Nueva York acelera su estrategia turística de cara al Mundial 2026

New York City Tourism + Conventions presentó la estrategia “Where the World Comes to Play”, con acciones promocionales en mercados clave como Colombia y una agenda especial de actividades para el verano del torneo.

María Alejandra Castaño Carmona
19 de febrero de 2026 - 12:21 a. m.
El concepto de la nueva campaña se inspira en la imagen de la Estatua de la Libertad, entendida como símbolo universal de bienvenida.
Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards
New York City Tourism + Conventions presentó una nueva campaña internacional con la que busca capitalizar el interés global que despertará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la región Nueva York/Nueva Jersey será una de las principales sedes y escenario de la final.

La estrategia, titulada “Where the World Comes to Play” (Donde el mundo viene a jugar), se desplegará en 20 mercados hasta junio de 2026, entre ellos Colombia. En el país, la iniciativa cuenta con el respaldo de United Airlines y contempla acciones en vía pública, medios digitales y colaboraciones con actores del sector turístico.

El concepto retoma la imagen de la Estatua de la Libertad como símbolo universal de bienvenida y la articula con elementos vinculados al fútbol, la vida nocturna, las compras y otras experiencias urbanas. La apuesta es proyectar a la ciudad no solo como sede deportiva, sino como un destino con oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento durante todo el año.

“Ya sea que seas fanático del fútbol o simplemente quieras disfrutar de todo el entretenimiento que ofrecen los cinco distritos de la ciudad, extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en Nueva York, donde el mundo viene a jugar. No se lo pueden perder”, aseguró Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions.

La campaña coincide con la preparación logística y turística de la región para recibir ocho partidos del Mundial —cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos, uno de octavos y la final— y forma parte de una estrategia más amplia que incluye capacitación al sector, recursos informativos para operadores y herramientas digitales orientadas a facilitar la planificación del viaje.

En paralelo, la organización presentó una agenda especial de actividades para el verano de 2026, con propuestas que se extenderán por los cinco distritos y buscarán amplificar el impacto del torneo más allá del estadio. Entre los principales puntos de encuentro se destacan el FIFA Fan Festival™ en Liberty State Park; la NYNJ World Cup 26 Fan Zone en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Queens; y el Fan Village en Rockefeller Center, donde la tradicional pista se transformará en una cancha de fútbol y epicentro de celebraciones.

La programación incluirá activaciones en museos, exhibiciones temáticas, propuestas gastronómicas y promociones hoteleras diseñadas para los fanáticos que viajen por el torneo, con el objetivo de distribuir el flujo de visitantes por toda la ciudad y potenciar su oferta cultural y de entretenimiento.

El telón de fondo es un sector que mantiene un peso determinante en la economía local. En 2024, según New York City Tourism + Conventions, la ciudad registró 64,5 millones de visitantes y un impacto económico superior a los USD 81.000 millones, cifras que explican el interés por reforzar la promoción internacional en un contexto de alta visibilidad global.

