Planes de turismo cerca de Bogotá para Semana Santa: La Vega destaca en Cundinamarca

Reserva Natural Paraíso Andino ubicado en La Vega Cundinamarca Foto: El Espectador - José Vargas

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En medio de montañas verdes, ríos cristalinos y una amplia riqueza cultural, La Vega, en Cundinamarca, se consolida como uno de los destinos recomendados para vivir una Semana Santa distinta: más consciente, más natural y enriquecedora.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Turismo, el territorio ha venido consolidando una propuesta enfocada en el turismo sostenible y de experiencia, dirigida a visitantes que buscan alternativas distintas al turismo masivo durante esta temporada alta.

Oferta natural y turismo de aventura

Entre los principales atractivos se encuentra la Laguna del Tabacal, considerada un ecosistema estratégico por su riqueza ambiental, que permite actividades como senderismo, observación de fauna y fotografía de naturaleza.

A este se suman escenarios como las Cascadas del Chupal, donde se desarrollan caminatas ecológicas y actividades de turismo de aventura. Según las autoridades locales, el municipio cuenta con rutas adaptadas a distintos niveles de exigencia física, lo que amplía su alcance a diferentes perfiles de visitantes.

Experiencias rurales y culturales

La Vega también impulsa el turismo rural a través de experiencias cafeteras y paneleras. En el caso del café, el municipio cuenta con siete cafés de origen, en los que los visitantes pueden conocer el proceso productivo y las particularidades de los microclimas de la región.

Asimismo, la experiencia panelera permite acercarse a prácticas tradicionales del campo, consideradas parte del patrimonio cultural del municipio.

Biodiversidad como eje turístico

El avistamiento de aves es otra de las actividades en crecimiento. Con más de 500 especies registradas, La Vega se perfila como un destino relevante para observadores de fauna.

A esta oferta se suman iniciativas como el apiturismo, centrado en la importancia de las abejas en los ecosistemas, y la entomología recreativa, una propuesta emergente que combina educación ambiental, recorridos guiados y observación de insectos con herramientas como la macrofotografía.

Turismo religioso y de bienestar

Durante la Semana Santa, la programación religiosa se concentrará en la Iglesia San Juan Bautista, donde se llevarán a cabo celebraciones litúrgicas y procesiones tradicionales, en línea con las prácticas culturales de la temporada.

Paralelamente, el municipio promueve el turismo de bienestar, con espacios orientados al descanso, la relajación y la conexión con entornos naturales.

Gastronomía local y economía regional

La plaza de mercado se mantiene como uno de los puntos de mayor interés para visitantes, al concentrar la oferta gastronómica local y productos frescos del campo, lo que dinamiza la economía regional durante la temporada.

Las autoridades locales reiteraron la invitación a visitar el municipio durante la Semana Santa, destacando su enfoque en turismo responsable y experiencias integrales.

Con esta apuesta, La Vega busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico en Cundinamarca, en una temporada clave para la reactivación económica del sector.

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