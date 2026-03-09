Parques temáticos en Florida: novedades, imperdibles y escapadas para equilibrar la aventura

Super Nintendo World, una de las áreas temáticas de Epic Universe. Foto: María Alejandra Castaño

Florida sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos del mundo. Con Orlando como epicentro global del entretenimiento familiar, la ciudad más visitada de Estados Unidos está marcada marcada por la innovación, nuevas atracciones y experiencias inmersivas que prometen transformar la forma en que los viajeros disfrutan los parques temáticos.

Para 2026, Orlando prevé la llegada de más de 26 nuevas experiencias, desde innovaciones tecnológicas en atracciones clásicas hasta espectáculos en vivo, zonas temáticas completamente nuevas y propuestas de entretenimiento que van más allá de los parques tradicionales. Este crecimiento continuo no solo refuerza su liderazgo en el turismo internacional, sino que también amplía la oferta para todo tipo de visitantes.

“El crecimiento continuo de Orlando es lo que nos distingue año tras año, con experiencias nuevas y diversas en parques temáticos, gastronomía, entretenimiento y compras que atienden a todo tipo de viajeros”, señala Casandra Matej, presidenta y directora ejecutiva de Visit Orlando.

Novedades en Walt Disney World Resort

El icónico Walt Disney World Resort continúa renovando su oferta con actualizaciones tecnológicas y nuevas experiencias diseñadas para sorprender tanto a quienes visitan por primera vez como a los fanáticos de siempre.

En Epcot, la popular atracción Frozen Ever After incorporó figuras audio-animatrónicas actualizadas de Anna, Elsa y Kristoff. Además, durante el verano de 2026 debutará una versión renovada de Soarin’ Across America, una experiencia inmersiva que celebra el 250.º aniversario de Estados Unidos con nuevas escenas y tecnología mejorada.

Las novedades también llegan a Disney’s Hollywood Studios, donde se presentarán dos nuevas experiencias dentro de un área reimaginada del parque: el espectáculo interactivo “Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!” y “The Magic of Disney Animation”, inspirado en el trabajo de Walt Disney Animation Studios y en el cortometraje ganador del Emmy Once Upon a Studio.

La atracción Millennium Falcon: Smugglers Run, ubicada en el universo de Star Wars: Galaxy’s Edge, estrenará una nueva misión centrada en The Mandalorian and Grogu. Por su parte, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring the Muppets ofrecerá una reinterpretación temática que transportará a los visitantes a un estudio de grabación donde la banda Electric Mayhem crea nuevas canciones.

En Disney’s Animal Kingdom Theme Park, el verano traerá encuentros especiales con Bluey y Bingo en Conservation Station, mientras que en Magic Kingdom Park reabrirán dos clásicos del parque: Big Thunder Mountain Railroad y Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, ambos con mejoras tecnológicas y nuevas experiencias de juego interactivo.

Fuera de los parques, el área de entretenimiento Disney Springs recibirá Level 99, un innovador circuito interactivo de obstáculos con más de 50 desafíos físicos y mentales para adultos, acompañado de restaurante y bar.

Universal Orlando: mundos inmersivos y celebraciones mágicas

A pocos kilómetros de distancia, Universal Orlando Resort vive una nueva etapa marcada por la expansión de su oferta temática y el impacto del recién inaugurado Universal Epic Universe, el primer parque completamente nuevo en Orlando en 25 años.

Este ambicioso proyecto reúne más de 50 atracciones distribuidas en cinco mundos inmersivos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe.

Durante 2026, el resort también celebrará el aniversario número 25 de la primera película de Harry Potter con eventos especiales, entre ellos la popular Temporada de Butterbeer, que incluirá productos exclusivos, dulces de edición limitada y nuevas experiencias inspiradas en la icónica bebida del mundo mágico.

Más parques para toda la familia

Más allá de Disney y Universal, Florida ofrece una amplia variedad de parques y atracciones que complementan la experiencia.

En Legoland Florida Resort, las familias podrán descubrir Galacticoaster, una montaña rusa cubierta ubicada en una nueva zona temática espacial donde los visitantes personalizan su nave antes de iniciar una aventura intergaláctica.

Por su parte, SeaWorld Orlando prepara el lanzamiento de SEAQuest: Legends of the Deep, una atracción familiar suspendida que llevará a los visitantes por distintos ecosistemas marinos en una aventura submarina inmersiva.

Otros destinos que vale la pena sumar al itinerario incluyen el Kennedy Space Center Visitor Complex, donde la exploración espacial se combina con experiencias interactivas; Gatorland, famoso por sus exhibiciones de caimanes; Peppa Pig Theme Park Florida, pensado especialmente para niños pequeños; SEA LIFE Florida Aquarium y Busch Gardens Tampa Bay, conocido por combinar montañas rusas de alto impacto con experiencias de safari.

Naturaleza para desconectar

Después de varios días recorriendo parques temáticos, muchos viajeros buscan equilibrar su itinerario con actividades al aire libre. A pocos kilómetros de Orlando, los manantiales naturales ofrecen un entorno perfecto para relajarse.

El Blue Spring State Park es uno de los más conocidos por sus aguas cristalinas y por ser refugio invernal del manatí de Florida. También destacan De Leon Springs State Park, ideal para nadar o practicar senderismo, Kelly Park y Rock Springs Run State Reserve, donde es posible flotar en un río natural rodeado de vegetación, así como Wekiwa Springs State Park, perfecto para kayak, caminatas y observación de fauna.

Escapadas a la playa cerca de Orlando

Otra excelente forma de descansar tras jornadas intensas en los parques es realizar una excursión a la costa atlántica. A poco más de una hora de distancia se encuentran algunas de las playas más populares de Florida.

Cocoa Beach es una de las favoritas de los visitantes gracias a su ambiente familiar, su icónico muelle y la cercanía con el centro espacial. Para quienes buscan un entorno más animado, Daytona Beach ofrece amplias playas, actividades deportivas y una vibrante escena turística.

Si la idea es disfrutar de un ambiente más relajado, New Smyrna Beach es conocida por su espíritu surfero y su encanto local, mientras que Canaveral National Seashore brinda una experiencia más natural, con dunas, fauna silvestre y extensas playas prácticamente intactas.

Un destino que sigue reinventándose

La combinación de innovación constante, experiencias inmersivas y una oferta natural diversa convierte a Orlando y Florida Central en un destino capaz de reinventarse cada temporada. Entre montañas rusas, mundos temáticos y paisajes naturales, el viaje ideal no se limita a la adrenalina: también incluye momentos de descanso, exploración y conexión con la naturaleza.

Así, mientras los parques temáticos continúan sorprendiendo con nuevas atracciones, Florida demuestra que el secreto de unas vacaciones inolvidables está en encontrar el equilibrio perfecto entre emoción y relajación.

