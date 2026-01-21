ProColombia recibe el Premio Excelencias por la Expedición Científica FLAG 206

Foto: Cortesía ProColombia

ProColombia, en alianza con The Explorers Club, fue galardonada con el Premio Excelencias Turísticas 2025 en la Categoría Azul por la Expedición Científica FLAG 206 en Colombia, una iniciativa pionera que conectó ciencia, turismo y sostenibilidad en los ecosistemas marino–costeros del Caribe colombiano.

El reconocimiento se entregó en el marco de la XXI edición de los Premios Excelencias, celebrada durante Fitur en Madrid, uno de los encuentros más relevantes del turismo internacional. La gala distinguió proyectos y trayectorias de 15 países, consolidando al turismo y la gastronomía como motores de desarrollo, sostenibilidad e identidad cultural. Además, más de 50.000 votos en la categoría del Premio del Público reforzaron el carácter participativo de estos galardones impulsados por Grupo Excelencias.

La Expedición Científica FLAG 206, desarrollada en San Andrés en junio de 2025, permitió recolectar 24 muestras de agua y material genético para probar una tecnología innovadora basada en eRNA, utilizada para caracterizar la vida marina y analizar la respuesta de los ecosistemas al cambio climático. Se trata del primer estudio ecológico oceánico de este tipo a nivel mundial, cuyos resultados aportan información de alto valor para la investigación científica global.

“Agradezco a nuestros aliados, a nuestro equipo de ProColombia, y al jurado de los Premios Excelencias por este reconocimiento que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando por el medio ambiente y el futuro de El País de la Belleza. Sin duda este es un proyecto pionero que buscó conectar ciencia, turismo y sostenibilidad en ecosistemas marino–costeros del Caribe colombiano”, dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La Categoría Azul de los Premios Excelencias reconoce iniciativas que promueven la sostenibilidad a través del agua, su protección y uso responsable, así como su papel estratégico en el desarrollo turístico y territorial. En esta edición, Colombia compartió escenario con proyectos de Europa, América Latina, el Caribe y África, reafirmando el alcance internacional del galardón.

Con este reconocimiento, ProColombia fortalece el posicionamiento del país como un destino líder para el turismo científico y las expediciones multidisciplinarias, integrando conservación ambiental, innovación y desarrollo sostenible, en línea con los valores que los Premios Excelencias promueven desde hace más de dos décadas.

Ganadores de los Premios Excelencias 2025

España | Ruta N-VI – Road trip slow entre Madrid y A Coruña, dinamización territorial y turismo responsable.

España | Red de Pueblos Gastronómicos de España – Club de producto para desarrollo rural e innovación con base gastronómica y cultural.

Argentina | EMETUR – Mendoza Oliva Bien (oleoturismo y posicionamiento del AOVE mendocino).

Cuba | FNCL & ICAC – Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana; industria y diálogo cultural regional).

Egipto | Dunas Travel – Promoción y desarrollo del turismo sostenible con enfoque social y comunitario.

Centroamérica | CATA – Centroamérica Big Day biodiversidad, birdwatching y red regional).

Reconocimiento póstumo – Ricardo Acosta Rodríguez La Rosa - por su legado de más de 40 años al turismo peruano.

México | Reconocimiento – Mundo Charro parque dedicado a la charrería, patrimonio UNESCO y deporte nacional

México | Armando Jesús Bojórquez – Trayectoria profesional y liderazgo turístico.

México | Bahía de mi Vida – Conexiones Invisibles – Documental de Mati Covarrubias Sánchez (Puerto Vallarta/Bahía de Banderas).

México | Guerrero | Maravillas del Hogar del Sol – Diversificación y puesta en valor territorial.

México | Guanajuato | Enoturismo en el Valle de la independencia

México | Metepec | Ruta del Árbol de la Vida - Símbolo de identidad local

México | Oaxaca | Pueblos Mancomunados – Modelo comunitario zapoteca de turismo responsable.

México | Playa del Carmen | Ruta Miel y Selva – Turismo comunitario maya y conservación.

México | Querétaro | Camino Iniciático de Santiago - Integra patrimonio, naturaleza y espiritualidad como propuesta de turismo

México | Tampico | Jazz Internacional Tampico Fest 2025 - impulsa el turismo cultural y la economía creativa

Categoría Verde : Guatemala | Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) – Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala .

Categoría Azul : Colombia | ProColombia & The Explorers Club – FLAG #206 Expedition

Categoría Wellness : República Dominicana | Spa Natural Center – “Sociedades más sanas” .

Premios Caribbean News Digital | Archipelago International & Dunna Developments – Por su contribución al desarrollo turístico y urbano del Caribe, y por el proyecto Tonino Lamborghini Hotel & Residences by Huxley.

Premio “ Silvia Zorzanello In Memoriam” – Estado de Alagoas (Brasil) por su posicionamiento turístico basado en identidad cultural, sostenibilidad y proyección internacional.

Premio “Ramón Álvarez In Memoriam ” – Milla de Oro del Vino - Provincia de Valladolid por su contribución al turismo MICE y enoturístico.

Premio “Público Excelencias Turísticas” –Coahuila- México- por La Gran Cabalgata de Sabinas.

