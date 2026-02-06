Nueva York relanza NYC Off-Broadway Week con descuentos 2x1 en 26 obras

The Play That Goes Wrong. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nueva York vuelve a levantar el telón para celebrar una de sus citas culturales más esperadas del año. NYC Off-Broadway Week regresa este invierno con una atractiva propuesta de entradas 2x1 para 26 espectáculos, consolidándose como una oportunidad única para que turistas y residentes descubran lo mejor del teatro alternativo neoyorquino.

La iniciativa, organizada por New York City Tourism + Conventions, se desarrollará del 16 de febrero al 12 de marzo de 2026, y las entradas ya pueden adquirirse a través del sitio oficial nyctourism.com/offbroadwayweek.

Entre las producciones participantes se destacan 16 nuevos espectáculos, lo que refuerza el carácter innovador del circuito Off-Broadway, conocido por su diversidad artística y su apuesta por nuevas narrativas.

“Estamos encantados de volver a acercar el teatro Off-Broadway tanto a los neoyorquinos como a los turistas durante este invierno”, afirmó Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions. “Desde su lanzamiento, el programa ha acompañado a más de 950 producciones y vendido más de 150.000 entradas, llevando la energía del Off-Broadway a una audiencia cada vez más amplia”.

Coker destacó además que el Off-Broadway representa el espíritu creativo de la ciudad, con propuestas innovadoras que no solo enriquecen la oferta cultural, sino que también impulsan la economía cultural y mantienen a Nueva York como referente global de las artes escénicas.

Los espectáculos participantes

La edición Invierno 2026 incluye una variada selección que abarca musicales, comedias, dramas y propuestas familiares. Entre los títulos se encuentran:

El Quijote

Heathers: The Musical

Friends! The Musical Parody

The Office! A Musical Parody

The Play That Goes Wrong

La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao

Gazillion Bubble Show

Perfect Crime

La lista completa de los 26 espectáculos está disponible en el sitio oficial.

Desde su creación en 2009, NYC Off-Broadway Week se realiza en asociación con The Off-Broadway League. Su presidente, Joey Monda, subrayó la relevancia del programa: “Es una oportunidad extraordinaria para que el público experimente y celebre la creatividad que constituye la base cultural de Nueva York, al tiempo que apoya a los artistas y teatros que son el verdadero corazón de la comunidad teatral”.

Los interesados pueden consultar los espectáculos disponibles con filtros por vecindario, género y tipo de público, lo que facilita planificar una experiencia cultural a medida durante la temporada invernal en la ciudad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.