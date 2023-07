¿Planeando sus vacaciones de fin de año? Conozca por qué Disney es una gran opción

Este año, celebre la temporada de todo lo que es alegre y brillante de una manera mágica. Foto: Matt Stroshane - Cortesía Walt Disney World Resort

Mientras Disney festeja el Halfway to the Holidays, la alegría festiva ya se respira en el aire de Walt Disney World Resort. Este año, celebre la temporada festiva de una manera mágica con nuevas y alegres experiencias, imágenes y sonidos brillantes y deliciosos productos. Además, emociónese con el regreso de las tradiciones navideñas favoritas de Disney.

Celebra con estilo la nueva fiesta nocturna navideña en Disney’s Hollywood Studios

Durante esta temporada festiva el parque Disney’s Hollywood Studios será anfitrión de una nueva fiesta nocturna que se llamará Disney Jollywood Nights y se realizará durante 10 noches, del 11 de noviembre al 20 de diciembre de 2023.

Este evento, que requiere de un boleto por separado, se llevará a cabo de 8:30 p.m., a 12:30 a.m., e invita a los visitantes a vivir una glamorosa velada llena de alegres combinaciones, deliciosos sabores y bebidas, icónicos personajes y un ambiente navideño lleno de brillo y resplandor. Para una dosis extra de alegría, la fiesta concluye con el regreso del espectáculo nocturno “Jingle Bell, Jingle BAM!”.

Espectáculo festivo y brillante inspirado en distintos géneros de entretenimiento

Mientras tanto, la incomparable Rana René y Miss Piggy presentan un nuevo espectáculo en el Theater of the Stars con apariciones especiales de estrellas invitadas como Tiana, Belle, Minnie Mouse y Mickey Mouse.

Adicionalmente, podrá descubrir la magia y el glamur de un salón de jazz en The Hollywood Brown Derby y una velada de otra dimensión en The Hollywood Tower Hotel Courtyard.

Y, como si fuera poco, puede concluir la noche con un estallido - literalmente - cuando “Jingle Bell, Jingle BAM!”, uno de los espectáculos favoritos, regrese a Disney´s Hollywood Studios. Este espectáculo nocturno, protagonizado por el dúo de elfos Wayne y Lanny de “Prep and Landing” de Disney Animation Studio, está repleto de música, fuegos artificiales, efectos especiales y deslumbrantes proyecciones de última generación.

Tenga en cuenta que a lo largo de la noche, los visitantes que quieran compartir sus dotes de canto y baile pueden asistir al Hyperion Theater, bailar al ritmo de un DJ en la entrada principal del parque o disfrutar de una divertida feria latina en Commissary Lane.

Emocionantes atracciones después del horario normal de cierre

Guarde tiempo para jugar, ya que algunas de las atracciones más emocionantes del parque estarán disponibles con tiempos de espera más cortos durante el evento, como Slinky Dog Dash, Rock N’ Roller Coaster Starring Aerosmith y The Twilight Zone Tower of Terror.

Los asistentes a la fiesta también pueden ser parte de la resistencia en Star Wars: Galaxy’s Edge. El área temática más reciente del parque, que ofrece la oportunidad de pilotar el emblemático Halcón Milenario en Millennium Falcon: Smugglers Run y formar parte de una batalla épica entre la Primera Orden y la Resistencia en Star Wars: Rise of the Resistance, ofrecerá una fila virtual durante Disney Jollywood Nights.

Adicionalmente, podrá conoce a Mickey Mouse, Minnie Mouse y el resto del icónico grupo en Animation Courtyard con deslumbrantes accesorios navideños. También podrá tomarse una selfie con sus amigos favoritos, como Powerline Max y Phineas y Ferb, en Echo Lake, con una decoración clásica alrededor del lago; o posar con estilo con Edna Mode, y uno de sus superamigos en Pixar Plaza.

Recuerde que el equipo de Disney PhotoPass podrá capturar fotos de estos y otros momentos inolvidables, con descargas digitales gratuitas y dos nuevas experiencias de PhotoPass incluidas en el precio de las entradas al evento.

Deliciosos sabores y bebidas navideñas

Para completar la fiesta, una gran variedad de especialidades estará disponible en el menú, como Spicy Korean Chicken en un Mini Funnel Cake, y golosinas como un colorido Christmas Tree Cookie Stack inspirado en el emblemático árbol de Navidad de Echo Lake. Asimismo, los cócteles clásicos y una variedad de bebidas navideñas especialmente seleccionadas añadirán un toque de alegría.

Tenga en cuenta que Disney Jollywood Nights es una fiesta navideña con aforo limitado. Los precios de las entradas varían entre $159 USD y $179 USD por persona. Las fechas disponibles para este evento son:

Noviembre: 11,18, 20, 27 y 29.

Diciembre: 4, 6, 16, 18 y 20.

Recuerde, además, que en Walt Disney World Resort hay mucho que explorar durante la temporada festiva. La magia se puede encontrar a lo largo de los 64 kilómetros cuadrados del complejo, desde los parques temáticos y acuáticos hasta los hoteles resort y los distritos comerciales, gastronómicos y de entretenimiento.

Mickey’s Very Merry Christmas Party

En este sentido, durante 25 noches selectas, del 9 de noviembre al 22 de diciembre, Mickey’s Very Merry Christmas Party dará la bienvenida a los visitantes para celebrar la época más maravillosa del año en Magic Kingdom Park.

La magia de la navidad se esparce con el regreso de los favoritos navideños como el espectáculo “Mickey’s Most Merriest Celebration”, el brillante espectáculo “Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks” y el imperdible desfile “Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade”. Los visitantes también podrán disfrutar de algunas de sus atracciones favoritas, como la nueva TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise, que ofrecerá una fila virtual durante el evento.

Las entradas para Mickey’s Very Merry Christmas Party son limitadas y podrán adquirirse en línea. Los precios de las entradas varían entre $159 USD y $199 USD por persona. Las fechas disponibles para este evento son:

Noviembre: 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28 y 30.

Diciembre: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 y 22.

Las opciones continúan

Finalmente, y como nunca, los visitantes podrán unirse a Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y los Snowgies frente al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom Park para disfrutar de “Frozen Holiday Surprise”. Esta experiencia de entretenimiento inspirada en “Frozen” iluminará el castillo de una forma totalmente nueva. Se podrá ver durante el horario normal del parque y en Mickey’s Very Merry Christmas Party.

Por otro lado, en medio de una asombrosa decoración navideña, una alegre colección de animales de invierno regresa a Disney’s Animal Kingdom Theme Park en forma de marionetas fabricadas artesanalmente.

Mientras que EPCOT celebrará con el regreso de Candlelight Processional como parte del EPCOT International Festival of the Holidays del 24 de noviembre al 30 de diciembre. Una de las atracciones favoritas de los visitantes , que incluye narradores de todo el mundo, alegres presentaciones musicales y los Holiday Kitchens, que regresan a World Showcase para el festival.

Asimismo, Disney’s Hollywood Studios volverá a presentar Sunset Seasons Greetings con efectos de proyección que transformarán mágicamente el icono del parque en una serie de escenas navideñas mientras cae nieve a lo largo de Sunset Boulevard. En Toy Story Land, los visitantes podrán ver a Woody, Jessie y Buzz luciendo sus mejores galas navideñas.

Por su parte, en Disney Springs los visitantes pueden encontrar tesoros para sus seres queridos mientras disfrutan de una espectacular decoración y entretenimiento en vivo. Y el Disney Springs Christmas Tree Stroll invita a los visitantes a descubrir 20 árboles de Navidad colocados por todo el complejo de restaurantes, entretenimiento y tiendas. Los visitantes también pueden estar atentos a las mágicas nevadas en la Florida Central.

De igual manera, los visitantes podrán saludar a Santa Claus durante las apariciones especiales que hará en los cuatro parques, en Disney Springs e incluso en uno de los parques acuáticos de Disney, donde lo encontrarán luciendo su ropa de playa para las fiestas tropicales.

Ahorros especiales en Hoteles Resort Disney

Además de visitar un parque temático Disney durante las fiestas decembrinas lo mejor es complementarlo con una estadia en un Hotel Resort Disney. Todos los hoteles se engalanan y los vestíbulos de algunos de ellos presentan esculturas hechas con galletas de jengibre de gran tamaño durante la temporada navideña. Los huéspedes pueden ahorrar hasta un 25 % en las habitaciones de algunos Hoteles Resort Disney para estancias durante el otoño e invierno.

