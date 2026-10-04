¿Para qué sirven las medias de compresión durante un viaje y por qué las recomiendan?

Calambres, piernas Foto: Yen Phi en Unsplash - Yen Phi en Unsplash

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Un viaje largo puede comenzar sentado y terminar con las piernas pesadas, los tobillos hinchados y ganas de quitarse los zapatos apenas llega a su destino. Si además usted es de los que caminan durante horas para conocer cada lugar, ese cansancio puede hacerse todavía más evidente.

Pero hay una prenda que algunos viajeros llevan puesta desde antes de llegar al aeropuerto: las medias de compresión. ¿Qué hacen en las piernas y por qué los especialistas recomiendan usarlas en trayectos prolongados?

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¿Por qué debe usar medias de compresión?

Un viaje largo no solo puede dejarle cansancio. Pasar varias horas sentado, especialmente en un avión o durar horas caminando, también puede favorecer la hinchazón de las piernas, la pérdida de movilidad y, en algunas personas, aumentar el riesgo de problemas circulatorios.

Usos para un viaje largo en avión

Por ejemplo un avión, según Juliana Andrea Corredor Angarita, residente de medicina aeroespacial en el Centro Médico Colsanitas del Aeropuerto El Dorado, durante un viaje pueden presentarse síntomas como deshidratación, cefalea, fatiga, sequedad en las mucosas de los ojos o la boca y molestias en heridas quirúrgicas. También puede haber una reducción de la movilidad y, dependiendo de las condiciones de cada pasajero, un mayor riesgo de tromboembolismo venoso.

En estos casos, las medias de compresión pueden ser una herramienta para favorecer la circulación de las piernas. Su diseño ejerce una presión gradual, generalmente mayor en la zona del tobillo y menor a medida que sube por la pierna, lo que ayuda al retorno de la sangre hacia el corazón.

Además, durantes estos viajes prolongados ayuda a disminuir la acumulación de sangre y líquidos en las extremidades inferiores. Esto puede reducir la hinchazón y la sensación de pesadez que algunas personas experimentan después de pasar varias horas sentadas.

Además, las medias de compresión pueden ser especialmente útiles para viajeros que tienen un mayor riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda (TVP), una condición en la que se forma un coágulo en una vena profunda, generalmente de las piernas. El riesgo aumenta cuando una persona permanece inmóvil durante periodos prolongados.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas necesiten utilizarlas. Corredor recomienda que quienes tienen antecedentes de problemas circulatorios, várices, enfermedades crónicas u otros factores de riesgo consulten con un profesional de salud antes de viajar para determinar si las medias son apropiadas y qué nivel de compresión necesitan.

Usos para una caminata larga

No solo para un vuelo largo funciona, y es que si usted va a realizar una caminata larga, las medias de compresión pueden ser una opción para disminuir la sensación de pesadez y cansancio en las piernas. Su diseño aplica una presión gradual, más fuerte en el tobillo y menor a medida que sube por la pantorrilla, lo que favorece el retorno de la sangre hacia el corazón.

Uno de sus principales usos es favorecer la circulación y reducir la sensación de piernas pesadas después de permanecer varias horas de pie o caminar durante largos periodos. También pueden ayudar a disminuir la hinchazón y el malestar en las piernas, especialmente en personas que suelen presentar estos síntomas durante caminatas prolongadas.

Eso si, la elección depende de la actividad y de las necesidades de cada persona:

8–15 mmHg: compresión ligera, adecuada para el uso cotidiano, caminatas suaves o cuando se busca prevenir molestias leves asociadas a permanecer mucho tiempo de pie.

compresión ligera, adecuada para el uso cotidiano, caminatas suaves o cuando se busca prevenir molestias leves asociadas a permanecer mucho tiempo de pie. 15–20 mmHg: compresión moderada, que puede ser útil para caminatas largas, actividades deportivas o personas que presentan hinchazón y molestias venosas leves.

Ojo, volvemos a advertir, y es que si usted tiene várices, problemas de circulación, dolor persistente o alguna condición vascular, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de elegir un nivel de compresión.

¿Cómo usarlas correctamente?

Un consejo que le damos es que la talla es importante. Las medias deben ajustarse a la pierna sin quedar excesivamente apretadas ni formar pliegues que puedan generar molestias. Para elegirlas, revise las medidas de tobillo y pantorrilla indicadas por el fabricante.

Muévase durante el viaje

Las medias de compresión no reemplazan el movimiento. Durante un trayecto largo también es recomendable levantarse y caminar periódicamente cuando sea posible. Si debe permanecer sentado, puede mover los tobillos, estirar las piernas y hacer movimientos de pies y pantorrillas.

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Corredor también recomienda realizar estiramientos que involucren cuello, hombros, muñecas, espalda y piernas. Otro consejo es evitar permanecer mucho tiempo con las piernas cruzadas, ya que esta posición puede dificultar el retorno venoso.

En otras palabras, si el viaje va a ser largo, las medias pueden ser un apoyo para la circulación, pero no son la única medida. Mantenerse hidratado, cambiar de posición y mover las piernas con frecuencia también hace parte de las recomendaciones para reducir las molestias asociadas con permanecer sentado durante muchas horas.

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