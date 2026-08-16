¿Por qué es festivo el 17 de agosto en Colombia y en qué otros países es feriado?

17 de agosto Foto: magnific

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El calendario colombiano suma este lunes 17 de agosto un nuevo día festivo y, para muchos, será la última oportunidad de disfrutar de un puente antes de que llegue septiembre. Mientras algunos aprovechan para viajar, descansar o visitar a sus familiares, otros quizá se preguntan de dónde viene esta fecha y por qué se celebra.

La respuesta está en una tradición religiosa que, aunque hoy pueda pasar desapercibida para muchos, lleva siglos formando parte del calendario católico y explica el origen de este día de descanso en Colombia.

¿Por qué se celebra este día?

¿Por qué se celebra este día?

Según la Alcaldía de Tumaco, el origen de este festivo está en una de las celebraciones más importantes de la tradición católica: la Asunción de la Virgen María. Esta festividad se conmemora cada 15 de agosto, fecha que este año cayó sábado, por lo que, de acuerdo con la Ley Emiliani, el día de descanso se trasladó al lunes 17 de agosto.

La celebración hace referencia a la creencia católica de que María, madre de Jesus fue llevada al cielo en cuerpo y alma al finalizar su vida terrenal. Para la Iglesia, se trata de una verdad de fe según la cual su cuerpo fue glorificado y su resurrección se anticipó de manera excepcional, antes de la resurrección de los demás creyentes.

Por ello, cada 15 de agosto la Iglesia conmemora la Asunción de María, una fecha que también hace parte de la tradición de la Iglesia ortodoxa. En Colombia, gracias a la Ley Emiliani, esta celebración se convierte en un día festivo cuando su fecha no coincide con el lunes.

¿En qué otros países es feriado?

Colombia no es el único país que tendrá un día festivo este lunes 17 de agosto. La fecha también aparece en los calendarios oficiales de otros países, aunque cada uno con una razón diferente.

Argentina: conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , una fecha dedicada a recordar al militar y político argentino que participó en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú. El 17 de agosto es feriado nacional.

Indonesia: celebra su Día de la Independencia , que recuerda la proclamación de liberación del país el 17 de agosto de 1945. En 2026, la fecha cae precisamente en lunes y es un feriado nacional.

Gabón (África): este día también corresponde a su Día de la Independencia , que conmemora la proclamación del país respecto de Francia el 17 de agosto de 1960.

Corea del Sur: este año tendrá un día festivo en sustitución de la celebración del Día de la Liberación (Gwangbokjeol), que se conmemora originalmente el 15 de agosto.

Así, aunque el lunes 17 de agosto será día festivo en varios países, las razones detrás de esta fecha son diversas: van desde celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas hasta aniversarios de independencia, en distintos continentes del mundo.

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