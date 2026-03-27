¿Por qué cada vez más turistas están llegando a Bogotá?

La capital colombiana crece en turismo, empleo y conectividad, consolidándose como un destino global en 2026. Foto: Getty Images - Getty Images

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Bogotá continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos de América Latina. Según el más reciente Boletín de Cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad proyecta recibir más de 15,3 millones de turistas en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente a 2025.

Este comportamiento reafirma el posicionamiento de la capital como un destino cada vez más atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales, en un contexto de recuperación sostenida del sector turístico.

Un inicio de año con cifras positivas

El dinamismo del turismo en Bogotá se evidenció desde los primeros meses del año. Entre enero y febrero de 2026, la ciudad recibió 321.810 visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 3,1 % frente al mismo periodo de 2025.

Este incremento confirma la tendencia global de recuperación del turismo internacional y el creciente interés por Bogotá como destino que combina cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias urbanas.

El fortalecimiento de la conectividad aérea ha sido clave en este desempeño. Solo en enero de 2026 se registraron 15.753 vuelos hacia Bogotá, con más de 2,17 millones de pasajeros movilizados y una ocupación aérea del 86,2 %, cifra superior a la del año anterior.

Estos indicadores reflejan el dinamismo del principal punto de entrada al país y el aumento sostenido en la demanda de transporte aéreo.

La ciudad, principal nodo terrestre del país

El turismo en Bogotá también se moviliza por vía terrestre. Entre enero y febrero de 2026, más de 2,32 millones de pasajeros transitaron por la Terminal de Transporte de la ciudad, con un crecimiento del 0,4 % frente al mismo periodo de 2025.

Este comportamiento ratifica a Bogotá como el principal nodo de conexión terrestre en Colombia.

Crece la oferta turística

La capacidad de la ciudad para recibir visitantes también sigue en expansión. A febrero de 2026, Bogotá cuenta con 15.816 prestadores de servicios turísticos activos, reflejando una oferta diversa que incluye alojamiento, agencias de viajes, gastronomía y experiencias especializadas.

El crecimiento de plataformas digitales y nuevos segmentos evidencia una transformación del sector hacia modelos más innovadores y flexibles.

El impacto del turismo también se refleja en la generación de empleo. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el sector registró un promedio mensual de más de 115.000 empleos, lo que representa un crecimiento del 6,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Este resultado consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía de la ciudad.

Un destino en consolidación

Las cifras evidencian una tendencia clara: Bogotá no solo crece en número de visitantes, sino también en su capacidad para ofrecer experiencias de calidad.

Con una oferta turística en expansión, mayor conectividad y un mercado internacional en recuperación, la capital colombiana se proyecta como un destino competitivo, sostenible y cada vez más relevante en el escenario global.

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