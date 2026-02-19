Extranjeros no residentes impulsan el turismo en Colombia: crecen 3,8 % en 2025

Entre 2021 y 2025, la llegada de visitantes extranjeros pasó de 1.395.265 a 4.677.267. Foto: Getty Images

A pesar de que Colombia registró una disminución del 8,1 % en la llegada total de visitantes no residentes durante 2025, el número de viajeros extranjeros no residentes aumentó 3,8 % frente al año anterior, consolidándose como el principal motor del turismo receptivo en el país.

Según datos oficiales, en 2025 Colombia recibió 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024. La caída se explica principalmente por la menor llegada de colombianos residentes en el exterior, que descendió un 33,7 %, con un total de 1.498.600 personas. Por su parte, los pasajeros en cruceros internacionales aumentaron 4,3 %, alcanzando 320.591 visitantes.

“Es importante aclarar cómo está conformado este gran grupo de visitantes no residentes. Pese a la disminución del total agregado, la llegada de visitantes extranjeros sí creció y continúa siendo el principal componente del turismo receptivo del país, al representar cerca del 72 % del total”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El crecimiento sostenido del turismo internacional se evidencia también en un análisis de mediano plazo. Entre 2021 y 2025, la llegada de visitantes extranjeros pasó de 1.395.265 a 4.677.267, mientras que el total de visitantes no residentes aumentó de 2.145.811 a 6.496.458, lo que refleja la consolidación del mercado internacional hacia Colombia.

Para Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia, la cifra demuestra que, aunque la llegada de colombianos en el exterior se redujo debido al panorama geopolítico y la situación migratoria, el país está recibiendo turistas que generan un mayor impacto económico y social. “Tenemos un incremento en divisas del 11 % frente al mismo periodo de 2024. Esto significa que la política de ofrecer ‘calidad’ funciona: no se trata solo de cantidad, sino de generar empleo y beneficios tangibles para las poblaciones locales”, afirmó.

En cifras concretas, el comportamiento por tipo de visitante en 2025 fue:

Extranjeros no residentes: 4.677.267 visitantes (+3,8 %)

Colombianos residentes en el exterior: 1.498.600 visitantes (-33,7 %)

Pasajeros en cruceros internacionales: 320.591 visitantes (+4,3 %)

El crecimiento del turismo internacional confirma que, pese a ciertos desafíos, Colombia continúa consolidándose como un destino atractivo y competitivo en América Latina.

