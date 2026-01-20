Caída del dólar impulsa los viajes de los colombianos: cinco planes para 2026 y sus precios

Panorámica desde el Cerro Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar. Al fondo se aprecia el cerro Pan de Azúcar, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: MIGUEL CRUZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reciente caída del dólar en Colombia se ha convertido en un incentivo para que los viajeros comiencen a planear con anticipación sus vacaciones de 2026. Con una tasa de cambio por debajo de los $3.700, cada vez más colombianos ven en los viajes internacionales una oportunidad para optimizar su presupuesto, acceder a nuevos destinos y sumar experiencias que enriquecen cada aventura.

Según comparte Viajes Falabella, los paquetes turísticos —que integran vuelos y alojamiento— se consolidaron en 2025 como la opción preferida por los viajeros, representando el 62 % de los servicios más reservados. Para 2026, la tendencia apunta a complementar estos paquetes con actividades en destino, una fórmula que promete experiencias más completas y, en muchos casos, ahorros adicionales.

“En las primeras semanas de 2026, los destinos de playa siguen liderando las preferencias de los colombianos, con lugares como Punta Cana (República Dominicana), Cancún (México) y Madrid (España) entre los más elegidos. La anticipación en las reservas, sumada a un dólar más bajo, crea un escenario muy favorable para los viajes internacionales, ya que gran parte de la industria turística opera en esta divisa”, explicó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

En este contexto, la agencia multicanal de viajes comparte cinco actividades imperdibles que marcan tendencia para el nuevo año:

1. Bávaro Adventure Park – Punta Cana, República Dominicana

Punta Cana fue en 2025 el destino internacional favorito de los colombianos, con un crecimiento del 156 %. Para 2026, una de las experiencias destacadas es Bávaro Adventure Park, disponible desde COP 273.103 por persona, impuestos incluidos, según Viajes Falabella. La experiencia Buggy VIP ofrece un recorrido por la jungla dominicana, visitas a una mina abandonada, al Pueblo Dominicano y al Cenote Laguna Azul, además de piscina con cascada y almuerzo típico. Una actividad pensada para toda la familia que combina cultura, naturaleza y aventura.

2. Excursión Chichén Itzá, Cenote y Valladolid – Riviera Maya, México

La Riviera Maya continúa posicionándose como uno de los destinos más completos del Caribe. Desde Puerto Morelos, Viajes Falabella recomienda esta excursión de 12 horas desde $94.592 por adulto, con impuestos incluidos, según la agencia multicanal. El recorrido incluye una experiencia cultural con artesanos locales, visita a Chichén Itzá, almuerzo buffet regional, baño en un cenote de aguas cristalinas y un paseo por el pueblo mágico de Valladolid.

3. Tour Segovia y Toledo con acceso al Alcázar – Madrid, España

Madrid sigue siendo la puerta de entrada a Europa para los colombianos. Desde la capital española, este tour de un día permite conocer dos ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Dicen desde Viajes Falabella que, desde $256.077 por adulto, los viajeros pueden recorrer el acueducto romano y el Alcázar de Segovia, así como los barrios medievales de Toledo, en una experiencia que combina historia, arquitectura y paisajes únicos.

4. Cristo Redentor, Escalera Selarón y Pan de Azúcar – Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro fue el destino con mayor crecimiento desde Colombia en 2025, superando el 246 %. La excursión recomendada incluye visita al Cristo Redentor, la colorida Escalera Selarón y un paseo en teleférico al Pan de Azúcar para disfrutar del atardecer. La actividad está disponible desde $394.792 por persona, con traslados incluidos desde el Hotel Copacabana Palace, según la agencia.

5. Tour por la ciudad y el Canal de Panamá – Panamá

Panamá ocupó el segundo lugar entre los destinos internacionales favoritos de los colombianos en 2025. Viajes Falabella dice que desde $148.859 por persona, este tour permite conocer el Canal de Panamá, recorrer el Casco Antiguo y disfrutar de las vistas desde la Calzada de Amador, combinando historia, cultura y paisajes urbanos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.