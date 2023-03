¿Planeando viajar? Aproveche los descuentos que tiene Aruba para los colombianos

Eagle Beach, en Oranjestad, es considerada como una de las playas más lindas del mundo. Foto: Cortesía: Autoridad de Turismo de Aruba

ATA Latam se une a la celebración del mes de la felicidad con su campaña ‘Felicidad Extendida’, la cuál le ofrece a los viajeros de Latinoamérica promociones en hoteles, aerolíneas y touroperadores para que puedan visitar la Isla Más Feliz del Caribe. Esta iniciativa estará disponible hasta el próximo 31 de marzo.

Viajeros de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú podrán encontrar ofertas nunca antes vistas de las aerolíneas Avianca, Wingo y Copa Airlines, al igual que descuentos para su alojamiento en los hoteles de la isla y actividades con operadores. Las personas interesadas en acceder a estas promociones lo podrán hacer aquí.

“Para Aruba el día internacional de la felicidad no solo es el 20 de marzo, si no que queremos festejar esta fecha todo el mes, con descuentos y ofertas para todos los turistas del mercado Latino. Es así como queremos que se unan a nuestra campaña “Cúmpleo en Aruba”, en la que invitamos a las personas a que cumplan sus sueños en la isla feliz”, asegura Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo para Latinoamérica.

“Estamos convencidos que la felicidad no es un sentimiento, es una decisión, y en nuestro caso permea todas las esferas de la isla, ya que contamos con una combinación de factores como: una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados, vocación de servicio de nuestros habitantes y playas de ensueño reconocidas a nivel mundial, como la recientemente galadornada Eagle Beach, como mejor playa de Caribe y la segunda del mundo, según Tripadvisor en los Travelers’ Choice Best of the Best de 2023 en la categoría de playas”, añade Jordan Schlipken.

Con estas estrategias se espera atraer a más turistas latinos a la isla para que puedan disfrutar de las maravillas que Aruba tiene para ellos.

Aruba estrena nueva ruta desde Cali

Por otro lado, la aerolínea Wingo anuncia que lanzará al mercado una nueva ruta internacional desde el Aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali y que conectará por primera vez a los vallecaucanos con Aruba.

Este trayecto comenzará a operar a partir del próximo 1 de julio, los días miércoles y sábados y estará exclusivamente disponible en la temporada alta vacacional de julio y agosto. Wingo es la única Aerolínea colombiana que conecta a Aruba con las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y, ahora, Cali.

“Nos llena de mucho entusiasmo la inauguración de esta nueva ruta de Wingo. Colombia es uno de los mercados más importantes que tiene Aruba y es por esto que nuestra principal meta es seguir conquistando a los turistas provenientes de este país. Para 2023 tenemos una meta de más de 37 mil pasajeros. Día a día trabajamos de la mano con nuestros aliados para darles nuevas alternativas a los turistas para que puedan llegar a nuestra Isla Feliz, y ahora los caleños lo podrán hacer de manera directa con este vuelo Cali – Aruba – Cali. Estamos muy contentos por lograr estas facilidades para los viajeros y los invitamos a visitarnos”, afirma Ronella Croes, CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba.

“Nuestros socios de Wingo pondrán a disposición un avión de 186 sillas por trayectos: Cali – Aruba – Cali. Esto demuestra el gran atractivo de Aruba para seguir fortaleciendo la conectividad aérea con la región latinoamericana, en especial con Colombia”, dijo Jo-Anne Meaux Arends, gerente de desarrollo de servicios aéreos de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, Aeropuerto Reina Beatrix.

Los tiquetes para disfrutar de los nuevos vuelos hacia Aruba ya están disponibles con tarifas desde $USD 96 en el trayecto Cali – Aruba y en $78 USD en el trayecto Aruba – Cali.

Aruba, es una isla que es muy conocida por sus hermosas playas y su clima perfecto, pero aquellos quienes se aventuran a recorrer la isla, seguramente, se sorprenderán con la variedad de actividades para realizar y conocer. Ya sea buscar un momento de tranquilidad, emoción y aventura, experiencias culturales o tener una escapada romántica , Aruba tiene todo lo que necesita. ¡Con tantas cosas divertidas para hacer en la Isla Feliz, seguramente se puede encontrar una actividad, lugar de interés, atracción o un evento que se adapte a todas las necesidades y gustos!

“Queremos invitar a todos los viajeros colombianos a que visten Aruba, ahora vamos a contar con muchas más rutas y maneras de llegar a la Isla Feliz. Estamos listos para recibir a más turistas colombianos e impregnarlos con la felicidad que nos caracteriza”, afirmó Jordan Schlipken.

“Estamos muy felices de traer una buena noticia para la conectividad aérea de Cali. Lanzamos nuestra tercera ruta internacional desde el Alfonso Bonilla Aragón con la firme convicción de que la conectividad internacional directa también es esencial para el desarrollo económico de nuestras ciudades. Tras los buenos resultados de las rutas hacia Panamá y Cancún, ahora lanzamos nuestro nuevo vuelo directo hacia Aruba para que los caleños y vallecaucanos estén a tan solo dos horas de uno de los destinos más paradisiacos del Caribe”, finalizó Jorge Jiménez, director comercial y de planeación de Wingo.

¿Cuáles son los requisitos que necesitan los colombianos para visitar Aruba?

Según la Autoridad de Turismo de Aruba para su viaje necesita:

Tiquete ida y regreso.

Pasaporte vigente.

Registro de la ED Card (Tarjeta ED en línea).

Vacuna de la fiebre amarilla aplicada mínimo 10 días antes del viaje. (Argentina, Chile y Uruguay están exentos de este requisito).

Se recomienda contar con un seguro médico y que este tenga cobertura covid-19.

