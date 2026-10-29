On Vacation renueva sus hoteles en Colombia: así son las nuevas habitaciones

El Hotel Mendihuaca, en Santa Marta, renueva sus habitaciones con espacios que combinan comodidad y diseño, en un entorno rodeado de naturaleza y cerca del mar Caribe. Foto: Cortesía

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La renovación de la infraestructura hotelera se ha convertido en una de las apuestas de On Vacation para fortalecer su oferta turística en Colombia. La compañía, fundada en 2002, informó que ya ha intervenido el 80 % de sus habitaciones en el país y que su objetivo es completar la transformación próximamente.

El proceso incluye nuevos diseños, espacios más amplios y luminosos, colores cálidos y texturas naturales, con propuestas que buscan incorporar elementos de la identidad de cada destino. La iniciativa hace parte de la evolución de una cadena que nació con el propósito de facilitar el acceso de los colombianos a diferentes experiencias de viaje.

En 2026, cuando cumple 24 años de operación, la compañía concentra parte de sus esfuerzos en actualizar los espacios de alojamiento y diversificar las experiencias que ofrece en sus hoteles.

Renovaciones en el Caribe colombiano

San Andrés es uno de los destinos donde se concentra esta transformación. Allí, el Hotel Cove presenta habitaciones renovadas, además de espacios como restaurantes y piscina. El Hotel Tower, ubicado en el centro de la isla, también cuenta con habitaciones actualizadas, mientras que el Hotel Toné avanza en una renovación que comprende alojamientos, piscina y restaurantes.

El Hotel Toné, en San Andrés, avanza en la renovación de sus instalaciones con nuevas habitaciones, piscina y restaurantes, conservando su esencia caribeña. Foto: Cortesía

En Santa Marta, el Hotel Mendihuaca incorpora nuevas habitaciones con elementos de diseño inspirados en la riqueza natural y cultural de la región. Su ubicación junto al mar Caribe y su entorno cercano a la Sierra Nevada complementan la oferta de alojamiento.

El establecimiento también ha ganado visibilidad por haber sido escenario del programa MasterChef Celebrity, un antecedente que se suma a los atractivos naturales de la zona.

La Guajira apuesta por suites de mayor categoría

En La Guajira, el Hotel Wayira Beach presenta las Suites Anasü, una propuesta que busca ampliar las opciones de alojamiento con espacios de mayor tamaño y servicios diferenciados.

El proyecto incluye habitaciones con tina, piscina privada, jardines y baños al aire libre, con elementos de diseño inspirados en la cultura wayuu. El hotel cuenta con más de 640 habitaciones, según la información suministrada por la compañía.

El Hotel Wayira Beach, en La Guajira, amplía su oferta de alojamiento con las Suites Anasü, que incorporan piscina privada, jardines y espacios inspirados en la cultura wayuu. Foto: Cortesía

On Vacation asegura que el lanzamiento de estas suites ha generado interés entre los viajeros y que ya registra prerreservas para los próximos cuatro meses.

La propuesta se suma a la oferta turística de La Guajira, un destino que combina playas del Caribe, paisajes desérticos y expresiones culturales propias de las comunidades indígenas de la región.

En el Amazonas, el alojamiento se integra con la naturaleza

La transformación también alcanza al Hotel Amazon, ubicado en la región amazónica, que presenta habitaciones renovadas con una propuesta orientada al descanso y al contacto con el entorno natural. Algunos de sus espacios ofrecen vistas al río Amazonas.

La compañía destaca, además, el reconocimiento que el establecimiento ha recibido en los World Travel Awards, premios de la industria turística en los que ha sido distinguido como mejor hotel verde de Colombia durante diez años consecutivos, según la información entregada por On Vacation.

La renovación de sus habitaciones busca complementar una experiencia en la que la biodiversidad y el entorno natural ocupan un lugar central.

Una apuesta por la evolución hotelera

La actualización de los alojamientos hace parte de la estrategia de On Vacation para mantener vigente su oferta en destinos turísticos nacionales. De acuerdo con la empresa, el proceso ya cubre el 80 % de sus habitaciones y la meta es completar el 100 %.

La iniciativa se desarrolla bajo el liderazgo de Laura Muñoz, presidenta de la compañía, quien fue incluida en 2026 por la revista Gerente en su selección de los 100 gerentes más exitosos de Colombia.

Con presencia en destinos como San Andrés, Santa Marta, La Guajira y Amazonas, On Vacation busca fortalecer su propuesta mediante la modernización de sus instalaciones y el desarrollo de alternativas de alojamiento adaptadas a las características de cada región.