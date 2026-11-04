Imagen de referencia. Equipo de Panaca. Foto: Panaca

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Quiere estudiar turismo rural? Ofrecen 250 becas en cinco departamentos Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Puede que haya escuchado hablar del turismo rural, pero ¿sabe qué oportunidades puede ofrecerles a las comunidades que viven en el campo? Esta forma de viajar va más allá de visitar paisajes: también permite conocer las tradiciones campesinas, acercarse a las actividades agrícolas y descubrir las prácticas culturales que hacen parte de la vida en los territorios.

Con el propósito de fortalecer esta actividad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y la Fundación PANACA abrieron una convocatoria de 250 becas para el Diplomado en Turismo Rural Sostenible y Regenerativo. La iniciativa está dirigida a habitantes rurales, productores, emprendedores y líderes turísticos de Caldas, Quindío, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, así como de otros territorios priorizados por la emergencia.

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La formación se realizará del 19 de noviembre al 18 de diciembre en Quimbaya, Quindío, y busca brindar herramientas para desarrollar proyectos turísticos que contribuyan a las economías locales y al cuidado de los ecosistemas.

¿Qué incluye este diplomado?

En esta convocatoria en particular, la apuesta es contribuir a la recuperación económica de las comunidades rurales afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Para ello, la Fundación PANACA, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, abrió 250 becas para cursar el Diplomado en Turismo Rural Sostenible y Regenerativo.

La iniciativa está dirigida a habitantes rurales, productores, emprendedores y líderes vinculados al turismo de cinco departamentos afectados por el sismo: Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda. La formación se llevará a cabo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2026 en Quimbaya, Quindío. Las becas cubren el programa académico, el alojamiento y la alimentación durante la estadía en PANACA. Los participantes, por su parte, deberán asumir los gastos de transporte desde sus municipios hasta el lugar de formación y el regreso a sus hogares.

"Para postularse, es necesario ser mayor de 18 años, vivir en una zona rural y tener interés en desarrollar un proyecto turístico o fortalecer una actividad económica mediante esta modalidad. No se exige contar con títulos académicos ni experiencia profesional específica. La convocatoria busca personas con iniciativas, conocimientos de su territorio y disposición para aprender y aportar a sus comunidades", explicó Lorena Marcela Cuéllar Romero, directora de la Fundación PANACA.

El diplomado reúne más de 28 temáticas y se desarrolla bajo una metodología intensiva. Durante los 30 días de formación, los estudiantes permanecen internos y participan en jornadas académicas que comienzan en la mañana y se extienden hasta la noche. La programación combina contenidos técnicos sobre turismo rural con espacios dedicados al liderazgo y al desarrollo personal.

Para Cuellar, uno de los principales aportes de esta experiencia está en las relaciones que construyen los participantes. Personas de distintos municipios tienen la oportunidad de compartir conocimientos, intercambiar experiencias y establecer vínculos que, posteriormente, pueden convertirse en proyectos conjuntos.

Esta formación parte de una idea: el turismo rural puede abrir nuevas oportunidades económicas para las familias campesinas, ofrecer alternativas de trabajo para los jóvenes y poner en valor los conocimientos y las tradiciones de cada territorio. Sin embargo, para transformar los atractivos naturales y culturales en iniciativas sostenibles, también se necesitan herramientas de gestión, organización y liderazgo.

Cuéllar explica que los procesos educativos de la fundación se articulan alrededor de tres componentes: formación técnica, liderazgo y desarrollo personal. Entre sus programas se encuentran el técnico laboral agropecuario y los diplomados en turismo rural sostenible y autogestión alimentaria, además de contenidos relacionados con la asociatividad y el fortalecimiento de las economías campesinas.

Uno de los aspectos que más destaca es la formación del ser. Más allá de adquirir conocimientos para desarrollar una actividad productiva, se busca que los participantes reconozcan sus capacidades, fortalezcan la confianza en sí mismos y aprendan a trabajar con otras personas de sus comunidades.

Los contenidos, además, buscan responder a las condiciones particulares de cada territorio. La intención es que las herramientas aprendidas no se queden en el aula, sino que puedan aplicarse a las actividades productivas y a las necesidades de las comunidades. El propósito es fortalecer los proyectos locales, mejorar las oportunidades de ingreso y formar personas capaces de impulsar procesos colectivos.

En el caso del turismo rural, esto implica que los campesinos aprendan a reconocer los atractivos que ya existen en sus fincas y a convertirlos en experiencias para los visitantes. Una cascada, un cultivo de café o cacao, una producción de caña, las labores de ordeño o las costumbres gastronómicas de una familia pueden convertirse en parte de una propuesta turística.

Esa diversificación de experiencias y de educación de PANACA también se refleja en proyectos turísticos que buscan integrar la oferta rural con actividades culturales, educativas y de naturaleza. Uno de ellos es Territorio PANACA, una iniciativa que se desarrolla en Quimbaya, Quindío, donde estudiarán los becados que buscan ampliar la oferta turística de la región más allá de las actividades del parque temático.

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Juan Camilo Vázquez, director del proyecto, explica que se trata del primer Proyecto Turístico Especial del país, concebido para reunir tres componentes: cultura y educación rural, conservación de la naturaleza y aventura. La propuesta incluye talleres de huertas, café, cacao, talabartería y artesanías, además de senderos, avistamiento de aves y atracciones no mecanizadas, como puentes tibetanos y bicicletas aéreas.

Según Vázquez, uno de los propósitos del proyecto es fortalecer su relación con las comunidades de Quimbaya y los municipios cercanos, mediante espacios que permitan compartir y poner en valor los conocimientos y las tradiciones rurales. La intención es que los habitantes también puedan participar en la oferta turística a través de talleres y experiencias dirigidas a los visitantes, algo que quienes se formen en el diploma podrán ver para implementar en sus proyectos.

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¿Cómo participar?

Si usted alcanzó a inscribirse en la convocatoria, debe tener en cuenta que el siguiente paso es participar en el proceso de socialización y entrevistas, que se realizará entre el 3 y el 7 de noviembre de 2026 en los municipios priorizados. Durante esta jornada, los funcionarios de la Fundación PANACA llevarán a cabo una socialización grupal y una entrevista individual. Los aspirantes deberán disponer de al menos dos horas y podrán acercarse a los puntos establecidos entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. o entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m.

Para la entrevista, es necesario presentar físicamente los siguientes documentos:

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Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificado de afiliación a una EPS, en el régimen contributivo o subsidiado.

Certificado de residencia en alguno de los municipios priorizados, expedido por la junta de acción comunal, la inspección de Policía, el consejo comunitario, el resguardo indígena o la alcaldía.

Registro de inscripción en el formulario de la convocatoria.

Consentimiento informado sobre las condiciones del curso.

El programa contempla una formación integral de 240 horas, alojamiento en habitaciones compartidas, alimentación durante los 30 días (desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios diarios), transporte interno para las salidas pedagógicas y acompañamiento psicosocial.

Al finalizar, los participantes recibirán una constancia de participación con la intensidad horaria cursada.

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Pero ojo, por su parte, los estudiantes deberán asumir los gastos de transporte desde sus municipios hasta las instalaciones del Parque PANACA y el regreso a sus hogares, así como los elementos de aseo personal y otros gastos durante la estadía. La beca tampoco cubre medicamentos ni tratamientos relacionados con enfermedades crónicas o preexistentes.

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