Publicidad

Home

Turismo

¿Por qué los colombianos están dejando de visitar algunos destinos turísticos?

Más allá del precio, los viajeros colombianos incorporan criterios ambientales y sociales al planear sus vacaciones, al punto de descartar algunos destinos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Turismo
01 de agosto de 2026 - 06:39 p. m.
La sostenibilidad gana protagonismo en las decisiones de viaje: problemas ambientales y sociales ya llevan a muchos colombianos a cambiar de destino.
La sostenibilidad gana protagonismo en las decisiones de viaje: problemas ambientales y sociales ya llevan a muchos colombianos a cambiar de destino.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un criterio de elección. Cada vez más colombianos deciden no viajar a determinados destinos cuando perciben problemas ambientales, conflictos sociales o señales de turismo excesivo, según el más reciente Informe Viaje & Sustentabilidad de Booking.com.

El estudio muestra que el 52 % de los viajeros evitaría visitar un lugar afectado por contaminación, erosión o deterioro de la fauna, mientras que el 42 % reconsideraría un viaje hacia destinos expuestos a fenómenos climáticos extremos o desastres naturales, como incendios forestales, inundaciones o terremotos.

Las preocupaciones sociales también están ganando terreno. El 51 % de los encuestados afirma que los conflictos o la inestabilidad social influyen en su decisión de viaje, y el 38 % señala que preferiría no visitar lugares donde exista rechazo de las comunidades locales hacia el turismo.

Vínculos relacionados

Estas son las cuatro playas de Colombia que están entre las 100 mejores del mundo
Colombia busca conquistar el turismo de lujo con un mercado en pleno crecimiento
El lujo de detenerse: Guatapé y su refugio de silencio entre montañas y agua

“Los viajeros están ampliando la forma en que seleccionan un destino. Hoy no solo buscan un lugar atractivo o accesible, sino que también prestan atención a las condiciones ambientales, sociales y a cómo el turismo impacta a las comunidades locales. Esto refleja una evolución hacia decisiones de viaje más conscientes e informadas”, afirmó Luiz Cegato, Senior Communications & PR Manager de Booking.com para Latinoamérica.

Aunque el costo sigue siendo el principal factor al momento de planear unas vacaciones, la sostenibilidad gana terreno. El 55 % de los colombianos señala que el precio total del viaje —incluyendo transporte, alojamiento y alimentación— continúa siendo la mayor barrera para visitar un destino.

El informe también evidencia que los efectos del turismo masivo empiezan a modificar las preferencias de los viajeros. Un 41 % afirma que las tarifas adicionales para turistas, como impuestos o cobros de ingreso, podrían hacerles cambiar de destino, mientras que el 33 % preferiría evitar lugares con una alta concentración de visitantes.

Otros factores que también pesan en la decisión son las temperaturas extremas (40 %), la desigualdad social (29 %) y la pérdida de autenticidad cultural asociada al turismo excesivo (26 %).

Los resultados reflejan una transformación en la forma de planear los viajes. Más allá del precio o de los atractivos turísticos, los colombianos evalúan cada vez más el estado del entorno, el impacto del turismo sobre las comunidades y las condiciones ambientales antes de elegir su próximo destino.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Turismo

Temas recomendados:

AbiertoEE

Turismo por Colombia

Booking.com

Turismo sostenible en Colombia

Turismo sostenible

Viajeros colombianos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.