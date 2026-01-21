México llega a Fitur 2026 como País Socio con récord de 79.3 millones de turistas

Con el stand más grande de las Américas en Fitur 2026, México ofrece una experiencia inmersiva que refleja su riqueza cultural, turística y gastronómica. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

México protagoniza una de las participaciones más relevantes en la historia de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Como País Socio de Fitur 2026, en su 46ª edición, el país se presenta en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero de 2026 con una agenda integral que proyecta la esencia de la mexicanidad al mercado turístico global, tanto dentro del recinto ferial como en diversos espacios emblemáticos de la ciudad de Madrid.

Con el stand más grande de la zona de las Américas, México ofrece una experiencia inmersiva que refleja su vasta riqueza cultural, turística y gastronómica mediante un formato renovado, dinámico y altamente representativo. La participación cuenta con la presencia de las 32 entidades federativas, que exhiben la diversidad del país a través de presentaciones de destinos, venta de artesanías y expresiones culturales tradicionales.

Durante Fitur 2026, México pone en valor su gastronomía, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010, así como manifestaciones culturales emblemáticas como la Guelaguetza de Oaxaca y la Danza de los Viejitos de Michoacán, reafirmando el papel de la cultura viva como eje del desarrollo turístico.

La delegación mexicana está encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México, quien destaca que “la distinción como País Socio en FITUR 2026 representa una oportunidad única para proyectar al país bajo el principio de prosperidad compartida”, subrayando la importancia del turismo como motor de bienestar para las comunidades.

Gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la inversión estratégica y la hospitalidad de su gente, México se consolida como un referente turístico global, fortalece alianzas internacionales y amplía su proyección mundial con el objetivo de posicionarse entre los cinco países más visitados del mundo.

👀🌎📄 (Lea también: Fitur 2026 reúne en Madrid a la industria global del turismo)

Durante 2025, el mensaje “México está de moda” se consolida al presentarse resultados históricos para el sector. De enero a octubre, el país recibe 79.3 millones de visitantes internacionales, con Estados Unidos y Canadá como mercados estratégicos consolidados. El perfil del visitante internacional muestra una mayor participación de personas entre 30 y 59 años, que representan el 52.9 % de los turistas que ingresan por vía aérea, lo que refuerza la competitividad y el alcance global del destino.

En este contexto, la captación de turismo europeo se mantiene como una prioridad para México, al tratarse de un mercado de alto valor caracterizado por estancias más largas, mayor gasto promedio y un creciente interés por experiencias culturales, gastronómicas y sostenibles. Fortalecer la presencia en Europa permite diversificar flujos turísticos, reducir la estacionalidad y promover destinos emergentes.

“La distinción como País Socio en Fitur 2026 nos permite compartir un México auténtico, lleno de historias, sabores y tradiciones. Queremos que desde Madrid se descubra la calidez de nuestra gente y la fuerza de nuestras comunidades, porque ellas son el alma del turismo mexicano”, afirma la secretaria Josefina Rodríguez Zamora.

Como parte de la estrategia de promoción internacional, se lanza “Ventana a México”, un espacio único en España donde las 32 entidades federativas presentan su oferta turística, cultural y gastronómica a operadores, agencias y medios internacionales. Asimismo, entre octubre y enero se desarrollan seminarios, presentaciones de destinos y webinars en colaboración con las principales agencias de viaje españolas, además de una campaña especial en redes de distribución turística.

Fitur 2026 es también el marco para celebrar el 15º aniversario de la inscripción de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que reafirma su valor histórico, social y simbólico. México llega a la feria para rendir homenaje a quienes preservan, estudian y representan este patrimonio vivo, proyectándose al mundo con la fuerza de sus raíces.

Con una riqueza cultural que fusiona tradiciones indígenas y herencia española, una diversidad natural que abarca selvas, desiertos, volcanes y cenotes, así como 68 lenguas indígenas vivas, México demuestra en FITUR 2026 por qué es uno de los países más extraordinarios y fascinantes del mundo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.