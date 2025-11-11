Netflix abre su primer parque temático con entrada gratis: así es por dentro

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos en Filadelfia, Dallas y Las Vegas para que exploren Netflix desde una perspectiva totalmente nueva, enriquecida por el encanto y la cultura únicos de cada ciudad Foto: Netflix

¿Se imagina entrar a un lugar lleno de tesoros escondidos y desafíos dignos de un auténtico pirata? ¿O caminar por los pasillos sombríos de la Academia Nunca Más, donde cada detalle parece salido directamente del universo de Merlina Addams? Esto será posible, y es que Netflix quiere llevar estas fantasías más allá de la pantalla con sus primeros parques temáticos en Estados Unidos.

Estas serán experiencias inmersivas donde el visitante no solo observa: participa, resuelve, interpreta y vive la historia desde adentro. Y lo mejor, acceder a estas aventuras es más sencillo de lo que parece.

¿Qué puede ver en estos nuevos lugares?

El primer sitio que esta casa de estudios abrió es Netflix House en King of Prussia, cerca de Filadelfia, un espacio inmersivo de casi 10.000 metros cuadrados donde los visitantes pueden entrar en los universos de algunas de sus series y películas más populares.

La entrada al lugar es gratuita y no es necesario ser suscriptor. Una vez dentro, el visitante puede recorrer instalaciones temáticas, tomarse fotos y disfrutar de proyecciones. Eso sí, ciertas experiencias y actividades sí requieren la compra de entradas.

Según explica Netflix, la propuesta está pensada para que cada visitante elija el nivel de inmersión que quiere vivir: puede simplemente recorrer el lugar, mirar y tomar fotos, o adentrarse en experiencias donde se convierte en protagonista de historias inspiradas en One Piece, Merlina o Squid Game. La idea es que los fans tengan la posibilidad de sentir que esos mundos que conocen de la pantalla ahora existen de forma tangible y cercana.

“Por fin, un lugar donde la historia de Netflix que tanto te gusta se convierte en algo real que puedes jugar, comprar y saborear. Es el fandom hecho realidad”, afirma Marian Lee, directora de marketing de la plataforma.

Y no solo se quedarán con esta ubicación, puesto que le seguirán las inaguraciones en Dallas (Texas), el 11 de diciembre, y en Las Vegas (Nevada), en 2027.

De hecho, según la experta, cada Netflix House está diseñada para sumergir al visitante en universos reconocibles: desde vivir una aventura con los Sombrero de Paja, viajar a Hawkins o disfrutar un cóctel inspirado en una serie favorita. Además, se añadirán nuevas experiencias de forma constante, lo que —dice Lee— invita a volver una y otra vez y a explorar la propuesta desde la autenticidad cultural de cada ciudad.

¿Qué puede encontrar en Filadelfia?

1. Experiencias inmersivas basadas en series y películas: Juegos narrativos, retos y escenarios que permiten sentirse parte de historias como One Piece (carrera contra marines y villanos) o Merlina (un festival oscuro y extravagante estilo Nunca Más).

Duración aproximada: 1 hora.

Para todas las edades.

2. Mundo virtual (Sandbox VR): Experiencias en realidad virtual inspiradas en Squid Game, Stranger Things y Rebel Moon, donde el visitante se convierte en el personaje principal.

Duración: 25 a 45 minutos.

3. Mini golf temático: Un recorrido de 9 hoyos inspirados en programas como Bridgerton, Is It Cake? y WWE, con sorpresas y desafíos tecnológicos.

Duración aproximada: 25 minutos.

Otras experiencias son:

Netflix Bites: Un restaurante y bar con platos y bebidas inspirados en momentos icónicos de distintas producciones.

Tienda y zonas para fotos: Escenarios y objetos representativos para tomarse selfies y llevar recuerdos.

¿Cómo ir a este lugar?

Para visitar la Netflix House en Filadelfia no es necesario pagar entrada: el acceso al espacio es gratuito y abierto al público. Sin embargo, si desea participar en experiencias inmersivas o juegos específicos, deberá adquirir entradas aparte.

Estas se pueden comprar en línea, a través de la página oficial, o en persona en el lugar (aunque el aforo es limitado y no siempre hay disponibilidad para el mismo día).

En el caso de Dallas, las entradas estarán disponibles primero mediante lista de espera y luego para el público general a partir del 18 de noviembre. La plataforma señala que la oferta irá cambiando durante el año, lo que permite encontrar novedades en cada visita.

Los precios aproximados son:

Entrada general al espacio: gratuita.

Experiencias multimedia temáticas: desde 39 dólares.

Juegos de realidad virtual (por ejemplo, Squid Game o Rebel Moon ): desde 25 dólares.

Mini golf temático de nueve hoyos (inspirado en Bridgerton, WWE, entre otros): desde 15 dólares.

Ubicación y horarios

La Netflix House está ubicada en el centro comercial King of Prussia Mall (180 N Gulph Rd, King of Prussia, PA, 19406). Dentro del mall, puede ingresar por dos puntos:

En el Nivel 1 , entre Gregory’s Coffee y Rolex, o en el Nivel 2 , entre UNTUCKit y Sunglass Hut.

Si llega desde la calle, debe dirigirse al lado sur del centro comercial, sobre Gulph Road, y buscar la entrada marcada con el clásico sobre rojo de Netflix, ubicada entre Nordstrom y Neiman Marcus.

Horarios de atención:

Lunes a jueves: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.

Viernes y sábado: 10:00 a.m. – 12:00 a.m.

Domingo: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Horarios especiales en días festivos varían según fecha.

¿Por qué abrir estos espacios?

Desde hace algunos años, Netflix ofrece este tipo de experiencias por tiempo limitado. Hasta ahora han sido unas cuarenta actividades en unas 350 ciudades.

Sin embargo, ante la dificultad de encontrar espacios lo suficientemente grandes para albergarlas, “se hizo evidente que tendríamos más flexibilidad si contáramos con una ubicación permanente”, explicó Lee, durante un encuentro con la prensa el lunes.

Netflix optó por centros comerciales en suburbios de Filadelfia y Dallas, donde las actividades ofrecidas cambiarán regularmente, con el objetivo de convertirlos en “un destino habitual” para la población local.

En Las Vegas será un espacio muy diferente. “No está dentro de un centro comercial, sino en el Strip”, la avenida principal de la ciudad. “El público es distinto. Son turistas que van y vienen (...) así que programaremos las actividades de forma un poco diferente”, explicó Lee.

Consultada por la AFP sobre el costo de estos proyectos, Lee dijo no disponer “de cifras exactas”, pero aseguró que se trata de una “enorme inversión de capital tanto para el espacio como para la fabricación de los decorados”.

Por el momento, no hay ningún proyecto similar previsto fuera de Estados Unidos.

