura que los viajeros buscan sentir la esencia real de cada lugar, lo que ha impulsado un crecimiento notable en la demanda de actividades culturales, históricas y de naturaleza. Las propuestas al aire libre se consolidan como las más reservadas, seguidas por aquellas que permiten una inmersión directa en la vida local.

En este contexto, Colombia destaca con Guatapé como uno de los destinos más solicitados, donde los viajeros pueden recorrer el pueblo, visitar la Piedra del Peñol y navegar en barco de lujo. Argentina se suma a esta tendencia con “Sé curioso en Buenos Aires”, una propuesta que invita a descubrir la ciudad desde una mirada antropológica. Chile atrae con recorridos por el cerro San Cristóbal, que ofrecen vistas panorámicas de Santiago y contacto con la naturaleza a través de caminatas, teleféricos y funiculares. Perú, por su parte, sobresale con las islas de Paracas y el oasis de Huacachina, en Ica, donde los paisajes costeros y la observación de vida silvestre en el océano Pacífico completan la experiencia.

Viajar solo, una tendencia en crecimiento

Otra tendencia clave para 2026 es el auge de los viajes en solitario. Airbnb sostiene que cada vez más personas eligen viajar solas como una forma de autodescubrimiento y conexión personal, dejando atrás los viajes en pareja o en grupo.

En este contexto, Medellín se posiciona como uno de los destinos preferidos por los viajeros colombianos que viajan solos, con un crecimiento cercano al 1.000 % en las reservas para este tipo de viajes, impulsados por su oferta cultural, diversidad y ambiente urbano.

En este sentido, las tendencias que marcarán 2026 revelan a un viajero en constante transformación: busca adrenalina en escapadas cortas, prioriza la autenticidad cultural y redefine el significado del viaje en solitario. El turismo continúa adaptándose a estas nuevas motivaciones, en un escenario donde la experiencia, la conexión con el destino y el tiempo se convierten en los principales valores de la aventura contemporánea.

