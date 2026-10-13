Ciudad de Panamá mantiene su actividad turística tras el terremoto, mientras las autoridades atienden las afectaciones en localidades del interior del país. Foto: EFE - Carlos Lemos

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Panamá mantiene activa su actividad turística tras los recientes sismos Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La Ciudad de Panamá permanece abierta al turismo y mantiene su actividad habitual tras el sismo y las réplicas registrados desde el pasado 9 de octubre, informó la Autoridad de Turismo de Panamá. De acuerdo con la entidad, no se han reportado víctimas mortales en el territorio nacional. Entretanto, las autoridades continúan atendiendo las afectaciones y coordinando acciones de asistencia con las comunidades de las zonas impactadas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen permanece abierto y operativo. Según la autoridad turística, se trabaja de manera coordinada con las aerolíneas para facilitar la reanudación de los viajes de los pasajeros afectados por las interrupciones temporales derivadas de los protocolos de seguridad. El Canal de Panamá, por su parte, mantiene sus operaciones habituales.

Publicidad

Atención a las zonas afectadas

La mayoría de los destinos turísticos del país también funciona con normalidad. Sin embargo, en localidades del interior cercanas al epicentro, como Penonomé, Santiago, Tonosí, Torio y Venao, se registraron daños estructurales que están siendo atendidos por las autoridades.

La Autoridad de Turismo señaló que continuará informando sobre la evolución de la situación y el restablecimiento de la actividad turística en estas zonas, mientras avanzan las labores de recuperación.

Le puede interesar

La entidad también destacó la importancia de las normas de construcción y la supervisión de las autoridades para fortalecer la capacidad del país de afrontar eventos sísmicos y proteger a residentes y visitantes.

Finalmente, Panamá agradeció las muestras de solidaridad y confianza recibidas y reiteró su compromiso con la seguridad de quienes viven en el país y de los viajeros que lo visitan. El Gobierno aseguró que continúa trabajando con las autoridades locales y las comunidades para atender las afectaciones y avanzar en la recuperación de las áreas impactadas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com