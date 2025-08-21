No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Desayuno por un dólar: la nueva promoción de Hilton en Colombia y Brasil

La oferta aplica para viajes en cualquier fecha hasta el 31 de diciembre de 2025, con reservas disponibles hasta el 24 de agosto.

22 de agosto de 2025 - 12:54 a. m.
Foto: Cortesía Hilton
Del 18 al 24 de agosto, la cadena hotelera Hilton está desarrollando una nueva edición de Hilton Week, una campaña especial que ofrece a los viajeros la posibilidad de reservar estadías en hoteles seleccionados con un beneficio exclusivo: desayuno buffet por solo US$1.

La promoción será válida para todas las reservas realizadas en esas fechas y podrá disfrutarse hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que la convierte en una oportunidad ideal para planificar con anticipación la semana de receso escolar o las próximas vacaciones.

En Colombia, la oferta aplica en seis hoteles de la cadena:

  1. Hilton Bogotá.
  2. Hilton Bogotá Corferias.
  3. Hilton Cartagena.
  4. Hilton Santa Marta.
  5. Hilton Garden Inn Barranquilla.
  6. Hilton Garden Inn Santa Marta.

Para quienes buscan experiencias internacionales, Brasil también se suma a Hilton Week con propiedades como:

  1. Hilton Río de Janeiro Copacabana.
  2. Hilton Barra de Río de Janeiro.
  3. Hilton São Paulo Morumbi.
  4. Canopy by Hilton São Paulo Jardins.
  5. Almenat Embu das Artes Tapestry Collection by Hilton.
  6. Hilton Porto Alegre.

La oferta estará disponible únicamente para reservas directas a través de los canales oficiales de Hilton, sujeta a disponibilidad.

Los interesados podrán ingresar a la página web de la cadena hotelera y seleccionar la tarifa con desayuno incluido para acceder a este beneficio.

