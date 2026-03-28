Semana Santa 2026: experiencias más reservadas evidencian cambio en las tendencias de viaje

Buenos Aires es uno de los destino más reservados para Semana Santa, según Civitatis. Foto: Cortesía Visit Argentina

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Las tendencias de viaje para esta Semana Santa muestran un giro significativo en las preferencias de los viajeros. De acuerdo con el más reciente análisis de reservas de Civitatis, las experiencias urbanas vuelven a ocupar un lugar central, marcando un cambio frente a temporadas anteriores dominadas por destinos de naturaleza y playa.

El informe evidencia que los viajeros están optando por escapadas más cortas, mejor planificadas y con una logística más organizada. Este nuevo enfoque permite optimizar el tiempo en destino y aprovechar al máximo cada jornada, priorizando ciudades que ofrecen una amplia variedad de actividades concentradas en espacios accesibles.

Capitales internacionales lideran las preferencias

La tendencia se refleja con claridad en los colombianos que viajarán al exterior durante la temporada. Ciudades como Roma (Italia), Madrid (España), París (Francia), Barcelona (España) y Buenos Aires (Argentina) encabezan el listado de destinos más reservados, consolidándose como opciones ideales para la Semana Santa.

Estos destinos destacan por su capacidad de integrar en pocos días experiencias culturales, recorridos emblemáticos, gastronomía y vida urbana. La posibilidad de combinar múltiples actividades en una misma jornada resulta especialmente atractiva para los viajeros actuales.

Actividades más demandadas: cultura y optimización del tiempo

El tipo de actividades reservadas también confirma este cambio de comportamiento. Las visitas culturales continúan siendo protagonistas, pero se ven complementadas por paseos en barco y servicios de traslado, lo que sugiere una mayor intención de optimizar tiempos.

“En una temporada alta como Semana Santa, reservar con anticipación no solo facilita el acceso a actividades muy demandadas, también evita largas esperas que restan tiempo al día. No se trata de hacer todo con prisa, sino de planificar mejor para aprovechar la estadía”, explicó Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development South America de Civitatis.

Colombia: más allá del sol y playa

A nivel nacional, el comportamiento también muestra una evolución frente a 2025. Mientras el año pasado predominaban destinos como Cartagena, San Andrés, Santa Marta y el Eje Cafetero, este año las ciudades comienzan a ganar protagonismo entre los viajeros internacionales.

Medellín, Cali y Bogotá se posicionan como destinos clave, impulsados por una oferta de experiencias urbanas cada vez más estructurada.

Entre las actividades más reservadas se destacan el free tour por Medellín, el recorrido por la Comuna 20 en Cali y las visitas a Monserrate y a la Catedral de Sal en Bogotá. Estas elecciones reflejan un viajero que busca no solo conocer un destino, sino vivirlo de manera más organizada y completa.

Un cambio en la forma de viajar

Más allá de los destinos específicos, el análisis de Civitatis revela una transformación en la manera de viajar. La planificación anticipada, la diversificación de actividades y el interés por maximizar el tiempo disponible marcan la pauta de esta temporada.

“Lo que deja esta Semana Santa no es solo un cambio de nombres en el ranking, sino una diferencia en la manera de viajar. En 2026, las ciudades vuelven a tomar fuerza, tanto en los viajes de los colombianos al exterior como en la forma en que los extranjeros recorren el país”, concluyó Posse.

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