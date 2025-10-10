¡Prepárese! Llega el October Big Day y con estos consejos puede aprovecharlo

Pajarear Foto: Cortesía

¿Le gustan las aves? Entonces este mes tiene una cita con la naturaleza. Llega el October Big Day, uno de los eventos de ciencia ciudadana más grandes del mundo, y Colombia —país líder en diversidad de aves— tiene un papel protagónico. El país lo invita a unirse este sábado 11 de octubre de 2025, junto a miles de observadores en todo el planeta, los cuales saldrán a registrar sus avistamientos en eBird, desde parques, reservas o incluso desde casa.

Pero ojo, el October Big Day es una invitación abierta a disfrutar y redescubrir el mundo de las aves. No se trata solo de contar especies, sino de vivir una experiencia colectiva que inspira a miles de personas a salir, observar y conectar con la naturaleza. Puede aprovechar la jornada de mil maneras, unirse a jornadas de educación donde le enseñaran a ser pajareo, o si ya tiene experiencia y conocimiento, convertirlo en un reto personal o en una oportunidad para apoyar causas ambientales.

Lo importante es que cada mirada al cielo y cada registro suman en esta gran red global que une a observadores de todo el mundo bajo un mismo propósito: celebrar la diversidad y aprender de ella.

De hecho, de acuerdo con Juan Pablo Arboleda, presidente de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología DACNIS, el valor del evento está en la ciencia ciudadana, una herramienta que democratiza el conocimiento y convierte cada observación en un aporte real para la investigación.

Los registros enviados a plataformas como eBird permiten seguir los movimientos, abundancia y distribución de las especies con un nivel de detalle que sería imposible sin la participación global. Así, el October Big Day no solo celebra la belleza de las aves, sino también la capacidad de las personas para unirse en torno a su protección.

¿Cómo puede disfrutar del evento?

Antes de salir a pajarear conviene que se informe sobre aves, y prepare herramientas para el gran día. Aquí le damos algunos consejos:

Explore rutas en la app eBird Móvil: Use la función “Explorar” en la aplicación eBird Móvil para planear su recorrido, descubrir sitios cercanos ideales para el pajareo y conocer qué especies han sido reportadas recientemente.

Consulte actividades locales : revise si en su ciudad entidades ambientales, grupos de observadores u organizaciones locales tienen eventos o salidas guiadas programadas para el October Big Day . Participar en estas actividades le permitirá aprender de expertos, compartir con otros aficionados y contribuir de forma más activa a este gran conteo mundial de aves.

Descubra más sobre las aves con Birds of the World : Esta enciclopedia virtual, gratuita en la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe, es una herramienta fascinante para aprender sobre las especies locales y sus comportamientos.

4. Descargue la app Merlin Bird ID: Merlin le ayudará a identificar las aves que vea o escuche durante la jornada. Además, al subir sus grabaciones a eBird, contribuirá a que la aplicación mejore el reconocimiento de cantos en su región.

Una vez considera la ruta, es importante seguir algunas pautas básicas y tener algunas herramientas que le permitirán disfrutar más la experiencia y al mismo tiempo cuidar de las aves y su entorno.

Lleve binoculares y una guía de aves para facilitar la identificación de especies. Los modelos ideales son de 8x42 o 10x42.

Use ropa de colores neutros o oscuros , preferiblemente chaquetas impermeables y calzado cómodo, esto para que la fauna no se asuste o lo detecte rápido y huya.

Siempre que sea posible, realice el avistamiento en grupos pequeños y, de ser necesario, acompañado por un guía local o de campo.

Estas recomendaciones, además de hacer la experiencia más placentera, garantizan que su participación en el October Big Day contribuya de manera responsable a la conservación y observación ética de las aves.

2. Cómo participar en el evento

Cree su cuenta en eBird: El primer paso es registrarse en El primer paso es registrarse en eBird.org . Esta plataforma global, utilizada por millones de observadores de aves, permite compartir listas de avistamientos y reunir los aportes de la comunidad pajarera mundial en una sola base de datos. El registro es gratuito y contribuye a generar información valiosa para la ciencia y la conservación. Salga a observar aves el sábado 11 de octubre: No necesita ser experto ni pasar todo el día pajareando, incluso 10 minutos en su balcón, jardín o parque cercano cuentan. El evento se desarrolla desde las 00:00 hasta las 23:59 (hora local). Lo importante es disfrutar la experiencia y registrar lo que vea o escuche. Registre sus observaciones en eBird: Puede hacerlo desde el sitio web o usando la aplicación gratuita eBird Móvil, que facilita el registro en campo. Asegúrese de enviar sus listas antes del 17 de octubre, para que sus datos sean incluidos en el conteo global del evento. Siga los resultados en tiempo real: Durante la jornada, eBird mostrará un mapa global con los registros enviados desde más de 200 países. Así podrá ver cómo avanza el conteo, descubrir qué especies se han reportado y sentir que forma parte de una comunidad mundial unida por las aves.

3. Consejos y buenas prácticas para el avistamiento

Durante el October Big Day, cada observación cuenta, pero también es importante hacerlo con responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. A continuación, algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia:

Prepárese bien para la jornada: Lleve binoculares, una libreta o teléfono con la app eBird Móvil, agua y protección solar. Use ropa cómoda y evite perfumes o fragancias fuertes que puedan alertar a las aves. Sea paciente y discreto: Mantenga silencio durante los recorridos y evite llevar mascotas, ya que pueden alterar el comportamiento de las aves. Muévase con cuidado y espere con calma: muchas especies son tímidas y aparecerán solo si el ambiente se mantiene tranquilo. Evite prácticas que afecten a las aves: No utilice flash ni playback (reproducción de cantos) para atraerlas, pues estas acciones pueden causarles estrés o interferir en sus ciclos naturales. El objetivo es disfrutar de la observación sin alterar su comportamiento. Aproveche las mejores horas del día: Las aves están más activas entre las 6:30 y 8:30 a. m. y de 4:00 a 5:30 p. m.. Aunque también se pueden ver al mediodía, las probabilidades son menores. Planifique sus recorridos según estos horarios para tener más éxito. Registre solo lo que identifique con certeza: Anote únicamente las especies que pueda reconocer sin dudas. Esto garantiza que los datos sean precisos y útiles para la ciencia ciudadana. Con el tiempo y la práctica, podrá ampliar su capacidad de identificación. Comparta la experiencia: Invite a familiares o amigos a pajarear. Observar en grupo es más divertido y puede ayudar a identificar más especies. También puede publicar sus registros y fotos en redes sociales con el hashtag #OctoberBigDay para unirse a la conversación mundial.

Recuerde que el objetivo principal no es contar la mayor cantidad de aves, sino disfrutar la experiencia y aportar datos que ayuden a comprender mejor sus poblaciones y migraciones. Cada registro contribuye a proyectos científicos, como los mapas animados de abundancia desarrollados por eBird Ciencia.

