Fitur 2026 reúne en Madrid a la industria global del turismo

Mujeres caficultoras, comunidades indígenas y territorios hacen parte de la narrativa del stand de El País de la Belleza en FITUR 2026. Foto: María Alejandra Castaño

Madrid, España, vuelve a situarse en el centro del turismo internacional con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), organizada por Idema, que se desarrolla desde este hoy, 21 de enero, y hasta el próximo domingo. En su edición número 46, el encuentro refuerza su carácter global y su apuesta por el conocimiento, la innovación y el análisis de las tendencias que marcarán el futuro del sector.

Fitur 2026 ocupa nueve pabellones y reúne a 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 cuentan con representación oficial —diez más que en la edición anterior—, además de 967 expositores titulares. La feria incorpora este año a 18 nuevos países, principalmente de África y Asia-Pacífico, regiones que lideran el crecimiento del turismo mundial, con aumentos del 10 % y del 8 % en llegadas internacionales, respectivamente, según datos de ONU Turismo. Entre los nuevos destinos participantes figuran Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y varias regiones de Alemania y Reino Unido.

Para el presidente del Comité Ejecutivo de Idema, José Vicente de los Mozos, estas cifras confirman el papel de Fitur como “el principal punto de encuentro del mercado turístico global” y consolidan a Madrid como espacio de diálogo internacional del sector.

El contexto acompaña al crecimiento de la feria. La secretaria general de ONU Turismo, Sheika Alnuwais, señaló que, con México como País Socio de Fitur 2026 y España como país anfitrión y sede del organismo, el evento se consolida como un foro clave para definir el rumbo del turismo en una etapa de crecimiento sostenido. Hasta septiembre de 2025 se registraron más de 1.100 millones de viajes internacionales, con un aumento del 5 % en llegadas a nivel mundial.

Una de las principales novedades de esta edición es el Pabellón del Conocimiento, concebido como un espacio estratégico para el debate sectorial. Contará con ocho auditorios, diez programas de conferencias, más de 200 sesiones y la participación de más de 250 ponentes. Allí se desarrollarán iniciativas como Fitur Experience, la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo y un área ampliada de Travel Technology, que reunirá a más de 190 empresas vinculadas a la digitalización del sector.

La previsión de asistencia supera los 250.000 visitantes, entre profesionales y público general.

Colombia llega con una estrategia ambiciosa y sostenible

Colombia participa en Fitur 2026 con una de sus apuestas de promoción turística más ambiciosas de los últimos años, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutada por ProColombia. La estrategia busca consolidar una oferta diversa, sostenible e incluyente, alineada con la demanda del mercado español y respaldada por resultados históricos en el desempeño del turismo nacional.

“En Fitur 2026, Colombia no solo presentará su oferta turística, sino una visión clara de cómo el turismo impulsa el desarrollo, conecta a las regiones y genera oportunidades para el país. Esta participación refleja una estrategia madura, construida con el sector privado y los territorios, y enfocada en consolidar nuestra presencia en mercados clave como España”, afirmó Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

El país estará representada por la delegación empresarial más grande de su historia: 59 empresarios, 11 entidades regionales, 14 establecimientos de alojamiento y 34 operadores turísticos. El stand del país se construyó con materiales reciclables, funciona con energía renovable, integra medición en tiempo real de la huella de carbono y ofrece espacios inmersivos donde se presentan territorios, cultura y experiencias turísticas con un enfoque sostenible.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), destacó la importancia de Fitur como la primera gran feria internacional del año y la principal puerta de entrada para los negocios del sector turístico. “Es el espacio donde agencias de viajes, aerolíneas y hoteleros inician su agenda comercial global”, señaló.

En esta edición, desde Anato se apoya la presencia de alrededor de 20 DMCs, enfocados en la generación de negocios. Cortés subrayó que el país consolida su posicionamiento internacional en un contexto de crecimiento sostenido de visitantes extranjeros.

En cuanto a la demanda del mercado europeo, explicó que los productos más solicitados son sol y playa, naturaleza y cultura, junto con experiencias únicas y turismo de aventura. Destinos como Cartagena y San Andrés continúan siendo referentes clave, junto con una oferta diversa que abarca distintas regiones del país y un creciente interés por convenciones y turismo de reuniones.

Colombia se toma Madrid

La presencia colombiana no se limita al recinto ferial: la ciudad de Madrid es escenario de activaciones de alto impacto, como la intervención en la estación Colombia del Metro, donde los accesos fueron brandeados y renombrados como “Colombia, El País de la Belleza”, mostrando la diversidad de las regiones turísticas. Los túneles de la línea 8 cuentan con piezas audiovisuales visibles desde los vagones, y uno de los accesos al recinto de Fitur también fue intervenido con la marca país.

Desde ProColombia confirman que la oferta de Colombia incluye sol y playa, cultura, naturaleza y aventura, turismo LGBTQ+, romance, bienestar, reuniones, lujo y turismo comunitario, con representación de las seis regiones turísticas del país: Gran Caribe Colombiano, Andes Occidentales Colombianos, Andes Orientales Colombianos, Macizo Colombiano, Pacífico Colombiano y Amazonía–Orinoquía Colombiana. Además, se destacan los Pueblos Patrimonio del país y se impulsan apuestas innovadoras como turismo de buceo, experiencias sensoriales, turismo inclusivo y proyectos de conservación científica.

Fitur 2026 también será escenario para reforzar la estrategia de negocios del país, con la conmemoración de los 30 años de la Oficina Comercial de ProColombia en España, el anuncio del Colombia Meetings Travel Mart y la participación en la gala de los Premios Excelencias con cuatro postulaciones lideradas por ProColombia.

Con esta programación, Colombia llega a Fitur 2026 no solo a promocionar destinos, sino a mostrar una visión integral del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social, conectando territorio, sostenibilidad, innovación y experiencia para el viajero internacional.

Durante el fin de semana del 24 y 25 de enero, Fitur abrirá sus puertas al público general, con actividades culturales, gastronómicas y experiencias organizadas por los expositores, convirtiéndose en un escaparate directo para los destinos y reforzando su relevancia como el principal foro internacional del turismo global.

En breves: cifras clave de FITUR 2026

46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, del 21 al 25 de enero de 2026.

10.000 empresas participantes (+5 % vs 2025).

161 países/regiones representados (+3 % vs 2025).

111 representaciones oficiales (+9 % vs 2025).

967 expositores titulares (+9 % vs 2025).

9 pabellones del recinto ferial activados.

Más de 250.000 visitantes previstos.

Impacto económico estimado para Madrid de 487 millones de euros (edición anterior).

México es el País Socio en Fitur 2026.

Novedades principales de FITUR 2026

Pabellón del Conocimiento (Hall 12): Es un nuevo espacio dedicado a la innovación, digitalización y tendencias del turismo, con:

Más de 190 empresas líderes en Travel Technology.

8 auditorios, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Área exclusiva B2B y actividades centradas en experiencias y tecnología.

Otras novedades destacadas:

FITUR Experience enfocada en turismo experiencial.

I Cumbre Internacional de Comunicación Turística.

Nuevas participaciones oficiales

Estas son algunas de las naciones y regiones que participan en Fitur 2026 por primera vez:

Abu Dabi

Dubái

Alemania (regiones)

Reino Unido (regiones)

Angola

Argelia

Belice

Benín

Bután

Haití

Islas Caimán

Líbano

Macedonia del Norte

San Marino

Santo Tomé y Príncipe

Siria

Somalia

Suiza (regiones)

