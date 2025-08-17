Programación de las fiestas de Itagüi y La Ceja 2025 para este fin de semana

Torres, virtual ganador en Itagüí, la segunda ciudad más importante de Antioquia. Foto: El Espectador

Reconocido por su espíritu alegre y sus profundas tradiciones, Antioquia es tierra de celebraciones que llenan de música y color sus municipios. Si usted irá este fin de semana a visitarlo, el departamento vivirá dos festividades que reúnen cultura, gastronomía y diversión que no se podrá perder.

La primera festividad es en Itagüí, que hasta el 17 de agosto, se realiza la versión 34 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, con más de 1.000 artistas, muestras gastronómicas y el singular Día Mundial de la Pereza. Mientras tanto, en La Ceja, la versión 47 de las Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores transformará las calles y el parque principal en un homenaje a las costumbres locales y al encanto de este municipio hasta el 30 de agosto.

¿Qué podrá ver en ambos eventos?

Itaguí

Itagüí, municipio de Antioquia, hasta el 17 de agosto de 2025 la parte más esperada de sus 34.ᵃ Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, una celebración gratuita que combina música, gastronomía, emprendimiento y el tradicional Día Mundial de la Pereza. Durante este fin de semana, el municipio se convertirá en un gran escenario cultural con actividades para toda la familia.

El evento se desarrolla en distintos puntos del municipio, con epicentro en el barrio Santa María, en el Sector Centro de la Moda, transformando la ciudad en un espacio de encuentro para familias, amigos y visitantes de todas las edades.

La programación artística de estas fiestas se caracteriza por su diversidad y gran calibre, contando con más de 1.000 artistas en escena a lo largo de los nueve días de festividades. Cada noche ha ofrecido presentaciones para todos los gustos musicales, desde salsa y vallenato hasta rock y música popular, garantizando entretenimiento diverso para todas las audiencias. Un ejemplo será el gran cierre del sábado 16 de agosto, el cual contará con la participación de Luis Miguel Fuentes, Álex Manga, Peter Manjarrés, Nelson Velásquez, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato en el Estadio Ditaires.

Un evento esperado es el Día Mundial de la Pereza, que se celebrará el domingo 17 de agosto como gran cierre de las festividades. Esta celebración se ha convertido en una tradición inquebrantable para los habitantes de Itagüí y una atracción internacional para turistas. La jornada está dedicada al descanso, la reflexión sobre la productividad y la importancia del ocio en la vida cotidiana, llenando las calles de colchones, personajes disfrazados y actividades artísticas y culturales que se toman la vía pública. Durante esta celebración especial habrá conciertos gospel con Álex Campos y Rojo, exhibiciones de arte y una feria de la cerveza, todo en un ambiente completamente relajado y festivo.

Más allá de los conciertos, las fiestas ofrecerán una muestra gastronómica con platos típicos y propuestas innovadoras, junto con una feria de emprendimiento que reunirá a más de 1.000 expositores de Itagüí y otras zonas del Valle de Aburrá. Estos espacios se sumarán a las exposiciones artísticas y culturales que estarán abiertas en el Museo Centro Cultural Caribe.

Este año se espera que las fiestas generen un impacto económico significativo para Itagüí, con un estimado de 21 mil millones de pesos gracias al turismo, el comercio, la hotelería y los servicios. Y es que el evento cuenta con más de 120 actividades gratuitas que han atraído a miles de personas durante toda la semana, incluyendo competencias deportivas como el 7mo Torneo de Patinaje, festivales de canción en inglés, actividades recreativas en diferentes barrios, y presentaciones teatrales como “De Verso A Verso” con Doris Zapata.

Así quedaría la programación:

Sábado 16 de agosto

09:00 am a 12:00 m: Tenis de Mesa al Parque | Parque del barrio Simón Bolívar

10:00 am a 12:00 m: Recrearte | Barrio El Porvenir (placa deportiva)

02:00 pm a 05:00 pm: Museo al Parque de la Familia | Parque de la Familia

02:00 pm a 04:00 pm: Festival Canción en Inglés, Categoría 2 | Centro Administrativo Municipal - CAMI0

2:00 pm a 04:00 pm: Recrearte | Vereda Los Gómez (cancha de arenilla)

02:00 pm a 04:00 pm: Final Babyfútbol | Cancha Municipal, Polideportivo Óscar López Escobar

07:00 pm: Concierto Una Constelación de Amor | Teatro Caribe (Cra. 50 #52-77)

05:00 pm a 11:59 pm: Escenario Musical CAMI: Tropifiesta Itagüí | Centro Administrativo Municipal de Itagüí - CAMI

03:00 pm a 06:00 pm: La Torre Vive Las Fiestas | Centro Comercial La Torre

03:00 pm a 06:00 pm: Platino Vive Las Fiestas | Centro Comercial Platino

04:00 pm: Concierto con Luis Miguel Fuentes, Álex Manga, Peter Manjarrés, Nelson Velásquez, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato | Estadio Ditaires

Domingo 17 de agosto

08:00 am a 05:00 pm: 7.º Torneo de Patinaje | Patinódromo municipal

08:00 am a 12:00 m: Recrearte | Parque Obrero - Brasil

02:00 pm a 04:00 pm: Festival Canción en Inglés, Categoría 3 | Centro Administrativo Municipal de Itagüí - CAMI

07:00 pm: Concierto De Verso a Verso con Doris Zapata | Teatro Caribe (Cra. 50 #52-77)

05:00 pm a 11:59 pm: Escenario Musical CAMI: Son Caribeño | Centro Administrativo Municipal de Itagüí - CAMI

04:00 pm a 11:59 pm: El Complex Ditaires Vive Las Fiestas | Complex Ditaires

03:30 pm: Concierto Gospel con Álex Campos, Rojo y artistas locales | Estadio Ditaires

06:00 pm a 06:00 am (del 17 al 18 de agosto): Presentación Artística de Música de Adoración Vigilia Fervor | Coliseo Ditaires “El Cubo” (Cra. 57-01)

La Ceja

Las Fiestas de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, se encuentran en su recta final con una programación que culminará el domingo 17 de agosto con el evento más esperado: el Desfile de Silleteros, Silleteritos y Bicicletas en Flor.

Esta celebración cuenta con más de 600 artistas locales distribuidos en el tablado principal y otros escenarios, incluyendo reconocidos grupos. Muchos de estos artistas fueron seleccionados a través de convocatoria pública, garantizando una programación auténtica y diversa que refleja el talento musical de la región.

El día de mañana sábado 16 de agosto será especialmente intenso con múltiples actividades simultáneas. Durante la “Tarde de Silletas” desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche, los visitantes podrán presenciar la elaboración en vivo de las silletas que participarán en el desfile del domingo, con actividades para adultos en el CIC La Aldea y para niños en Comfama.

La jornada reunirá actividades culturales y musicales para todos los públicos, con presentaciones de trova, danza, rock y un tablado popular en la noche. En este último, varios artistas de renombre pondrán el cierre a la celebración con música en vivo y un ambiente festivo con presentaciones de Fernando González y el combo ¡Qué Nota!, seguido de Luis Alberto Posada, mientras que Hebert Vargas ofrecerá un concierto especial.

El domingo 17 de agosto tendrá lugar el cierre de la celebración con actividades tradicionales y musicales. Entre ellas, el desfile central que recorrerá las calles principales y reunirá a silleteros, comparsas y bicicletas decoradas, además de espacios para la música popular y la música bailable en el Parque Principal. La jornada también contará con presentaciones de DJs y grupos musicales en diferentes puntos del municipio, que se extenderán hasta la noche.

La celebración se extenderá hasta el lunes 18 de agosto con el colorido “Colorfest”, una actividad participativa que comenzará a las 9:00 a.m. con salida desde el CIC La Aldea y llegada a Comfama. Esta jornada final incluirá la continuación de la Feria Artesanal en los toldos, las tradicionales fondas y el tablado popular con presentaciones de La Escena, Trío Agropecuario y El Andariego. Como evento especial adicional, el sábado 30 de agosto se realizará la Cabalgata Pro Equinoterapia, que partirá del CIC de la Aldea a las 2:00 p.m. con un recorrido que no será apto para carrozas y pasará por diversos puntos emblemáticos del municipio.

Ante la cantidad de visitantes esperados en esta localidad del Oriente de Antioquia, las autoridades han reforzado significativamente las medidas de seguridad. La alcaldesa anunció que contarán con vigilancia privada, monitoreo por drones, supervisión del centro de monitoreo local y el centro de monitoreo de la Gobernación de Antioquia, controles de ingreso al parque principal y aumento del pie de fuerza.

Así quedaría la programación:

Sábado 16 de agosto

12:00 m – 11:00 p.m.: Tarde de Silletas (adultos en CIC La Aldea, niños en Comfama)

12:00 p.m.: Festival de la Trova Infantil | Parque Principal

2:00 p.m.: Danzas de Paz Universal | Sala Samuel Bernal de la SMP

3:00 p.m.: Festival de la Trova | Parque Principal

5:00 p.m.: Festival de Rock “Ceja Palooza” (metal y punk) | Arts Club (Cll 19 #13b-01, 2.º piso, Zona Rosa)

7:00 p.m.: Tablado Popular | Parque Principal8:00 p.m.: Hebert Vargas | Parque Principal

8:00 p.m.: Luis Alberto Posada | Parque Principal

Domingo 17 de agosto

12:00 m – 6:00 p.m.: Festival de la Parranda | Parque Principal

2:00 p.m.: Desfile de Silletas, Silleteritos y Bicicletas en Flor (sale de CIC La Aldea, llega a Comfama)

5:00 p.m.: Festival de Rock “Ceja Palooza” (rock y techno) | Arts Club (Cll 19 #13b-01, 2.º piso, Zona Rosa)5:00 p.m.: Tablado Popular | Parque Principal

8:00 p.m.: La Invasión de Clásicos 2025 (DJs invitados) | Disco Billar La Ceja

Lunes 18 de agosto

9:00 a.m. – 12:00 p.m.: Colorfest | Recorrido (sale de CIC La Aldea, llega a Comfama)

2:00 p.m.: Tablado Popular | Parque Principal

Sábado 30 de agosto

2:00 p.m.: Cabalgata Pro Equinoterapia | Sale de CIC La Aldea (recorrido por Plaza de Mercado, Cancha El Hipódromo, Hotel Los Ponchos, Planta Inmunizadora Serye, Parroquia El Divino Niño, Parroquia La Santa Cruz, Parcelación El Tambo, Urbanización Llanos del Tambo)

