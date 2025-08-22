No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Palacio de Sal abre el primer parque temático cultural del Salar de Uyuni

“Sueños y Leyendas” transforma relatos ancestrales en un recorrido inmersivo único en Bolivia.

María Alejandra Castaño Carmona
22 de agosto de 2025 - 06:18 p. m.
La novedad que transforma el corazón del salar es una experiencia onírica que entrelaza los mitos del altiplano con el asombro contemporáneo.
Foto: Cortesía Madre
El icónico hotel Palacio de Sal, reconocido mundialmente por su arquitectura construida íntegramente con bloques de sal, sorprende nuevamente con una propuesta pionera: la inauguración de “Sueños y Leyendas”, el primer parque temático cultural en el corazón del altiplano boliviano.

Ubicado a orillas del majestuoso Salar de Uyuni, el nuevo espacio invita a visitantes y huéspedes a sumergirse en un recorrido sensorial y narrativo que fusiona mitos ancestrales, juegos interactivos y experiencias artísticas. Se trata de una iniciativa inédita en la región, concebida con una profunda inspiración en la cosmovisión andina y un compromiso con la identidad cultural local.

Donde los mitos cobran vida

El parque convierte relatos tradicionales del altiplano —como las leyendas sobre volcanes, montañas tutelares y espíritus del salar— en instalaciones inmersivas y esculturas de gran impacto visual. Cada estación está pensada para que los visitantes exploren no solo con la mirada, sino también con el cuerpo y la imaginación: caminar, jugar, observar y reflexionar forman parte de la experiencia.

Sueños y Leyendas es un homenaje vivo a las historias que aún laten en la memoria colectiva del altiplano”, señalan los responsables del proyecto. “Queremos que cada visitante descubra la fuerza de la oralidad andina y se sienta parte de un universo donde naturaleza y mito dialogan”.

Más que un hotel, un universo narrativo

La propuesta se integra plenamente a la experiencia de Palacio de Sal. Los huéspedes del hotel cuentan con acceso directo al parque y pueden recorrerlo en distintos momentos del día, complementando la contemplación del salar con una vivencia cultural y emocional única.

De este modo, la hospitalidad trasciende lo convencional para convertirse en una invitación al juego, la memoria y la imaginación, ampliando el concepto de viaje hacia un plano más profundo.

El altiplano, epicentro de innovación cultural

Con este lanzamiento, el Salar de Uyuni no solo reafirma su condición de maravilla natural, sino que también se proyecta como destino cultural y narrativo de relevancia internacional. En tiempos en que el turismo demanda experiencias auténticas y con sentido, “Sueños y Leyendas” marca un hito para Bolivia y Sudamérica: es la primera vez que un hotel en un entorno natural extremo impulsa una propuesta artística y simbólica de esta magnitud.

El parque temático no solo convoca a viajeros de todo el mundo, sino que también abre nuevas posibilidades para periodistas, fotógrafos y cronistas, interesados en contar historias donde territorio, mito e innovación se entrelazan.

Con “Sueños y Leyendas”, el Palacio de Sal reafirma su papel como pionero en el turismo de experiencias, proponiendo un viaje que no se limita a mirar el paisaje, sino que invita a habitarlo desde la memoria y la imaginación.

