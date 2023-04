¿Planea viajar a Nueva York? Ofertas culturales imperdibles en los cinco distritos

Nueva York cuenta con múltiples actividades para hacer durante el verano. Foto: Cortesía NYC & Company

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, anunció el regreso de “El momento de la cultura es ahora” (It’s time for Culture) con ofertas en casi 100 organizaciones culturales de los cinco distritos, disponibles del 9 al 21 de mayo. El programa, que comprende eventos de temporada, conciertos, giras, clases y más, marca el inicio no oficial de la temporada cultural de verano de la ciudad de Nueva York. La lista completa de organizaciones y ofertas está disponible en nyctourism.com/timeforculture.

“Los viajes culturales representan el 40 % de los viajes globales y continúan siendo una de las principales actividades para los visitantes de la ciudad de Nueva York”, expresó Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions. Y agregó: “Con la llegada de un clima más cálido, lanzamos It’s Time for Culture para alentar a los visitantes a explorar la diversidad y la vitalidad del paisaje cultural de nuestra ciudad, y el talento y la creatividad que se pueden encontrar en los cinco distritos”.

It’s Time for Culture es una celebración de la variedad y riqueza de las ofertas de Nueva York y brinda a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una variedad de experiencias e inmersiones en la vibrante escena cultural de la ciudad. Los consumidores pueden elegir entre casi 100 ofertas por distrito, vecindario y categoría.

Entre las instituciones participantes figuran: Lehman Center for the Performing Arts, Coney Island USA, Brooklyn Children’s Museum, Mark Morris Dance Group, Brooklyn Bridge Park, Dance Parade, New York Live Arts, Museum of the City of New York, National Museum of the American Indian, Apollo Theatre, Harlem One Stop, American Kennel Club Museum of the Dog, Louis Armstrong House Museum, New York Hall of Science y National Lighthouse Museum, entre muchas otras.

“Estoy encantada de apoyar el programa It’s Time for Culture de New York City Tourism + Conventions, que crea conciencia sobre organizaciones culturales únicas en los cinco distritos”, comentó Taryn Sacramone, directora ejecutiva de Queens Theatre y copresidenta del Comité Cultural de New York City Tourism + Conventions. “Esperamos dar la bienvenida a los visitantes al Queens Theatre para que experimenten nuestro espectáculo de magia interactivo, y los alentamos a ver la variedad de ofertas culturales vibrantes que se incluyen en el programa”, añadió la directora ejecutiva.

Tenga en cuenta que la recuperación económica de Nueva York continuó en 2022 con la llegada de más de 56 millones de viajeros a la ciudad, un 72,5 % más que en 2021. Este movimiento marca el retorno del 85 % de los niveles récord de visitas a la Gran Manzana en el 2019. La ciudad sigue en camino de recibir a 63,3 millones de visitantes en este 2023. En la ciudad de Nueva York los viajeros culturales representan, históricamente, más de la mitad de los visitantes.

NYC & Company es ahora New York City Tourism + Conventions

Por otro lado, Fred Dixon, presentó el nuevo nombre e identidad de la organización oficial de promoción y oficina de convenciones y visitantes para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: New York City Tourism + Conventions. El nuevo diseño de marca del destino dirigido a viajeros de todo el mundo incluye una nueva estrategia de marca y un sistema integral de identidad visual que comprende un nuevo logotipo, estándares de color, tipografía, dirección de arte y elementos gráficos.

El debut del nuevo nombre e identidad de marca permanente se lanzó junto con la campaña social #Whatsgoodnyc, aprovechando el “poder de opinión” de los 8,5 millones de neoyorquinos de la ciudad, ofreciéndoles la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre “lo que es bueno” y qué experimentar en los cinco distritos de la ciudad.

Aprovechando el deseo de los viajeros por experiencias auténticas, la base y la fuerza de la nueva marca provienen de sus perspectivas genuinas y entusiastas compartidas por una mezcla diversa de neoyorquinos. La campaña ofrecerá ideas y consejos, así como actividades y excursiones recomendadas a través de una variedad de canales para involucrar y alentar a los visitantes y vecinos a explorar todo lo que la ciudad de Nueva York tiene para ofrecer.

