Planes para celebrar Navidad y Año Nuevo en hoteles de Colombia

Por sus estrictos protocolos de bioseguridad, calidad en sus servicios, experiencias diferenciales y amplia oferta para todos los gustos y presupuestos, los hoteles son una gran alternativa para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo.

“Contamos con una gran variedad gastronómica y tenemos instalaciones con diversos ambientes en los que las fiestas de fin de año se convierten en una experiencia realmente inolvidable”, dice John Freudenthaler, gerente general de Hilton Bogotá Corferias.

Asimismo, el hotel tiene planeada una cena especial para la cena de Navidad y fin de año, donde su única función es disfrutar de los ricos sabores de los manjares diseñados por chefs profesionales.

“Platos como pechuga de pavo rellena o ceviche cartagenero hacen parte del menú que tenemos preparado para las celebraciones. Queremos resaltar los productos locales y nacionales, por eso contamos con ingredientes y platos muy colombianos. Una explosión de sabor que hará que nuestros invitados se sientan como en casa”, afirma Javier Cárcamo, chef ejecutivo de Hilton Bogotá Corferias.

Adicionalmente, el hotel tiene bufé navideño, brunch en estaciones y el plan San Silvestre, que incluye bufé temático, música a cargo del DJ Jorge Santos, open bar de 8:00 p.m. a 1:00 a.m. y un saxofonista en vivo, con el fin de recrear una noche en Venecia.

Por otro lado, el Hotel W Bogotá, ubicado en Usaquén, tendrá un menú de actividades que incluye variedad de platos al mejor estilo del restaurante Jairo, el tradicional brunch y un paquete de estadía para festejar la Navidad y el Año Nuevo al mejor estilo W, característico por ofrecer experiencias vibrantes y con un lujo rebelde.

Para las noches del 24 y el 31 de diciembre está disponible el Holiday Season Package, que incluye estadía para dos adultos y dos niños, desayuno en horario extendido de 6:30 a.m. a 1:00 p.m., con mimosas ilimitadas a partir de las 10:00 a.m., late check out a las 4:00 p.m., acceso a la piscina, amenidad de bienvenida y hangover kit.

Además, para Navidad, el hotel contará con el Jingle Bell Brunch: un bufé con opciones tradicionales de la época, como el pavo relleno, el pernil de cerdo y más, y estaciones de comida colombiana, ceviches, quesos y fiambre. Bebidas ilimitadas, copa de espumante, cotillón y DJ también serán parte de esta celebración el 24 de diciembre de 8:00 p.m., a 1:00 a.m.

Mientras que para despedir el año la celebración de W Bogotá contempla DJ, banda en vivo, estación de agüeros, zona de niños con niñera y photobooth, variedad de alimentos, bebidas ilimitadas, cotillón y hangover station.

Mientras tanto, las celebraciones del Sofitel Bogotá Victoria Regia estarán inspiradas en el “Art de Noël”, una serie de experiencias reconfortantes que elevan el espíritu navideño mediante vibraciones positivas, divertidas y enérgicas con un toque de elegancia y art de vivre francés.

Creadas para transmitir la alegría navideña con decoraciones especiales, gastronomía elevada y un entorno elegante y sofisticado, las experiencias se vivirán con la tradicional Christmas Joy Dinner, el 24 de diciembre; la cena de San Silvestre, el 31, y Le Brunch, el 1° de enero de 2022.

“Hemos transformado nuestro hotel con una exuberante decoración para impregnar el espíritu navideño con estilo y así disfrutar los momentos que tanto nos apasionan”, dice Alejandro Petricevich Spinelli, gerente general del hotel.

Por otro lado, sabor y genialidad en Navidad y Año Nuevo son la propuesta de AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott, dos noches con música en vivo y un servicio de cocina exclusivo servido en una mesa navideña, velas y cotillones. Las cenas serán de cuatro tiempos, desde las 8:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Asimismo, para quienes pasarán estas fechas en otras ciudades del país, el Hotel Movich Las Lomas, en Medellín, le regala un bono de cortesía para almuerzo o cena en el mes de su cumpleaños, al disfrutar del coctel y la cena tipo bufé, música en vivo y show de trovadores, entre otros beneficios y atractivos de las noches del 24 o el 31 de diciembre.

Asimismo, en el InterContinental Medellín podrá disfrutar de tres espacios para celebrar las fiestas de diciembre con menús y ambientes diferentes en cada uno. Los restaurantes Fogón de Piedra y Pepe y Melanzane, y el salón Antioquia tendrán cartas y experiencias especiales, entre las 8:00 p.m., y la 1:00 a.m.

“Queremos que los amigos, la familia o las parejas se reúnan para vivir una experiencia inolvidable y disfrutar en nuestros hoteles las fiestas decembrinas. Conocemos el valor que tiene para las personas el poder celebrar estas fechas, por eso contamos con buenas ofertas y actualizados protocolos de bioseguridad”, comenta Juan Fernando Stozitzky, vicepresidente financiero de Movich Hotels.

Por su parte, el Eje Cafetero se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los turistas por sus espectaculares paisajes, su clima cálido y su gastronomía. Allí, el Hotel Movich Pereira es una buena alternativa para celebrar estas festividades con el 10 % de descuento para grupos mayores de 10 personas. La cena tipo buffet para el 24 y el 31 de diciembre de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. contará con ambientación musical y rifas.

Mientras tanto, Cali recibe esta época con mucha alegría no solo por lo significativo de las festividades, sino porque dan comienzo a su feria tradicional. Allí, el Movich Casa del Alférez le permite pedir su cena a cuatro tiempos, el 24 y el 31 de diciembre, y llevar a casa o a su lugar de hospedaje el menú que elija. Mientras que en el Restaurante La María podrá disfrutar de una elegante comida de cuatro tiempos el 24 y tipo bufé el 31, más rifas y música en vivo, entre otras atracciones.

“Buscamos consolidar muchos planes que hemos venido trabajando, enfocados a reactivar el sector y obtener nuevos mercados. Antes de la pandemia nuestro mercado principal estaba orientado en el segmento corporativo, pero lo que hemos hecho es enfocarnos un poco más en los particulares con nuevos productos, como por ejemplo Movich Home, Movich Light y Movich Cycling. Hemos tenido un segundo semestre muy alentador que nos genera una luz de esperanza sobre un 2022 retador; prevemos cerrar el 2021 con $70.000 millones en ingresos”, añadió Laura Quintana, vicepresidente comercial de Movich Hotels, que también tienen propuestas en sus hoteles en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

Y como la capital de Magdalena también es una de las opciones más apetecidas por turistas de todo el mundo, una gran elección para hospedarse y tener una celebración inolvidable es el Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida, que ofrecerá un night brunch de velitas el 24 de diciembre en su restaurante Cayeye, de 6:30 p.m. a 10:30 p.m., y el 31 de diciembre tendrá una celebración al estilo disco de los años 80 con cena bufé, música en vivo, cotillón, photobooth, show de pirotecnia, salón de niños, snack de amanecida, uvas y brindis de Año Nuevo.

Por su parte, Mercure Santa Marta ha preparado tres eventos llenos de experiencias gastronómicas y música en vivo. “Este año queremos volver a celebrar juntos; por eso hemos preparado experiencias reconfortantes para reencontrarse y compartir con responsabilidad y cuidado”, aseguró Helio Gelinsky, gerente general del hotel. “Estamos viendo una reactivación acelerada desde junio, por lo que tenemos buenas expectativas para estas fiestas de final de año”, añadió Gelinsky.

Por primera vez, Mercure Santa Marta presenta Navidad Frozen, un show navideño que rememora la fiesta en los países nórdicos, donde la Navidad suele ser blanca. Se realizará el 24 de diciembre desde las 7:00 p.m., y, entre otras, incluye una cena navideña tipo bufé y una copa de espumante.

La ambientación incluye música en vivo, una cabina de fotos, espectáculo de Navidad a cargo de Papá Noel y sus amigos, así como un show de Navidad a cargo de Elsa, Ana y Olaf.

Por su parte, representada en la estación de otoño, la tradicional cena de San Silvestre se vestirá en cálidos tonos naranja con centros de mesa de flores secas y otros detalles alusivos a esta temporada en el Restaurante Emile, donde habrá música con dúo tropical en vivo.

Y para quienes prefieren el verano y la celebración más larga, el hotel prepara una Fiesta de San Silvestre Verano, con detalles tropicales y colores cálidos que inspiran alegría, en un evento que incluye bufé de fin de año, orquesta tropical, DJ en vivo y la divertida “hora loca” con bailarines, entre muchos otros.

“Todos los shows contarán con las más estrictas medidas de control de aforo, distanciamiento social y bioseguridad para que nuestros visitantes tengan plena confianza y disfruten en grande. Son eventos abiertos a todo el público, en un entorno íntimo y seguro”, finalizó Helio Gelinsky.

