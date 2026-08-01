¿Por qué los colombianos están dejando de visitar algunos destinos turísticos?

La sostenibilidad gana protagonismo en las decisiones de viaje: problemas ambientales y sociales ya llevan a muchos colombianos a cambiar de destino. Foto: Getty Images

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La sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un criterio de elección. Cada vez más colombianos deciden no viajar a determinados destinos cuando perciben problemas ambientales, conflictos sociales o señales de turismo excesivo, según el más reciente Informe Viaje & Sustentabilidad de Booking.com.

El estudio muestra que el 52 % de los viajeros evitaría visitar un lugar afectado por contaminación, erosión o deterioro de la fauna, mientras que el 42 % reconsideraría un viaje hacia destinos expuestos a fenómenos climáticos extremos o desastres naturales, como incendios forestales, inundaciones o terremotos.

Las preocupaciones sociales también están ganando terreno. El 51 % de los encuestados afirma que los conflictos o la inestabilidad social influyen en su decisión de viaje, y el 38 % señala que preferiría no visitar lugares donde exista rechazo de las comunidades locales hacia el turismo.

“Los viajeros están ampliando la forma en que seleccionan un destino. Hoy no solo buscan un lugar atractivo o accesible, sino que también prestan atención a las condiciones ambientales, sociales y a cómo el turismo impacta a las comunidades locales. Esto refleja una evolución hacia decisiones de viaje más conscientes e informadas”, afirmó Luiz Cegato, Senior Communications & PR Manager de Booking.com para Latinoamérica.

Aunque el costo sigue siendo el principal factor al momento de planear unas vacaciones, la sostenibilidad gana terreno. El 55 % de los colombianos señala que el precio total del viaje —incluyendo transporte, alojamiento y alimentación— continúa siendo la mayor barrera para visitar un destino.

El informe también evidencia que los efectos del turismo masivo empiezan a modificar las preferencias de los viajeros. Un 41 % afirma que las tarifas adicionales para turistas, como impuestos o cobros de ingreso, podrían hacerles cambiar de destino, mientras que el 33 % preferiría evitar lugares con una alta concentración de visitantes.

Otros factores que también pesan en la decisión son las temperaturas extremas (40 %), la desigualdad social (29 %) y la pérdida de autenticidad cultural asociada al turismo excesivo (26 %).

Los resultados reflejan una transformación en la forma de planear los viajes. Más allá del precio o de los atractivos turísticos, los colombianos evalúan cada vez más el estado del entorno, el impacto del turismo sobre las comunidades y las condiciones ambientales antes de elegir su próximo destino.

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