Antes de viajar: consejos para aprender el idioma del destino con facilidad

Hay muchas razones para aprender un idioma extranjero antes de viajar. Quizá te aventures más allá de los grandes centros turísticos, o quieras estar preparado para las emergencias. Sea cual sea el motivo, hablar unas palabras del idioma local con los residentes, aunque sean pocas, puede elevarte rápidamente de simple turista a viajero comprensivo.

“Esta pequeña interacción te conecta instantáneamente”, dijo Mary Green, vicepresidenta y editora ejecutiva de los Programas de Idiomas Pimsleur, en un correo electrónico. “Esa es la sensación que persiguen los viajeros. No estás simplemente de paso, sino que realmente te involucras y conectas”.

Afortunadamente, hay muchas formas de aprender idiomas, y empezar es asequible, o incluso gratis.

Empieza de forma sencilla y sigue a partir de ahí

Intenta alcanzar un “nivel de supervivencia” antes de viajar. Eso significa abandonar tus inhibiciones y no obsesionarte con la gramática o con alcanzar un nivel de competencia, dijo Thomas Sauer, director adjunto de desarrollo de recursos del Centro Nacional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Maryland. Los viajeros pueden conectar y comunicarse sorprendentemente bien a este nivel, que él describió como un estilo de habla, similar al de un niño pequeño, que consigue transmitir lo que se quiere decir.

Para Brandon Shaw, copropietario de Tour Guy, una empresa que ofrece viajes especializados por Europa y Norteamérica, alcanzar el nivel de supervivencia significa centrarse en un núcleo de verbos esenciales (palabras como “ir”, “ver”, “comer”, “beber”, “tener”, “hacer” y “ser”), y luego aprender un pequeño vocabulario de otras palabras enfocadas en tus intereses particulares para un viaje determinado.

“Luego puedes construir literalmente cien frases en torno a eso”, dijo Shaw.

Aprender esas “palabras correctas” no se hace de la noche a la mañana. Superar las frases turísticas transaccionales comunes de “¿Dónde está el baño?” y “La cuenta, por favor”, por ejemplo, puede llevar de uno a tres meses de práctica diaria, aunque cada persona aprende de forma diferente. Al igual que con un programa de ejercicios, obtienes de estudiar un idioma lo que le dediques. La clave está en encontrar lo que funciona para ti.

Utiliza aplicaciones

Diplomáticos, altos ejecutivos y misioneros suelen aprender idiomas en entornos de alta intensidad e inmersión con instructores especializados. Para el resto de nosotros, una aplicación suele ser el primer paso.

Esther Gutierrez Eugenio, experta en aprendizaje de idiomas de Ginebra, dijo que las aplicaciones pueden ser útiles —ella prefiere Babbel—, pero sugiere que los estudiantes prueben varias opciones. Empezar de inmediato es más importante que cualquier aplicación o método específico, dijo, así como practicar todos los días. Las sesiones cortas y constantes son más eficaces que las largas y esporádicas.

“Aprender un idioma requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Así que definitivamente tienes que encontrar algo que te guste”, para que te resulte más divertido practicar con regularidad, añadió.

Prueba distintas aplicaciones como Duolingo, Babbel, Memrise y Busuu, que ofrecen versiones gratuitas o de prueba, para ver cuál te funciona.

Eugenio recomienda sistemas que empleen la repetición espaciada, una técnica de aprendizaje basada en evidencia que repasa y repite el material en intervalos cada vez mayores.

Algunas aplicaciones, como Duolingo, utilizan la repetición espaciada, pero no siempre proporcionan un contexto cultural auténtico, que es importante para aprender intuitivamente, dijo Sauer.

Eugenio dijo que algunos de sus clientes han tenido éxito conversando y practicando con chatbots de IA en modo de voz. Y Google, cuya aplicación Translate ya es indispensable para los viajeros, acaba de lanzar Little Language Lessons, una herramienta interactiva gratuita y personalizable que utiliza IA.

Hablar con otra persona puede ayudarte a progresar, dijo Sauer, y aplicaciones como HelloTalk o Tandem, que ofrecen versiones gratuitas, pueden ser una buena forma de encontrar un compañero que hable el idioma que tienes como objetivo y quiera a su vez aprender el tuyo. También puedes consultar la Comunidad de Aprendizaje de Idiomas en la plataforma social Discord.

Para aprender de forma entretenida, pon una película o un programa de televisión extranjeros, activa los subtítulos e intenta seguirlos. Para mejorar la comprensión auditiva, pon música en un idioma extranjero y mira la letra en Apple Music o Spotify.

Si las aplicaciones no son lo tuyo, considera alternativas probadas como clases presenciales, grupos de idiomas, sesiones de práctica con un amigo que domine el idioma, libros, audioguías o fichas. Muchos de estos recursos son gratuitos en tu biblioteca local.

Sé valiente y resiste la tentación de hablar en tu idioma

No temas que se rían de ti o te regañen por hablar de manera imperfecta, dijo Massimo Macchiavello, director de marketing de Posta, una empresa de gestión de destinos de Buenos Aires.

Cuando los visitantes le hablan en un español imperfecto, dijo Macchiavello, “es fácil ver que están haciendo un esfuerzo por comunicarse, y en ese esfuerzo surge un vínculo con nosotros”.

Una vez en tu destino, resiste el impulso de hablar o responder en tu idioma, e intenta hablar en el idioma local siempre que la gente se muestre receptiva. Está bien pedir ayuda con la pronunciación o para encontrar la palabra correcta, o pedir a la otra persona que hable más despacio o repita lo que dijo, dijo Macchiavello.

Cometerás errores y te encontrarás con limitaciones, y no pasa nada. O como dijo Green: “No necesitas miles de palabras, solo las correctas y la confianza para utilizarlas”.

