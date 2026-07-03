Perth, Australia, la ciudad más aislada del mundo: quokkas, playas y cielos estrellados

Perth, un destino lleno de atractivos turísticos naturales. Foto: Cortesía: Tourism Western Australia

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Elegir el próximo destino de viaje no siempre significa optar por los lugares más conocidos. En Australia Occidental existe una ciudad que, pese a su aislamiento geográfico, se ha convertido en uno de los destinos más llamativos para quienes buscan naturaleza, playas, vida silvestre y experiencias diferentes. Se trata de Perth (Boorloo), considerada la ciudad más aislada del mundo, donde el océano Índico se encuentra con un inmenso desierto y la biodiversidad convive con una ciudad moderna, sostenible y de gran riqueza cultural.

Más cerca de Yakarta o Singapur que de Canberra, Sídney o Melbourne, Perth ofrece un ritmo de vida tranquilo sin renunciar a una amplia oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento. Además, es una de las ciudades con más días soleados al año, una característica que invita a disfrutar de sus 19 playas de aguas cristalinas y arena blanca, así como de Kings Park, considerado uno de los parques urbanos más grandes del mundo.

La naturaleza es la gran protagonista del destino. En Heirisson Island es posible observar canguros en su hábitat natural a pocos minutos del centro de la ciudad, mientras que la cercana Isla Rottnest, ubicada a solo media hora en ferri, alberga al quokka, conocido como el animal más feliz del mundo. Dependiendo de la temporada, durante el trayecto también es posible avistar delfines y ballenas, una muestra de la riqueza natural que caracteriza a esta región australiana.

Del desierto a los viñedos

Los alrededores de Perth reúnen algunos de los paisajes más sorprendentes de Australia Occidental. En Lancelin, enormes dunas de arena blanca permiten practicar sandboarding, mientras que el Parque Nacional Nambung alberga el famoso Desierto de los Pinnacles, donde miles de formaciones de piedra caliza emergen del suelo y crean uno de los escenarios naturales más fotografiados del país.

Otra de las experiencias recomendadas es contemplar la puesta de sol sobre el océano Índico y, cuando cae la noche, observar la Vía Láctea, planetas y cientos de estrellas en un cielo prácticamente libre de contaminación lumínica, acompañado de una cena típica australiana y vinos del Valle de Swan. Según los expertos del destino, la astronomía aborigen forma parte del patrimonio cultural de la región y los pueblos indígenas australianos son considerados los primeros astrónomos del mundo.

A unos 30 minutos del centro de Perth también se encuentra Swan Valley, la segunda región vinícola más antigua de Australia. Sus bodegas ofrecen degustaciones de vino, ginebra y vodka, además de chocolates, cervezas artesanales y café, en un recorrido que reúne más de 180 años de tradición vitivinícola.

Además de su riqueza natural, Perth destaca por su apuesta por la sostenibilidad, la preservación ambiental y el reconocimiento de la cultura del pueblo noongar, propietarios tradicionales de estas tierras.

Para los viajeros colombianos, llegar a Perth implica vuelos de más de 30 horas con escalas internacionales y tramitar una visa para ingresar a Australia. Sin embargo, quienes hacen el viaje encuentran un destino seguro, limpio, fácil de recorrer y con una oferta gastronómica marcada por los pescados y mariscos frescos, la cocina australiana y la influencia de países asiáticos como Japón, China y Vietnam.

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