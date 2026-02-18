Nueva York acelera su estrategia turística de cara al Mundial 2026

El concepto de la nueva campaña se inspira en la imagen de la Estatua de la Libertad, entendida como símbolo universal de bienvenida. Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

New York City Tourism + Conventions presentó una nueva campaña internacional con la que busca capitalizar el interés global que despertará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la región Nueva York/Nueva Jersey será una de las principales sedes y escenario de la final.

La estrategia, titulada “Where the World Comes to Play” (Donde el mundo viene a jugar), se desplegará en 20 mercados hasta junio de 2026, entre ellos Colombia. En el país, la iniciativa cuenta con el respaldo de United Airlines y contempla acciones en vía pública, medios digitales y colaboraciones con actores del sector turístico.

El concepto retoma la imagen de la Estatua de la Libertad como símbolo universal de bienvenida y la articula con elementos vinculados al fútbol, la vida nocturna, las compras y otras experiencias urbanas. La apuesta es proyectar a la ciudad no solo como sede deportiva, sino como un destino con oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento durante todo el año.

“Ya sea que seas fanático del fútbol o simplemente quieras disfrutar de todo el entretenimiento que ofrecen los cinco distritos de la ciudad, extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en Nueva York, donde el mundo viene a jugar. No se lo pueden perder”, aseguró Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions.

La campaña coincide con la preparación logística y turística de la región para recibir ocho partidos del Mundial —cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos, uno de octavos y la final— y forma parte de una estrategia más amplia que incluye capacitación al sector, recursos informativos para operadores y herramientas digitales orientadas a facilitar la planificación del viaje.

En paralelo, la organización presentó una agenda especial de actividades para el verano de 2026, con propuestas que se extenderán por los cinco distritos y buscarán amplificar el impacto del torneo más allá del estadio. Entre los principales puntos de encuentro se destacan el FIFA Fan Festival™ en Liberty State Park; la NYNJ World Cup 26 Fan Zone en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Queens; y el Fan Village en Rockefeller Center, donde la tradicional pista se transformará en una cancha de fútbol y epicentro de celebraciones.

La programación incluirá activaciones en museos, exhibiciones temáticas, propuestas gastronómicas y promociones hoteleras diseñadas para los fanáticos que viajen por el torneo, con el objetivo de distribuir el flujo de visitantes por toda la ciudad y potenciar su oferta cultural y de entretenimiento.

El telón de fondo es un sector que mantiene un peso determinante en la economía local. En 2024, según New York City Tourism + Conventions, la ciudad registró 64,5 millones de visitantes y un impacto económico superior a los USD 81.000 millones, cifras que explican el interés por reforzar la promoción internacional en un contexto de alta visibilidad global.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.