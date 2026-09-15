Peru Week: 43 paquetes para viajar a Perú desde Colombia con ofertas especiales

El Cañón del Colca, en Arequipa, es uno de los escenarios naturales que hacen parte de la oferta turística de Perú. Foto: © Enrique Castro-Mendívil / PROMPERÚ - © Enrique Castro-Mendívil / PROMPERÚ

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Los viajeros colombianos podrán encontrar nuevas alternativas para viajar a Perú durante la nueva edición de Peru Week, iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), que se desarrolla entre el 11 y el 27 de septiembre de 2026.

La campaña reúne 43 paquetes turísticos de 22 agencias de viajes y nueve ofertas de tres aerolíneas, con salidas desde Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. La propuesta busca ampliar las opciones para quienes visitan el país vecino y conectar sus diferentes intereses con experiencias en distintos destinos peruanos.

Entre los lugares incluidos están Lima, Ica, Cusco, Áncash, Arequipa y Puno, que se encuentran entre los destinos más visitados por los colombianos. La apuesta, sin embargo, va más allá de los recorridos tradicionales y busca mostrar la diversidad de actividades que ofrece cada región.

El interés del mercado colombiano por Perú se mantiene. En 2025 llegaron al país 185.578 viajeros colombianos, mientras que entre enero y julio de 2026 se registraron 97.075 arribos, de acuerdo con las cifras compartidas por PromPerú.

Lima, por ejemplo, puede convertirse en un destino en sí mismo y no solamente en la puerta de entrada al país. La capital peruana combina gastronomía, patrimonio, cultura, compras y entretenimiento, con espacios como su centro histórico y zonas como Barranco y Miraflores. También ofrece recorridos por sus malecones frente al Pacífico y propuestas relacionadas con el arte urbano.

En el sur del país, Ica y Paracas concentran experiencias de naturaleza y aventura, desde las Líneas de Nasca y la Reserva Nacional de Paracas hasta las Islas Ballestas, el desierto, el oasis de Huacachina y los viñedos.

Arequipa reúne patrimonio, gastronomía y paisajes naturales, con atractivos como su centro histórico, el Cañón del Colca y las campiñas. Puno, por su parte, ofrece una aproximación al Lago Titicaca y a experiencias de turismo comunitario.

Turistas en balsa de totora en el Lago Titicaca. Foto: © Eduardo Cayo / PROMPERÚ - Cortesía

Cusco mantiene su atractivo a partir de una oferta que combina sitios arqueológicos, cultura viva, naturaleza, aventura y gastronomía, mientras que Áncash se presenta como una alternativa para quienes buscan paisajes de montaña, lagunas, glaciares y actividades de aventura.

“Perú tiene la posibilidad de responder a intereses de viaje muy distintos y eso es lo que queremos conectar mejor con el viajero colombiano”, señaló Julio Polanco, consejero económico comercial de PromPerú en Colombia.

De acuerdo con el funcionario, la intención es que los viajeros puedan encontrar opciones acordes con diferentes motivaciones, desde una escapada urbana y gastronómica hasta recorridos enfocados en naturaleza, aventura, historia y culturas vivas.

Las promociones de Peru Week estarán disponibles hasta el 27 de septiembre de 2026 y pueden consultarse en el sitio oficial de la iniciativa.

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