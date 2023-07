¿Por qué visitar Arabia Saudita y cuál es su relevancia en el turismo mundial?

Arabia Saudita, en Asia Occidental, es un destino con múltiples atractivos turísticos, uno de ellos es Hegra, también conocida como la ‘Petra de Arabia Saudi’. La tumba de Qasr al-Farid en Madain Saleh es patrimonio mundial de la Unesco. Foto: Getty Images

El turismo sostenible dejó de ser un nicho del sector para convertirse en una obligación. Pensando en esto, destinos del mundo cada día hacen mayores esfuerzos por apostarles a la sustentabilidad y a poder disfrutar de manera responsable de las bondades de los viajes.

Pensando en esto, lanzaron en Riad, Arabia Saudita, el Centro Global de Turismo Sostenible (STGC), la primera coalición multinacional para liderar, acelerar y rastrear la transición de la industria a cero emisiones netas, así como impulsar acciones para proteger la naturaleza y apoyar a las comunidades.

Con un estimado del 8 % de las emisiones de carbono del mundo producidas por la industria de viajes, el STGC coadyuvará en las acciones encaminadas hacia un mundo más sostenible.

Pensando en la importancia de este centro anunciado en 2021 por el príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, y reconociendo los esfuerzos que está haciendo este destino para convertirse en uno de clase mundial, El Espectador habló con la mexicana Gloria Guevara Manzo, expresidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y actual asesora especial en jefe del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, un país mucho más diverso en paisajes y escenarios de lo que se pueda imaginar.

¿De qué se trata el Centro Global de Turismo Sostenible y cuál es su importancia?

Algo en lo que veníamos trabajando desde hace tiempo era en la necesidad de ver cómo ayudar al sector a moverse hacia un turismo más sustentable y cómo podemos hacer que los viajes sean parte de la solución. La realidad es que hay varios retos que no habíamos podido resolver, y que este centro se va a enfocar en solucionar.

Uno de ellos es que el turismo está muy fragmentado, donde el 80 % son pequeñas y medianas empresas. Las grandes tienen su estrategia, sus planes, sus mediciones y están avanzando en todo el tema de sostenibilidad; sin embargo, cuando se habla con un restaurantero, con el dueño de un hotel pequeño, con un transportista o con una agencia de viajes pequeña, y les pregunta: ¿cuál es su huella de carbono? Le puedo asegurar que la gran mayoría no sabe ni cómo medirla ni cómo moverse hacia lo que se llama carbón neutral y cómo conseguir los recursos.

Entonces, una de estas necesidades es tener un lugar donde centralizar el conocimiento, las mejores prácticas, experiencias exitosas, recomendaciones sobre dónde encontrar el dinero, donde se hagan capacitaciones gratuitas y toda esa información que pueda ayudar a los millones de empresarios y emprendedores en esta lucha contra el cambio climático.

No vamos a reinventar nada, lo que vamos a hacer es recopilar las mejores prácticas mundiales, porque antes se veía la sostenibilidad como algo competitivo y no debe ser así, todos estamos en este planeta, todos debemos trabajar en pro de lo mismo y superar en conjunto los retos que se presenten.

¿Cuál es la responsabilidad del viajero?

Muchísima, por eso mostrar e inculcar esa responsabilidad es otro objetivo del centro. Por ejemplo, hoy el desperdicio de alimentos contribuye al 8 % de las emisiones de gas de efecto invernadero, que es lo mismo que todo el sector de viajes; entonces, si podemos reducir esa cifra, estamos hablando de un gran impacto. Ahora los plásticos, 70 % de estos terminan en el océano, solamente el 9 % está siendo reciclado y dos millones de bolsas se utilizan cada minuto, lo cual es impresionante. Por lo tanto, todos podemos contribuir y los viajeros tienen un rol fundamental, por eso la importancia de trabajar con los turistas y, sobre todo, con los jóvenes.

¿Y los destinos? ¿Considera que están haciendo su parte?

Muchos lo están haciendo, pero aún hay un largo camino, cosas que aprender y trabajo por hacer. Por ejemplo, hoy en día los destinos se planean dependiendo de los recursos que necesitan sus ciudadanos y no por lo que necesitan sus visitantes. Hay lugares, por ejemplo, con nueve millones de ciudadanos, pero reciben 21 millones de turistas que tienen un fuerte impacto en la basura, en el agua, en la energía eléctrica que utilizan… Por eso es fundamental compartir las mejores prácticas y experiencias.

Ahora, como todo, casi siempre hace falta dinero para hacer este tipo de iniciativas, por eso la importancia de que Arabia Saudita haya puesto los recursos para que este Centro Global de Turismo Sostenible exista.

¿Cuáles han sido los avances del STGC?

Se lanzó a finales de 2021, y el año pasado nos enfocamos la mayor parte del tiempo en validarlo, investigar e involucrar a más de 400 líderes y expertos de todo el mundo en clima, ambiente y turismo para hacer toda la estrategia, las mediciones y las áreas de intervención. Y, paralelamente, porque el cambio climático no espera, lanzamos tres reportes de gran relevancia para el sector.

Estamos enfocados en hacer investigación de mercado que resulten en herramientas, una de ellas la estamos trabajando con la Universidad de Standford, que sirve para reducir el desperdicio de alimentos; entonces, sabemos que, aunque tardará tiempo para que el centro sea un organismo internacional, eso no nos detiene para empezar a entregar resultados.

¿Cómo llegó a una posición tan destacada en Arabia Saudita?

Conocí al ministro de Turismo de ese país en 2019, cuando aún estaba en el WTTC, y desde ese momento me invitó a ayudarlo en lo que estaba haciendo este destino en términos de turismo; y aunque no lo hice directamente, desde el WTTC empezamos a hacer colaboraciones en diferentes áreas importantes, hasta que en 2021 decidí irme a este país y ser parte de la transición que están viviendo con cambios sin precedentes.

Entre ellos es que están invirtiendo US$1 trillón, que es una cifra gigante. También les creo mucho a esas iniciativas que hemos desarrollado que no solo benefician a Arabia Saudita, sino también a muchos otros destinos y al mundo. Y cada día hay nuevos anuncios.

Este es un país con muchos recursos, pero quieren invertirlos bien, por eso le están apostando al turismo de una forma que nunca se había visto, eso para mí es muy relevante.

¿Y cómo ha sentido el tema del papel de las mujeres en Arabia?

Mucha gente me pregunta por el tema de derechos humanos, y puedo decir que llevo dos años viviendo en Riad y me he sentido muy segura, valorada y feliz, por eso los cambios significativos que ha tenido el país hay que resaltarlos. Por ejemplo, hace unos años las mujeres no podían conducir un auto, no podían viajar solas y tenían ciertas restricciones, y hoy nos fuimos al grado de ponernos al nivel de otros países e incluso mejorarlo. Ya las mujeres hacen todo eso y también se creó una ley donde hay que pagarles lo mismo a los hombres y a las mujeres en el mismo puesto, entre otras. Asimismo, estamos entrenando a mujeres y estamos ayudándolas a incorporarse en la vida laboral de una forma tan acelerada, que no he visto en ningún otro lado.

Puedo decir que en Arabia Saudita las mujeres están protegidas, dos de las ciudades más seguras para viajar solas están en este país. Es un lugar donde cuidan a las mujeres, pero también les dan oportunidades, educación gratis... En este momento es posible apreciar cómo se pasa de un extremo a otro y la revolución que se está viviendo.

Otro ejemplo es que pasamos de ser un país donde no había conciertos ni eventos, a hacer el festival de música electrónica más grande del mundo. El tema de la seguridad también es clave, su trabajo por eliminar la corrupción, entre otras iniciativas y logros que están creando unos cimientos que van a catapultar a este país en una de las mayores economías del mundo.

¿Cuáles bondades tiene este país que muchas veces el turista desconoce?

¡Muchísimas! Es un país inmenso. Según el Banco Mundial, tiene 2’149.690 kilómetros cuadrados, es uno de los más grandes (13), y en todo esta superficie tenemos una riqueza inmensa, todos los climas y las bondades que eso conlleva. Por ejemplo, hay nieve en el norte, hay montañas tipo Suiza en el sur, efectivamente hay desiertos, pero también hay mar: el Rojo, y su espectacular arrecife de coral.

Hay que resaltar que se están haciendo muchas atracciones turísticas en la mayoría del territorio, aprovechando toda la cultura y la historia con la que cuenta. Otro elemento fundamental que todos los viajeros deberían vivir es la hospitalidad. Las personas son abrumadoramente cálidas y es como si fuera parte de su ADN que reciban bien a los viajeros. Definitivamente es una nación con muchos valores. También hay que tener en cuenta que es un país muy joven, el 70 % de la población tiene 35 años, aproximadamente, y la adopción de la tecnología es muy avanzada.

En conclusión, es una realidad que el país tiene mucho que ofrecer, desde una gastronomía deliciosa hasta todos los climas, montañas, arena, de todo. Arabia Saudita es como una piedra en bruto que se tenía guardada y ahora se está puliendo, es un diamante que poco a poco la gente va a ir descubriendo.

¿Nos podría compartir cifras sobre cómo ha aumentado el turismo en Arabia?

Para 2030 el plan era tener 100 millones de turistas entre nacionales e internacionales, crear un millón de empleos y lograr el 10 % del PIB directo, pero eso puede aumentar porque el año pasado rompimos récord, se tuvieron 94 millones de turistas, de los cuales 16,5 millones aproximadamente fueron internacionales y 77,6 millones domésticos. Hay que recordar que este país no tenía turismo nacional y ahora es nicho muy fuerte.

El primer trimestre de este año, de forma impresionante, tuvimos 7,8 millones de extranjeros, casi la mitad de lo que tuvimos el año pasado, y 14,7 millones nacionales, lo que nos muestra que este año vamos a volver a romper un récord y que vamos a llegar a las cifras de 2030 mucho antes de lo que estimábamos.

Tenemos un consejo de promoción turística muy fuerte, que es como un “Dream Team”, que se llama “Saudí Tourism Authority”, ahí se están haciendo muchas capacitaciones y proyectos creativos.

Por ejemplo, vamos a hacer una academia global para ofrecer entrenamiento gratis a locales y extranjeros, pero como queremos que los sauditas se incorporen rápidamente en el sector, entretanto, porque estamos construyendo 600.000 cuartos, por mencionar alguna cifra preliminar, 100.000 jóvenes están viajando al extranjero para ser capacitados durante seis meses. A su regreso, los hoteles los pueden contratar más fácil.

Porque sabemos que el millón de empleos que se van a generar no todos van a ser sauditas, hay mucho talento extranjero, muchos colombianos, por ejemplo, por eso paralelamente se está capacitando a todo el mundo.

En breves: otras de las apuestas del turismo en Arabia Saudita

Este destino está creando nuevos estándares para el desarrollo del turismo sostenible a través de megaproyectos:

El turismo tiene como objetivo atraer 100 millones de visitantes anualmente para 2030, creando 1 millón de nuevos puestos de trabajo, que contribuirán con el 10 % del PIB para 2030.

Más de $1 billón en proyectos de infraestructura: 600 mil habitaciones de hotel para construir.

NEOM: megaciudad de $ 500 mil millones, 33 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York: la primera fase de construcción está en marcha con las puertas del primer destino (Sindalah), que se abrirán en 2024.

95 % de la tierra y los mares de NEOM = protegidos.

Otros proyectos en NEOM incluyen The Line, Trojena y Oxagon.

El Mar Rojo alberga el cuarto arrecife de coral más grande del mundo. El Proyecto del Mar Rojo está decidido a ser 100 % sostenible con un proyecto de regeneración de arrecifes de coral que beneficiará a otros destinos de arrecifes.

Integración de las comunidades locales en AlUla.

