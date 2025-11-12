Programación de las fiestas de Cartagena en noviembre 2025: eventos e invitados

Cartagena consolida su posición como puerto líder de Colombia y referencia en el Caribe. Foto: Héctor Rico Suárez- Grupo Puerto de Cartagena

Prepare ropa ligera, aliste sus zapatos más cómodos y déjese llevar por el ritmo del Caribe, pues este fin de semana, Cartagena de Indias se viste de fiesta para conmemorar los 214 años de su Independencia. Esta es una fecha que no solo celebra la libertad, sino también la fuerza, el orgullo y la diversidad de su gente.

Bajo el lema “La Fiesta que nos une”, la ciudad está lista, del 13 al 17 de noviembre, para vivir una celebración que rinde homenaje al histórico 11 de noviembre de 1811, cuando el pueblo del barrio Getsemaní proclamó la independencia absoluta del dominio español.

Los eventos llegan cargados de tradición, cultura y talento popular. Desde los preludios en los barrios, los desfiles folclóricos y las muestras culturales, hasta la gran noche de coronación de la Reina Popular de Independencia, cada actividad será una invitación a sentir la historia, el arte y la alegría de Cartagena.

Además, las noches estarán acompañadas por artistas locales, nacionales e internacionales, agrupaciones folclóricas y actores festivos que serán protagonistas de una programación que promete llenar de color y sabor cada rincón.

¿Qué podrá ver en el evento?

La fiesta comenzará con el Gran Desfile de Independencia, también conocido como El Bando, que abrirá la programación el jueves 13 de noviembre a las 12:00 del mediodía. Según la Alcaldía de Cartagena, más de 8.000 artistas —entre comparsas, danzantes, músicos y actores festivos— recorrerán la Avenida Santander ante la mirada de cerca de 78.000 espectadores. Será una jornada llena de color, ritmo y tradición que exaltará la riqueza cultural de la ciudad y la creatividad de sus barrios.

De hecho, de acuerdo con estimaciones oficiales de la Administración Distrital, este evento podría generar un impacto económico superior a los $20.000 millones de pesos, reflejando su importancia no solo cultural, sino también para la economía local.

Otros de los eventos más esperaos es el Festival Náutico de la Independencia, que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre en la bahía de Cartagena. Más de 1.100 embarcaciones participarán en este espectáculo sobre el agua, mientras 20.000 personas disfrutarán desde los muelles y puntos turísticos. El cartel artístico incluirá a figuras internacionales como Marc Anthony, Maluma, Carlos Vives, Rikarena, Magic Juan, Sergio Vargas y Natalia París, junto a reconocidos artistas nacionales como Rafa Pérez, Elder Dayán, Farid Ortiz y Mr. Black.

Simultáneamente, la Calle del Arsenal será el epicentro del entretenimiento nocturno con el tradicional Bololó del Arsenal, una fiesta que combina música, gastronomía y cultura. Aquí los locales y los turistas disfrutarán de conciertos en vivo y pantallas gigantes durante los dos días del evento.

Eso sí, solo este espacio dejará ingresos por más de $1.600 millones en ventas y un impacto adicional de $6.300 millones en transporte y servicios turísticos, según la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena.

Además de estos grandes escenarios, la programación incluye actividades como Tambores de Independencia en la Piedra de Bolívar, el Desfile de Capitanas Veteranas en Olaya Herrera, el Cabildo de Getsemaní, la Salsa a la Plaza en la Plazoleta del Joe y la coronación del Reinado de la Independencia en el Centro de Convenciones de Las Américas. Estas actividades buscan resaltar la identidad cultural de los barrios y la participación comunitaria en la fiesta más representativa de la ciudad.

En total, la alcaldía menciona que se espera la asistencia de más de 120.000 personas y un impacto económico superior a los $32 mil millones de pesos, beneficiando principalmente al sector turístico y de transporte.

Por último, una buena noticia, y es que el alcalde Dumek Turbay Paz declaró los días 11, 13 y 14 de noviembre como cívicos, con el propósito de que la ciudadanía pueda participar plenamente en las actividades de las Fiestas de Independencia. La medida busca fortalecer el sentido de pertenencia y permitir que cartageneros y visitantes vivan de cerca esta conmemoración que reafirma el espíritu alegre, solidario y festivo.

Programación

Jueves, 13 de noviembre

12:00 p. m.: Gran Desfile de la Independencia/Bando | Avenida Santander

Viernes, 14 de noviembre

2:00 p. m.: Festival Náutico, día I | Bahía de Cartagena

2:00 p. m.: Bololó del Arsenal | Calle del Arsenal

Sábado, 15 de noviembre

2:00 p. m.: Festival Náutico, día II | Bahía de Cartagena

2:00 p. m.: Bololó del Arsenal | Calle del Arsenal

3:00 p. m.: Tambores de Independencia: Fiestas del pueblo cartagenero | Piedra de Bolívar

3:00 p. m.: Desfile de Capitanas Veteranas | Olaya Herrera, sector Central

6:00 p. m.: Salsa a la Plaza | Plazoleta del Joe

Domingo, 16 de noviembre

2:00 p. m.: Cabildo de Getsemaní | Desde Canapote hasta la Plaza de la Trinidad

3:00 p. m.: Cabildo de Integración Comunitaria | Olaya Herrera, sector El Porvenir

3:00 p. m.: Salsa a la Plaza | Plaza de la Aduana

7:00 p. m.: Coronación del Reinado de la Independencia | Centro de Convenciones de Las Américas

