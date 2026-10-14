OxoHotel llega a Perú y anuncia la apertura de un nuevo hotel en Pereira

El Hilton Garden Inn Pereira abrirá sus puertas el 28 de octubre en el sector de Cerritos. El hotel contará con 168 habitaciones y espacios para reuniones y eventos. Foto: Cortesía OxoHotel

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OxoHotel Hospitality Management Group iniciará operaciones en Perú con un hotel en Lima y ampliará su presencia en Colombia con la apertura del Hilton Garden Inn Pereira. Los dos proyectos suman 339 habitaciones y hacen parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, que cuenta con más de 17 años de trayectoria y opera más de 35 propiedades en el país.

La entrada al mercado peruano se concretará con el Acanti Tapestry Collection by Hilton, ubicado en Miraflores, cuya apertura está prevista para la primera semana de diciembre. En Colombia, el Hilton Garden Inn Pereira comenzará a operar el próximo 28 de octubre.

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Las dos propiedades proyectan generar 140 empleos directos en su primera etapa, distribuidos entre 90 puestos en Pereira y 50 en Lima. Además, la compañía estima la creación de cerca de 600 empleos indirectos.

Un nuevo hotel en Pereira

Desarrollado por el Grupo Bansuri y operado por OxoHotel, el Hilton Garden Inn Pereira estará ubicado en el sector de Cerritos y contará con 168 habitaciones. Su oferta incluirá restaurante, piscina, gimnasio, cinco salas de juntas y un salón para eventos con capacidad para 400 personas.

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El establecimiento estará orientado al mercado corporativo y de reuniones, aunque también buscará atraer a los viajeros que visitan el Eje Cafetero durante los fines de semana o las vacaciones.

La apertura se suma a los esfuerzos de recuperación económica de la región tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Según la compañía, la operación priorizará la contratación de personal de la zona, con una participación local superior al 95 %, y la compra de productos e insumos a proveedores regionales. Entre ellos estará Café Quindío.

“Además de recibir a quienes vienen a trabajar o conocer la región, queremos que el hotel sea una fuente estable de empleo para las familias de Pereira. En esta etapa de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mantener abiertas oportunidades de trabajo, comprar a productores cercanos y atraer visitantes son formas concretas de acompañar a la región”: Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel

Lima marca la expansión internacional

El Acanti Tapestry Collection by Hilton Miraflores, en Lima, marcará el inicio de las operaciones de OxoHotel en Perú. Foto: Cortesía OxoHotel

Por su parte, el Acanti Tapestry Collection by Hilton Miraflores tendrá 171 habitaciones y será el primer hotel operado por OxoHotel en Perú. El establecimiento contará con restaurante, terraza, rooftop, espacios de trabajo, salones para eventos, piscina y áreas de bienestar.

La empresa proyecta contratar inicialmente a 50 personas para esta operación, cifra que podría aumentar a 80 empleos directos en una segunda etapa. También prevé generar alrededor de 200 puestos indirectos.

La propuesta del hotel busca incorporar elementos de la gastronomía y la oferta local de Miraflores. En materia ambiental, contempla medidas como la eliminación de plásticos de un solo uso, la separación de residuos y el uso de iluminación LED.

Con su llegada a Perú, OxoHotel amplía su operación más allá del mercado colombiano y suma un nuevo destino a su portafolio de gestión hotelera.

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