Desayuno por un dólar: la nueva promoción de Hilton en Colombia y Brasil

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Del 18 al 24 de agosto, la cadena hotelera Hilton está desarrollando una nueva edición de Hilton Week, una campaña especial que ofrece a los viajeros la posibilidad de reservar estadías en hoteles seleccionados con un beneficio exclusivo: desayuno buffet por solo US$1.
La promoción será válida para todas las reservas realizadas en esas fechas y podrá disfrutarse hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que la convierte en una oportunidad ideal para planificar con anticipación la semana de receso escolar o las próximas vacaciones.
En Colombia, la oferta aplica en seis hoteles de la cadena:
- Hilton Bogotá.
- Hilton Bogotá Corferias.
- Hilton Cartagena.
- Hilton Santa Marta.
- Hilton Garden Inn Barranquilla.
- Hilton Garden Inn Santa Marta.
Para quienes buscan experiencias internacionales, Brasil también se suma a Hilton Week con propiedades como:
- Hilton Río de Janeiro Copacabana.
- Hilton Barra de Río de Janeiro.
- Hilton São Paulo Morumbi.
- Canopy by Hilton São Paulo Jardins.
- Almenat Embu das Artes Tapestry Collection by Hilton.
- Hilton Porto Alegre.
👀🌎📄 (Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)
La oferta estará disponible únicamente para reservas directas a través de los canales oficiales de Hilton, sujeta a disponibilidad.
Los interesados podrán ingresar a la página web de la cadena hotelera y seleccionar la tarifa con desayuno incluido para acceder a este beneficio.
👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.